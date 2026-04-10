‘Emily en París’ se despide de Italia y prepara su salto a Grecia y Mónaco en la temporada 6

Emily Cooper dejará atrás Italia para iniciar una nueva travesía entre paisajes costeros y glamour mediterráneo.(Netflix)

La próxima entrega de Emily in Paris volverá a cambiar de paisaje y sumará nuevos escenarios idílicos a su recorrido europeo. La exitosa serie de Netflix, creada por Darren Star, trasladará parte de su sexta temporada a Grecia y Mónaco, dos destinos que se incorporan oficialmente al universo glamuroso en el que se desenvuelve Emily Cooper.

La información fue revelada este 10 de abril por Variety. Según informó el medio, la producción de la nueva tanda de episodios comenzará en mayo, y ambas locaciones serán los nuevos puntos de rodaje de la serie, que anteriormente pasó por ciudades como París, Roma, Venecia, Saint-Tropez y Megève.

Aunque los detalles argumentales de la sexta temporada permanecen bajo reserva, el viaje a Grecia se conecta con una pista revelada en el final de la quinta entrega. En ese capítulo, Gabriel (Lucas Bravo) envía a Emily un mensaje en el que la invita a reunirse con él en el país mediterráneo, después de la ruptura de ella con Marcello.

El final de la quinta temporada dejó abierta la posibilidad de un reencuentro entre Emily y Gabriel en Grecia.(Netflix)

“Emily, como prometí… una postal con sello. Estoy perdido en el mar sin ti. Encuéntrame en Grecia. Tuyo, Gabriel”, se lee en la escena. La frase dejó abierta la posibilidad de una reconciliación entre ambos personajes, cuya relación ha sido uno de los ejes emocionales más persistentes de la serie.

El propio Darren Star había anticipado en diciembre que Gabriel seguiría siendo clave en la ficción. “No puedo imaginar la serie sin Gabriel”, dijo a Variety. En esa misma entrevista definió al chef francés como “el gran amor de Emily” y subrayó que el vínculo entre ambos ha ganado profundidad con el paso de las temporadas.

Además de Lily Collins, Lucas Bravo y Ashley Park, regresarán al elenco principal Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Philippine Leroy-Beaulieu y otros personajes habituales del universo de Agence Grateau.

La producción sumará Mónaco a la lista de destinos glamorosos que ya incluye París, Roma y Saint-Tropez.(Netflix)

Qué ocurrió en la temporada 5

La quinta entrega mostró a Emily, interpretada por Lily Collins, plenamente instalada en una nueva etapa. Como jefa de la oficina de Agence Grateau en Roma, la protagonista inició una relación con Marcello, heredero de una firma de moda italiana. Sin embargo, el romance se quebró cuando Emily rechazó integrarse al negocio familiar Muratori y optó por priorizar su carrera en París.

Por su parte, Gabriel dejó atrás su restaurante para aceptar un nuevo trabajo como chef en un yate. Ese cambio lo llevó al Mediterráneo y preparó el salto narrativo hacia Grecia.

La temporada también avanzó en otras subtramas: Mindy (Ashley Park) aceptó casarse con Nicolas, aunque la confesión sentimental de Alfie anticipa nuevos conflictos.

El romance, la moda y los paisajes europeos volverán a ser protagonistas en la nueva entrega de la serie.(Netflix)

Según Tudum, la plataforma oficial de Netflix, la renovación de la serie fue confirmada el 5 de enero de 2026. Darren Star explicó entonces que, aunque París seguirá siendo la base permanente de la historia, busca ampliar el mapa narrativo: “La serie es Emily en París. Nunca abandonará permanentemente su hogar base. Pero si puedo llevar a la audiencia de viaje a otro lugar, me encantaría hacerlo”.

El salto a nuevas ciudades también responde al sólido rendimiento internacional de la serie. De acuerdo con Tudum, la quinta temporada acumuló 26,8 millones de visualizaciones globales en apenas 11 días y alcanzó el puesto número uno en 24 países, entre ellos Francia, Italia, Brasil y Alemania. Además, ingresó al Top 10 en 91 países.