¿Cuánto dinero tiene Bryan Cranston? La impresionante fortuna del actor de ‘Malcolm el de en medio’ y ‘Breaking Bad’

Bryan Cranston construyó su fortuna tras décadas de carrera en televisión, cine y teatro (REUTERS/Jeenah Moon)

Bryan Cranston tardó décadas en alcanzar el reconocimiento masivo que hoy lo convierte en una de las figuras más admiradas de Hollywood.

Mucho antes de transformarse en el inolvidable Walter White de Breaking Bad, el actor estadounidense acumuló años de pequeños papeles, apariciones episódicas y trabajos secundarios en televisión. Su ascenso a la fama no fue inmediato, sino el resultado de su perseverancia.

Ese largo recorrido, sostenido por la disciplina y la versatilidad, terminó por convertirlo no solo en un actor multipremiado, sino también en una celebridad con una sólida estabilidad financiera. En 2026, el patrimonio neto de Cranston está estimado en 40 millones de dólares, de acuerdo con cálculos difundidos por Parade y Marca.

De actor secundario a estrella millonaria

Bryan Lee Cranston nació en 1956 en California, y comenzó su vida profesional en teatros locales, comerciales y pequeños papeles televisivos durante la década de 1980.

El actor ha logrado mantener vigencia en televisión, cine y teatro durante más de cuatro décadas (Evan Agostini/ImageDirect)

Según PEOPLE, trabajó en la telenovela Loving entre 1983 y 1985 y apareció en series como Matlock, Baywatch, L.A. Law y Murder, She Wrote. En los años noventa comenzó a ganar mayor visibilidad con su recordado personaje del dentista Tim Whatley en Seinfeld, además de participaciones en películas como Saving Private Ryan y That Thing You Do!

El gran punto de inflexión llegó en 2000, cuando fue elegido para interpretar a Hal Wilkerson en la sitcom Malcolm in the Middle. El personaje, el padre distraído, caótico y entrañable de la familia, lo convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores.

Aunque el salario exacto de Cranston en Malcolm in the Middle nunca fue revelado oficialmente, Parade señala que su coprotagonista Jane Kaczmarek ganaba alrededor de 150 mil dólares por episodio en la cuarta temporada, y dado que ambos tenían peso similar en pantalla, se presume que Cranston recibía una cifra comparable.

La serie, emitida durante siete temporadas y con 151 episodios, llegó a ser una base financiera muy importante para el actor. Además, en 2026 volvió a interpretar a Hal en la esperada miniserie revival Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, un regreso que también representa una nueva fuente de ingresos.

Su papel como Hal en Malcolm in the Middle marcó el primer gran salto de su carrera televisiva.(Disney)

Walter White: el papel que cambió su vida

Si Hal lo hizo famoso, Walter White lo convirtió en leyenda. En 2008, Cranston asumió el papel principal en Breaking Bad, creada por Vince Gilligan, quien ya había quedado impresionado por su trabajo dramático años antes en un episodio de The X-Files.

El fenómeno mundial de la serie elevó su prestigio artístico, le valió cuatro premios Emmy por su interpretación y multiplicó su poder económico. Según un reporte de TV Guide, hacia la última temporada de Breaking Bad, Cranston ganaba 225 mil dólares por episodio. Solo en la quinta y última temporada, compuesta por 16 capítulos, habría obtenido aproximadamente 3,6 millones de dólares.

Además del salario directo, el éxito sostenido de la serie en plataformas de streaming y retransmisiones continúa generando regalías residuales, un ingreso clave para mantener el valor de su patrimonio.

El actor estadounidense tardó décadas en alcanzar la fama internacional que le dio Breaking Bad. (Archivo)

Televisión premium y Broadway: nuevas fuentes millonarias

Tras el cierre de Breaking Bad, Cranston diversificó su carrera hacia proyectos más selectivos. Uno de los más lucrativos fue la serie Your Honor, por la que, según Variety, cobró 750 mil dólares por episodio, convirtiéndose en uno de los actores mejor pagados de la televisión en 2021.

Como la producción tuvo 20 episodios en total, su ingreso estimado por ambas temporadas asciende a 15 millones de dólares.

En paralelo, Cranston desarrolló una prolífica carrera teatral. En Broadway ganó premios Tony por All the Way y Network. Sobre esta última obra, Forbes reportó que el actor optó por recibir el salario mínimo sindical (2.095 dólares semanales en 2019), pero con participación en ganancias. Por ello, habría recibido cerca de 1 millón de dólares durante la temporada.

La carrera de Cranston es un ejemplo de éxito tardío en la industria del entretenimiento (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Pero la fortuna de Cranston no depende únicamente de actuar. También ha trabajado como productor, escritor y director. Fue cocreador de series como Sneaky Pete y The Dangerous Book for Boys, lo que amplió sus ingresos detrás de cámaras.

Otro movimiento estratégico fue la creación de Dos Hombres, la marca de mezcal que fundó junto a Aaron Paul, su compañero en Breaking Bad, en 2019. Aunque no se han divulgado cifras oficiales sobre las ganancias de la empresa, la marca representa una importante diversificación comercial dentro de su portafolio financiero.