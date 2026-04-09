La vez que Jenna Ortega estuvo a punto de renunciar a Hollywood: “Se sentía como un buen momento para dejarlo atrás”

Antes de triunfar con Merlina, Jenna Ortega pensó seriamente en abandonar Hollywood (REUTERS/Mike Blake)

Antes de convertirse en uno de los talentos más populares de su generación en Hollywood, Jenna Ortega atravesó un momento de incertidumbre que pudo cambiar por completo el rumbo de su carrera. La actriz, ahora celebrada por proyectos como Merlina y la saga Scream, reveló recientemente que estuvo a punto de abandonar la actuación durante su adolescencia.

Según contó en el pódcast Big Bro with Kid Cudi, no fue una decisión impulsiva, sino una posibilidad que evaluó seriamente junto a su equipo durante varios meses.

“Se sentía como un buen momento para dejarlo atrás si iba a hacerlo”, afirmó la actriz al recordar ese periodo de dudas. “Estaba empezando la secundaria y era como: ‘fue una buena etapa’”.

Las dudas surgieron por la inevitable transición de actriz infantil hacia otros papeles. Antes de ese punto de quiebre, Ortega ya tenía cierta trayectoria en pantalla. En Jane the Virgin, por ejemplo, interpretó a una versión joven del personaje principal. También formó parte de la serie de Disney Channel Stuck in the Middle y de Richie Rich, títulos que marcaron esa etapa como figura juvenil.

Tras su etapa como estrella infantil, Jenna Ortega enfrentó dudas sobre su futuro en la industria (archivo)

Sin embargo, ese mismo encasillamiento se convirtió en un desafío. Según explicó, al terminar su ciclo en programas dirigidos a niños y adolescentes, se encontró frente a una industria que no la identificaba en otros registros. “Cuando era adolescente, había salido de un programa infantil y no sabía qué iba a hacer. Tenía que demostrarme y conocer a todos estos nuevos directores de casting que no sabían quién era”, relató.

Esa sensación de incertidumbre coincidió con el inicio de una nueva etapa personal. Así, enfrentó con seriedad la posibilidad de explorar otros caminos. “No sabía qué más iba a hacer”, admitió. “Nunca había considerado realmente otra cosa”.

El punto de inflexión llegó en 2019, cuando consiguió el papel de Ellie Alves en la segunda temporada de la serie You. En ese momento, la producción de Netflix le ofreció una oportunidad distinta: un thriller psicológico con un tono más oscuro y complejo, alejado de los proyectos familiares que habían marcado sus primeros años.

La actriz atribuye a You el impulso que la convenció de seguir en la actuación (Netflix)

“Entré a esa serie, You, fui al set y me encantó, la pasé increíble”, recordó Ortega. “Pensé: ‘sí, no hay forma de que pueda dejar esto’”.

Tras encarnar a la vecina de Joe Goldberg, la carrera de Ortega tomó impulso. En los años siguientes, se convirtió en una figura recurrente del cine de terror contemporáneo, con participaciones en películas como Scream (2022) y Scream VI (2023).

A la par, su protagonismo en la serie Merlina, la adaptación de Netflix sobre la familia Addams, terminó de afianzarla como estrella global. No obstante, incluso ese proyecto estuvo rodeado de dudas iniciales.

Según explicó en entrevistas previas, tenía reservas sobre sumarse a otra producción juvenil, después de haber pasado años en ese tipo de formatos. Su decisión final estuvo influida por el enfoque creativo del proyecto y la participación de Tim Burton.

Jenna Ortega hoy encabeza grandes producciones. (Netflix)

En retrospectiva, esa cautela parece haber formado parte de un proceso más amplio de búsqueda artística. Ortega ha sido sincera al hablar sobre las exigencias de la industria y el impacto que tiene en quienes comienzan desde muy jóvenes.

“Es un pensamiento fácil de tener”, señaló sobre la idea de renunciar. “Hay tanto que viene con este trabajo para lo que nadie puede prepararte”.

Esa presión también se refleja en su relación con el trabajo. En el mismo pódcast, confesó que mantenerse ocupada es clave para su bienestar: “Si estoy quieta demasiado tiempo o no tengo planes o algo que esperar, me vuelvo un poco loca”.

Lejos de aquel momento de duda, Ortega atraviesa ahora una etapa de intensa actividad profesional. En los últimos años ha protagonizado películas como Beetlejuice Beetlejuice (2024), Hurry Up Tomorrow (2025) y Death of a Unicorn (2025), además de continuar al frente de Merlina, cuya tercera temporada está en producción.

Su proyecto más reciente, The Gallerist, tuvo su estreno en el Festival de Sundance 2026.