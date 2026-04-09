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El día que Chuck Norris rompió su regla de no criticar colegas: por qué rechazó a La brújula dorada

El recordado protagonista de Delta Force sorprendió al público al condenar la adaptación del libro de Philip Pullman y manifestó su preocupación por el mensaje secular de la película, defendiendo el derecho a disentir y a proteger los valores religiosos en el cine

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Escena de la película 'La brujula dorada'

Chuck Norris mantuvo durante décadas una férrea promesa: nunca criticar los trabajos de colegas del cine. Sin embargo, la película La brújula dorada fue la excepción que lo llevó a romper esa regla autoimpuesta. El protagonista de Delta Force expresó públicamente su rechazo a la adaptación cinematográfica de la saga del escritor británico Philip Pullman, argumentando que el filme “inculca pensamientos anticristianos” y representaba, en sus palabras, “una prueba más que suficiente de que la guerra cultural navideña sigue más viva que nunca”.

En una columna publicada en el medio conservador estadounidense World Net Daily, Norris, conocido por su fe cristiana, afirmó: “Normalmente no critico las películas de otros, pero esta no solo merece crítica, sino condena. La razón es que, de forma muy sutil, inculca agnosticismo, ateísmo, secularismo y pensamientos anticristianos en las mentes y los corazones de los jóvenes”.

La postura del actor, fallecido el 20 de marzo de 2026 a los 86 años, llamó la atención en la industria y entre sus seguidores, ya que hasta ese momento había evitado de manera explícita emitir juicios negativos sobre proyectos ajenos.

La película, dirigida por Chris Weitz y estrenada en 2007, adaptó el primer libro de la trilogía His Dark Materials de Pullman, y fue recibida con opiniones divididas tanto por la crítica como por el público. Según datos publicados por el portal español de crítica de cine Espinof, el filme recaudó USD 70 millones en Estados Unidos y sumó otros USD 302 millones en el resto del mundo, cifras que, si bien reflejaron éxito internacional, resultaron insuficientes para que la productora New Line Cinema continuara con la saga.

La reacción de Chuck Norris ante La brújula dorada

La reacción de Chuck Norris ante La brújula dorada sorprendió a la industria por ir en contra de su política de no criticar películas ajenas (Captura)
La reacción de Chuck Norris ante La brújula dorada sorprendió a la industria por ir en contra de su política de no criticar películas ajenas (Captura)

La reacción de Norris se originó cuando, al enterarse del lanzamiento de la película, investigó la obra original de Pullman. En su columna, el actor explicó que La brújula dorada a primera vista parece otra película fantástica como Harry Potter o Las crónicas de Narnia, pero en el fondo encierra una historia concebida para generar antagonismo contra la iglesia y la fe cristiana. Además, sostuvo que el problema del filme no radicaba en la imaginación o el ingenio, sino en la autoría y la analogía.

El actor expresó que La brújula dorada, a fin de cuentas, representaba un cambio cultural: “Nos hemos alejado mucho de la inocencia de películas navideñas como ¡Qué bello es vivir!, protagonizada por Jimmy Stewart. Hemos pasado de celebrar a un salvador a clamar por un mayor secularismo”.

Norris dejó claro en su columna que su crítica no pretendía censurar la creatividad o la libertad de expresión, sino ejercer su propio derecho a manifestar desacuerdo. Señaló: “Respeto la capacidad artística y el derecho a la libertad de expresión, religión y creatividad, pero eso no significa que yo, ni millones de personas, tengamos que estar de acuerdo o tolerarlo”. Añadió también: “Es mi derecho como estadounidense decir: ‘Me llamo Chuck Norris y estoy en contra de esta película’. Y también es derecho de los demás no ir al cine a verla”.

El impacto de la postura de Norris en la industria y el público

La postura de Chuck Norris generó reacciones en diversos sectores. Mientras algunos sectores cristianos en Estados Unidos compartieron sus críticas, otros defendieron el derecho a la pluralidad de ideas en el cine y la literatura. El hecho de que el fallecido actor, habitualmente reacio a entrar en polémicas públicas, decidiera intervenir en este debate mostró la profundidad de su convicción personal sobre el contenido de la película.

El rechazo de Norris coincidió con el bajo rendimiento en taquilla de La brújula dorada en el mercado estadounidense, lo que llevó a la cancelación de las secuelas inicialmente planeadas. Según Espinof, la productora New Line Cinema consideró que, a pesar del buen desempeño internacional, no era viable continuar con la adaptación de la saga de Pullman debido a la baja recaudación local.

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