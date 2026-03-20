Chuck Norris: dónde ver en streaming las películas y series de la icónica estrella de acción

Escena de la película El regreso del dragón (1972)

El mundo del entretenimiento despidió este 20 de marzo de 2026 a Chuck Norris, una de las figuras más emblemáticas del cine de acción y las artes marciales. Según informó Variety, el actor falleció a los 86 años tras haber sido hospitalizado en Hawái, rodeado de su familia.

Norris deja un memorable legado tras su larga carrera en la pantalla grande y chica: fue campeón de artes marciales y una estrella con credibilidad real dentro del género, protagonista de múltiples películas que marcaron a toda una generación.

A continuación, una guía con algunas de sus producciones más representativas y dónde pueden verse en streaming:

“El regreso del dragón” (1972)

Su primer gran papel cinematográfico fue su enfrentamiento con Bruce Lee

El salto de Norris al cine llegó de la mano de Bruce Lee en esta icónica cinta de artes marciales. La historia sigue a Tang Lung, un experto luchador que viaja a Roma para ayudar a una amiga cuyo restaurante es extorsionado por una organización criminal.

Norris interpreta a Colt, un campeón mundial de karate contratado como arma secreta del villano. Su participación culmina en la legendaria pelea final en el Coliseo Romano, considerada una de las mejores escenas de combate en la historia del cine. Además de ser su debut actoral, este papel lo posicionó como una figura a seguir dentro del género. La película está disponible para renta en Apple TV.

“McQuade, el lobo solitario” (1983)

En Lone Wolf McQuade, Norris dio vida a uno de sus personajes más recordados. (IMDb)

En esta película que mezcla el western con el cine policial, Norris encarna a J.J. McQuade, un ranger de Texas solitario que investiga una red internacional de tráfico de armas. El caso se vuelve personal cuando su hija es secuestrada por los criminales.

El filme destaca por su duelo final contra el villano interpretado por David Carradine y por haber servido de inspiración directa para la posterior serie televisiva del actor. Aquí comienza a reforzarse la imagen de Norris como un héroe “indestructible”. El filme está en el catálogo de Claro Video y MGM+.

Saga “Missing in Action” (1984–1988)

En cada película, Norris encarnó a héroes solitarios enfrentados a grandes amenazas (Shutterstock)

Una de las franquicias más populares de su carrera. En la primera entrega, Norris interpreta al coronel Braddock, un ex prisionero de guerra que regresa a Vietnam para rescatar a soldados estadounidenses desaparecidos.

Ambientada en el contexto de la posguerra de Vietnam, la saga —que incluye Prisionero de guerra 2 y Prisionero de guerra 3— fue un éxito comercial pese a las críticas negativas. Missing in Action también marcó su primera colaboración con The Cannon Group, productora clave en su carrera. Puedes verla en Claro Video y MGM+.

“Código de silencio” (1985)

El cine de acción de los 80 encontró en Norris a uno de sus máximos exponentes. (IMDb)

En este thriller policial, Norris da vida al sargento Eddie Cusack, un agente de Chicago que lidera una operación contra pandillas que termina en tragedia. Tras negarse a encubrir a un policía corrupto, queda aislado dentro de su propio departamento.

Mientras tanto, protege a la hija de un jefe mafioso asesinado por una banda rival. La película destaca por su tono más oscuro y realista dentro del cine de acción de los años 80, alejándose del heroísmo invencible típico del actor. Disponible en Prime Video y Claro Video.

“Invasión U.S.A.” (1985)

En Invasión U.S.A., el actor enfrentó una amenaza internacional en suelo estadounidense. (IMDb)

Plena Guerra Fría: un grupo de mercenarios liderados por un agente soviético invade Estados Unidos. Solo un hombre puede detenerlos: Matt Hunter, interpretado por Norris.

La película exaltó su imagen de “tipo duro” casi invencible, con escenas cargadas de acción, armas pesadas y combate cuerpo a cuerpo. Disponible en Claro Video.

“Fuerza Delta” (1986)

Fuerza Delta (1986) presentó a Norris como líder de una misión de rescate de alto riesgo (Shutterstock)

Inspirada en hechos reales, la historia arranca con el secuestro de un avión estadounidense que es llevado a Beirut. Un equipo de élite, liderado por Norris y Lee Marvin, es enviado a rescatar a los rehenes.

La tensión crece cuando algunos pasajeros son trasladados a Teherán, obligando a una carrera contrarreloj. Esta película es una de las más representativas de la etapa dorada del actor en los años 80. Puedes encontrarla en Claro Video y MGM+.

“El templo del fuego” (1986)

Firewalker mostró una faceta más humorística del actor dentro del cine de acción. (IMDb)

También conocida como Firewalker, esta cinta muestra una faceta distinta de Norris. Interpreta a Max Donigan, un aventurero que busca un tesoro junto a su compañero (Louis Gossett Jr.) y una mujer que posee el mapa.

A diferencia de otros papeles, aquí adopta un tono más humorístico, combinando acción con comedia. Su personaje, aunque hábil en combate, presenta debilidades como su torpeza con las armas de fuego, lo que añade ironía a su imagen. Puedes disfrutar la película en Prime Video.

“Sidekicks” (1992)

Sidekicks presentó a Norris como ídolo de una nueva generación de fans. (IMDb)

Una historia de superación personal que sigue a un adolescente víctima de bullying que sueña con convertirse en compañero de su ídolo: Chuck Norris.

El actor aparece en un doble rol: como figura imaginaria en las fantasías del joven y como él mismo en la vida real, participando en el clímax del torneo de kárate. La película, dirigida por su hermano Aaron Norris, apuesta por un mensaje motivador dirigido al público juvenil. Está disponible en Prime Video y en el servicio gratuito de Pluto TV.

“Walker, Texas Ranger” (1993–2001)

La serie sigue a Cordell Walker y su equipo mientras combaten el crimen en Texas.

Inspirada en Lone Wolf McQuade, esta serie lo hizo famoso en televisión. Norris interpreta a Cordell Walker, un ranger de Texas que combate el crimen con habilidades marciales y un fuerte código moral.

Creada por Leslie Greif y Paul Haggis, la producción se emitió durante ocho temporadas y fue distribuida en más de 100 países, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del actor. Por el momento, la serie solo está disponible para renta digital en los Estados Unidos vía Prime Video.

“Los indestructibles 2” (2012)

La aparición de Norris en "Los indestructibles 2" fue un homenaje a toda su carrera en el cine de acción.

Décadas después de su auge, Norris regresó al cine junto a leyendas como Sylvester Stallone. Interpreta a Booker, un mercenario conocido como “Lobo solitario”, en un guiño directo a su pasado cinematográfico.

Su aparición, breve pero impactante, incluye una entrada épica en la que salva al equipo en medio de una emboscada. Puedes ver este título en HBO Max y DGO.