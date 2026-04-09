Bryan Cranston explicó por qué no vuelve Erik Per Sullivan como Dewey en Malcolm in the Middle: “Dijo que no”

El regreso de “Malcolm in the Middle” genera entusiasmo entre los fanáticos por revelar el destino de los personajes originales (Disney+)

El regreso de “Malcolm in the Middle" ha despertado gran entusiasmo entre los seguidores de la serie, ya que marcó a toda una generación que crecieron con la producción a principios de los 2000. El anuncio de un reboot especial ha generado expectativa porque promete revelar qué sucedió con los personajes tras el final original, en el que cada miembro de la familia logró un cierre feliz.

El reencuentro de actores como Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson y Justin Berfield ha sido recibido con emoción por quienes crecieron con la historia de la familia disfuncional encabezada por Hal y Lois. Los fanáticos esperan descubrir cómo han evolucionado los personajes más de 20 años después de la transmisión original, que se extendió a lo largo de siete temporadas y fue galardonada con siete premios Emmy y siete nominaciones a los Globos de Oro.

Frankie Muniz, Bryan Cranston y el elenco principal retoman sus papeles en la reunión especial, celebrando más de dos décadas desde el final original (Disney Plus/Hulu)

Este especial de “Malcolm el de en medio” busca revivir el interés por la serie y conectar con nuevas audiencias a través de plataformas de streaming. El regreso del elenco original reforzará la nostalgia y las expectativas en torno a la producción, aunque contará con una ausencia sensible: Erik Per Sullivan no interpretará a Dewey en esta nueva producción.

La ausencia de Erik Per Sullivan en Malcolm in the Middle

La noticia de que Erik Per Sullivan no participaría en el reboot de Malcolm in the Middle es uno de los focos de atención en la previa al estreno. La decisión del actor, que dio vida a Dewey en las siete temporadas originales, alimentó rumores sobre supuestos distanciamientos o conflictos con sus antiguos compañeros de reparto.

La ausencia de Erik Per Sullivan en el reboot de Malcolm in the Middle concentra la atención y despierta rumores sobre su distanciamiento de la actuación (Disney Plus)

Durante la alfombra azul de la premiere en Nueva York, celebrada el martes 7 de abril, la revista estadounidense Variety abordó el tema directamente con Bryan Cranston, quien interpretó a Hal. El actor ofreció detalles sobre su vínculo actual con Sullivan y desmintió especulaciones sobre una mala relación: “Amo a ese niño, bueno ya es un hombre, pero siempre será un niño para mí. Tuve una gran conversación con él y yo le dije ‘Erik esto será divertido’ y él me dijo: ‘lo sé, estoy muy feliz por ustedes’, y le pregunté: ‘¿Entonces, de verdad no?’ y él dijo que no".

Cranston profundizó sobre los motivos y enfatizó que la negativa no fue por falta de voluntad sino por un cambio de intereses personales: “No fue como, ‘No puedo’. Fue más bien como, ‘Soy diferente. Ya no soy el actor infantil que era. Soy un adulto. Me interesa el mundo académico, estoy estudiando y amo ese mundo’. Y la respuesta fue: ‘Sí, genial’”.

Además, The Guardian y Entertainment Weekly también consultaron a miembros del elenco, reforzando la información de que la ausencia de Sullivan se debe a su retiro voluntario del mundo del espectáculo y no a desacuerdos con los protagonistas. La actriz Jane Kaczmarek, quien interpreta a Lois, confirmó que le ofrecieron una suma considerable para regresar, pero él la rechazó amablemente.

Bryan Cranston confirmó que la decisión de Sullivan se basa en nuevos intereses personales y en su alejamiento voluntario de la actuación (Disney)

La negativa a retomar su papel como Dewey fue resultado de una decisión personal vinculada a sus intereses y estilo de vida actual. Tras finalizar la serie original, optó por alejarse de la actuación, dedicándose al ámbito académico y a experiencias fuera del mundo del espectáculo. De acuerdo a Kaczmarek y a fuentes consultadas por Entertainment Weekly, la decisión fue tomada de manera consciente y sin presiones externas, consolidando así su alejamiento de Hollywood tras algunos papeles menores posteriores a “Malcolm in the Middle”.

La razón principal que dio Sullivan para no volver al personaje fue su deseo de mantener una vida normal lejos de los focos, explorar intereses personales y disfrutar de la tranquilidad fuera de la industria del entretenimiento. Esta postura fue respetada por sus excompañeros y por la producción de la nueva miniserie, quienes destacaron el aprecio mutuo y el entendimiento de la decisión.

Qué pasará con Dewey en Malcolm in the Middle

La ausencia de Erik Per Sullivan llevó a la incorporación de Caleb Ellsworth-Clark como el nuevo intérprete de Dewey. El nuevo actor asumió el reto de dar vida al menor de los hermanos, manteniendo la esencia del personaje que conquistó al público durante las primeras temporadas. Según el equipo de producción, su actuación en los nuevos episodios logra respetar la personalidad original de Dewey, adaptándola a la dinámica actual de la familia.

El actor que daba vida a Dewey (Erik Per Sullivan) será sustituido por Caleb Ellsworth-Clark en el reboot de Malcolm in the Middle

El especial, titulado “Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta”, se presenta como una miniserie de cuatro capítulos bajo la producción de Disney Branded Televisión. La trama gira en torno a la reunión familiar por el 40 aniversario de bodas de Hal y Lois, lo que provoca el regreso de Malcolm y sus hermanos al hogar, sumergiéndose nuevamente en el caos característico de la serie.

El estreno está programado para el viernes 10 de abril en la plataforma Disney Plus en Argentina. Hasta el momento, no se ha establecido un horario fijo para la publicación de los episodios, pero se prevé que estén disponibles en la madrugada del día de estreno. La expectativa es alta, ya que el regreso de la serie promete captar la atención tanto de antiguos seguidores como de nuevas audiencias a través del streaming.