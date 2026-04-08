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Latin Grammy: Daddy Yankee será homenajeado como Persona del Año 2026

El músico puertorriqueño será homenajeado por su trayectoria como cantante, compositor e intérprete, así como por su labor humanitaria

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Daddy Yankee podcast
La Academia Latina de la Grabación celebra la influencia global de Daddy Yankee. (Captura de video)

La Academia Latina de la Grabación anunció que Daddy Yankee será reconocido como Persona del Año 2026. El galardón busca destacar su trayectoria de casi tres décadas como compositor e intérprete, así como su labor humanitaria y su papel en la expansión global del reguetón.

Ante el anuncio, el artista aseguró que este reconocimiento “es un sueño hecho realidad” ya que consideró que “representa más que una carrera exitosa; es el reconocimiento de años de disciplina, lucha, fe y compromiso con nuestra cultura”.

“Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos, y específicamente a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie más la entendía”, expresó.

Daddy Yankee aseguró que este premio también reconoce a Puerto Rico. (AP)
Daddy Yankee aseguró que este premio también reconoce a Puerto Rico. (AP)

Por su parte, Manuel Abud, presidente de la Academia Latina de la Grabación, le dedicó unas palabras a Daddy Yankee a quien describió como “una fuerza definitoria en el ascenso global de la música latina”.

Asimismo, destacó su liderazgo y visión, que han abierto puertas a un género e inspirado a toda una generación de creadores, y señaló que el artista sigue siendo relevante en la actualidad.

Es así que el homenaje al músico puertorriqueño se se llevará a cabo el miércoles 11 de noviembre de 2026 en Las Vegas, en el marco de la Latin Grammy Week. La celebración incluirá un concierto tributo con interpretaciones de su repertorio a cargo de artistas internacionales y amigos cercanos.

Daddy Yankee fue homenajeado en Puerto Rico: el apoyo de Bizarrap
Daddy Yankee será homenajeado el próximo 11 de noviembre de 2026 en Las Vegas. Instagram

Desde sus inicios en los barrios Las Lomas y Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico, Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del artista, desarrolló un estilo propio que reflejaba realidades sociales complejas. En un contexto donde el reguetón enfrentaba estigmas, el artista contribuyó a su legitimación cultural y expansión internacional.

Su consolidación global llegó en 2004 con el álbum Barrio fino, que vendió más de ocho millones de copias y permaneció 24 semanas en el primer lugar de la lista Billboard Top Latin Albums.

El éxito de su tema “Gasolina” marcó un punto de inflexión en la música latina y llevó el reguetón a audiencias internacionales. A lo largo de su carrera, ha logrado múltiples triunfos como “Limbo”, “Con calma” y “Dura”, posicionándose en los primeros lugares de popularidad en varios países.

En 2022, Daddy Yankee anunció su retiro de la música profesional con el álbum Legendaddy y la gira La última vuelta World Tour, una de las más exitosas en la historia de la música latina, indicó la academia.

Daddy Yankee anunció su retiro de la música en 2022. (AP/Marta Lavandier)
Daddy Yankee anunció su retiro de la música en 2022. (AP/Marta Lavandier)

En su etapa más reciente, ha enfocado su carrera hacia proyectos con propósito, integrando elementos de reflexión espiritual y valores personales. Su álbum más reciente, Lamento en baile, incluye el tema “Sonríele”, que alcanzó el primer lugar en Billboard Latin Airplay.

Más allá de la música, Daddy Yankee ha desarrollado una labor social significativa en Puerto Rico mediante programas educativos y comunitarios, además de inversiones en el ámbito deportivo para impulsar el desarrollo de nuevas generaciones.

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