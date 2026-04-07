BTS agrega conciertos en Sudamérica: estas son las nuevas fechas del “World Tour Arirang”

BTS confirma fechas adicionales en su etapa por Sudamérica tras respuesta del público.

BTS anunció la ampliación de su gira “World Tour Arirang” en Sudamérica, con la incorporación de nuevas fechas en varias ciudades de la región, de acuerdo con un cartel oficial difundido recientemente.

Según la imagen, la etapa en América del Sur del tour comenzará en Bogotá los días 2 y 3 de octubre de 2026, con sede en el Estadio El Campín.

Posteriormente, la agrupación se trasladará a Lima, donde se añadieron nuevas fechas a las ya programadas. Inicialmente contemplada para dos fechas (9 y 10 de octubre), la banda añadió un concierto más para el 7 de octubre en el Estadio San Marcos.

El recorrido continuará en Chile, otro de los países que experimentó un aumento en el número de conciertos. En este caso, el grupo ofrecerá tres espectáculos en total los días 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional ubicado en la ciudad de Santiago.

BTS añadió fechas a su gira en Argentina Chile y Perú. (X)

Más adelante, la gira llegará a Buenos Aires, Argentina, donde también se agregaron funciones adicionales. Las presentaciones están programadas para los días 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata.

Finalmente, el tramo concluirá en São Paulo, con conciertos los días 28, 30 y 31 de octubre en el Estadio do Morumbi.

¿Cuándo comienza la venta de boletos para BTS en Sudamérica?

Preventa ARMY (con membresía Weverse):

Bogotá, Lima, Buenos Aires y São Paulo (fechas 1 y 2): inicia el 7 de abril a las 10:00 a.m. (hora local).

São Paulo (tercera fecha): 8 de abril desde las 10:00 a.m. (hora local).

Santiago: comienza el 7 de abril a la 1:00 p.m. (hora local).

Venta general:

Bogotá, Lima, Buenos Aires y São Paulo: 10 de abril a las 10:00 a.m. (hora local).

Santiago: 10 de abril a la 1:00 p.m. (hora local)

Cabe destacar que esta gira se basa en promocionar el disco ARIRANG, que se lanzó oficialmente el 20 de marzo de 2026, incluye 14 canciones que reflejan la trayectoria del grupo desde su debut en junio de 2013.

Según BIGHIT MUSIC, el álbum simboliza las raíces de BTS y las emociones que los miembros experimentaron durante el último año, integrando sus vivencias personales y profesionales en cada canción.

El nuevo disco de BTS será un regreso a las raíces del grupo.

La lista de temas comienza con “Body to Body”, seguida de “Hooligan”, “Aliens”, “FYA”, “2.0”, “No. 29” y el sencillo principal “SWIM”. El álbum continúa con “Merry Go Round”, “NORMAL”, “Like Animals”, “they don’t know ‘bout us”, “One More Night”, “Please” y concluye con “Into the Sun”.

Cada integrante tuvo un rol activo en la creación del álbum, contribuyendo a la dirección creativa y a la incorporación de su estilo personal en las canciones.

RM figura en los créditos de todas las canciones, excepto el interludio. SUGA y J-Hope participaron en varias canciones, incluyendo “Body to Body”, “Merry Go Round” y “NORMAL”, mientras que Jimin colaboró en “they don’t know ‘bout us” e “Into the Sun”.

V estuvo presente en “2.0” e “Into the Sun”, y Jung Kook contribuyó en cuatro canciones, entre ellas “Hooligan”.

Todos los integrantes de BTS se involucraron activamente en los temas del álbum. (HYBE)

Durante la producción del álbum, BTS trabajó en Los Ángeles con productores y compositores de renombre mundial, incluyendo Mike WiLL Made-It, Flume, El Guincho, JPEGMAFIA, Diplo y Ryan Tedder de One Republic.