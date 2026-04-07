Así cambió Jurassic Park la visión de los dinosaurios, según un paleontólogo español

El impacto de "Jurassic Park" revolucionó la percepción pública de los dinosaurios en todo el mundo

El universo de Jurassic Park y su efecto en la percepción pública de los dinosaurios ha traspasado la pantalla, según el paleontólogo y divulgador científico Francesc Gascó, quien expone cómo el éxito de la saga incrementó el interés social y científico en torno a los dinosaurios.

En una conversación recogida por Sensacine, Gascó destaca que el cine acerca la paleontología a audiencias diversas y a gran escala, algo difícil de replicar con los métodos científicos tradicionales.

Según Francesc Gascó, el estreno de Jurassic Park en 1993, de la mano de Steven Spielberg, marcó un antes y un después para la paleontología. La película atrajo a millones de personas, hizo crecer el interés en los dinosaurios y revitalizó la disciplina científica. El especialista señala que, si bien la saga abrió nuevas oportunidades de difusión del conocimiento, también instauró ideas incorrectas que posteriormente requirieron aclaraciones y matices por parte de los expertos.

El fenómeno social del cine

Al hablar sobre la magnitud del fenómeno “Jurassic Park”, Gascó resalta el alcance conseguido por las películas: “El componente social de los dinosaurios ha sido muy positivo para la disciplina”, afirma según Sensacine.

El componente social de los dinosaurios, según Gascó, resultó fundamental para acercar la ciencia al gran público (The Grosby Group)

Explica que la divulgación científica difícilmente alcanza el mismo nivel de público que una producción cinematográfica. “Yo puedo intentar hacer una divulgación muy amable, muy dicharachera y muy divertida, pero jamás voy a llegar a tanto público en número, ni a tanta diversidad de público, como un producto de entretenimiento”, comenta durante el podcast Animales Humanos, según recoge Sensacine.

Gascó considera que este poder puede ser clave para despertar vocaciones científicas y motivar a nuevas generaciones. Subraya que cualquier representación mediática de la ciencia sirve como punto de partida para la divulgación, aunque sea necesario desmontar mitos o corregir datos tras el estreno de una película.

“Siempre que se ha estrenado una película de la saga Jurassic o de cualquier tema que tenga que ver con la prehistoria, ha habido un repunte en el interés por este tema”, insiste. Afirma que este fenómeno también ocurre en otros campos científicos y culturales cuando son tratados en la ficción.

Lejos de considerar las inexactitudes como un obstáculo, Gascó sostiene que estas facilitan el acercamiento al público: “Nos da algo con lo que trabajar”. Según argumenta, estos elementos activan la curiosidad de los espectadores y nutren el proceso de divulgación, permitiendo que la gente quiera saber más allá de lo que ve en la pantalla grande.

El fanatismo del paleontólogo: una vocación nacida en el cine

El estreno de "Jurassic Park" demostró el impacto cultural y científico que puede tener el cine en distintas generaciones

El vínculo de Gascó con el universo creado por Spielberg es claro. “Yo es que soy muy de la saga Jurassic”, confiesa en el podcast. Recuerda con especial cariño el estreno de la película original: “Se estrenó Parque Jurásico cuando yo tenía nueve años y me ha acompañado toda mi vida”, relata.

El paleontólogo explica que la franquicia lo inspiró desde la infancia y valora ver a los expertos en dinosaurios convertidos en figuras heroicas dentro del relato cinematográfico. Su testimonio evidencia cómo el cine puede influir en trayectorias profesionales y motivar desde la niñez hasta la adultez.

En opinión de Gascó, la saga Jurassic Park ha dotado a la paleontología de un carácter épico y cercano al gran público, convirtiendo a quienes la estudian en protagonistas de aventuras y conocimiento.

Las diferencias de la película con la realidad: mitos y licencias creativas

Gascó reconoce que el atractivo de la franquicia se sostiene en varias licencias creativas, lo que origina tanto fascinación como confusiones. Sobre los límites entre el rigor y la espectacularidad, explica: “Es verdad que, dependiendo de las entregas, de las franquicias y de lo involucrados que estén los cineastas en ese producto en concreto, con mostrar algo fehaciente o con el puro espectáculo, y de cómo de comprometidos estén con esos dos extremos, vamos a tener películas mucho más rigurosas o menos”.

La imagen del dilofosaurio escupiendo veneno, repetida en la franquicia, carece de respaldo científico según expertos (YouTube: Jurassic World Español)

El divulgador subraya que detalles como los rugidos del T. rex, la anatomía de los velociraptores y la imagen del dilofosaurio escupiendo veneno no se ajustan siempre a la realidad científica. “Hay veces que muchas licencias, errores o cosas que tienen más de ficción y de imaginación que de prueba real pasan a la cultura popular a través de estos productos”, puntualiza.

Sin embargo, para Gascó, estas licencias también son útiles para la divulgación: “Eso también nos da con qué trabajar. Todo el mundo sabe cuál es el dinosaurio; si yo pregunto a la gente por el dilofosaurio, igual no saben cuál es, pero si les pregunto: ‘¿Tú has visto uno que en las películas escupe veneno?’, ahí sí que se acuerdan”.

Asimismo, añade que estas representaciones erróneas permiten a los científicos “algo que corregir y algo que explicar sobre cómo es en la realidad”, creando una puerta de acceso al aprendizaje desde la ficción.

La influencia del cine, según Francesc Gascó, va mucho más allá del entretenimiento. Revitaliza la paleontología y transforma a sus profesionales en referentes admirados dentro del imaginario social, reforzando así el atractivo de la disciplina para futuras generaciones.