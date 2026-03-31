El fenómeno de “Golden”: cómo una canción de película rompió récords y emocionó al mundo

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

“Golden”, la canción interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X para la película KPop Demon Hunters, hizo historia en la música pop al convertirse en la primera canción de K-pop en ganar el Óscar y el Grammy, reflejando un proceso creativo que combinó talento internacional y experiencias personales de superación.

La verdadera inspiración y el impacto de “Golden” residen en su origen: la unión de un equipo creativo internacional y la experiencia vital de su vocalista, EJAE, quien canalizó su trayectoria personal en la industria del K-Pop para dar vida a un mensaje universal de perseverancia.

Esta fusión, respaldada por la colaboración entre productores de Corea del Sur y Estados Unidos, permitió que la canción conectara con audiencias globales y alcanzara una relevancia inédita para el género.

“Golden” se consagra como la primera canción de K-pop en ganar tanto el Óscar como el Grammy, marcando un antes y un después en la industria musical global - REUTERS/Mike Blake

El desarrollo de Golden fue el resultado de una estrecha colaboración entre compositores destacados y directores creativos. El trabajo conjunto de EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami y el compositor Mark Sonnenblick condujo a una serie de etapas creativas bajo la supervisión musical de Ian Eisendrath.

La directora Maggie Kang y el codirector Chris Appelhans definieron el enfoque dramático de la canción, orientándola a reflejar los desafíos emocionales tanto de los personajes de la película como de sus intérpretes, y logrando que la narrativa ficticia se mezclara con la realidad de los artistas.

Inspiración y proceso creativo

La verdadera inspiración y el impacto de “Golden” residen en la unión de un equipo creativo internacional y la experiencia personal de EJAE, quien canalizó su trayectoria en la industria del K-pop para construir un mensaje universal de perseverancia. El desarrollo del tema implicó numerosas rondas de escritura y una colaboración entre productores y compositores de Corea del Sur y Estados Unidos.

La colaboración internacional entre Corea del Sur y Estados Unidos permitió que ‘Golden’ alcanzara un impacto sin precedentes para el K-pop - Netflix

El equipo incluyó a EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami y el compositor Mark Sonnenblick, bajo la supervisión musical de Ian Eisendrath, según relata la revista People.

Los directores Maggie Kang y Chris Appelhans definieron el enfoque dramático de la canción, orientando la narrativa hacia los desafíos emocionales tanto de los personajes de la película como de sus intérpretes.

El sonido de “Golden” se desarrolló a partir de influencias directas del hip hop y el rap. El codirector Chris Appelhans explicó que el principal referente fue “Juicy” de Notorious B.I.G., un tema emblemático de autosuperación. También se incorporaron elementos de artistas como Drake, Eminem y Lil Wayne, cuyas trayectorias sirvieron para fortalecer la narrativa de ascenso personal y colectivo de acuerdo con People.

EJAE, vocalista principal de HUNTR/X, imprime su experiencia personal y trayectoria en la emotiva narrativa de ‘Golden’ - REUTERS/Carlos Barria

EJAE y su experiencia personal

La historia de EJAE, coautora y vocalista principal, resulta esencial para comprender el trasfondo emocional de la canción.

Desde los 11 años, fue aprendiz en la agencia SM Entertainment y dedicó más de una década al entrenamiento antes de ser excluida tras finalizar la universidad. Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos alrededor de 2020, donde inició una nueva etapa como compositora y cantante.

Al integrarse en el proyecto de “KPop Demon Hunters” y participar en la creación de “Golden”, EJAE relató que la melodía la inspiró de inmediato: “Recibí la canción y al instante me inspiró melódicamente”, recordó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Tras el éxito, expresó: “Lloré todo el día, literalmente, y lo primero que pensé fue en mí de niño”, comentó a The Hollywood Reporter.

‘Golden’ lidera la lista Billboard Global 200 durante 18 semanas consecutivas, estableciendo récords para grupos femeninos en Estados Unidos y Canadá - Netflix

Éxito mundial y reconocimientos históricos

El impacto internacional de “Golden” fue inmediato. La canción superó los 1.500 millones de reproducciones en Spotify y alcanzó los 1.000 millones en YouTube, cifras que reflejan su alcance mundial en 2025.

En la lista Billboard Global 200, sostuvo el primer puesto durante 18 semanas consecutivas y se convirtió en el primer grupo exclusivamente femenino con tres o más integrantes, desde Destiny’s Child en 2001, en liderar el número uno en Estados Unidos y Canadá.

La canción fue reconocida con el premio a la Mejor Canción Original en los Óscar 2026, además del Critics’ Choice, el Globo de Oro y el Grammy a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, marcando un precedente para la música K-pop.

Para el equipo creativo, estos logros representan más que reconocimientos profesionales. Rei Ami afirmó a la revista: “Literalmente cambió el mundo, y también cambió el mío”. EJAE subrayó el mensaje de perseverancia del tema y su importancia en su desarrollo artístico. El compositor Mark Sonnenblick señaló cómo el respaldo del público transformó a “Golden” en un referente cultural inesperado dentro de la industria musical.