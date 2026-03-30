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Tras el incidente en vivo, concursante de Miss Grand Thailand hace bromas sobre sus carillas dentales

La participante reaccionó con humor tras el incidente ocurrido durante su presentación en la fase preliminar del certamen

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La participante reaccionó con humor tras el incidente ocurrido durante su presentación en la fase preliminar del certamen

La participante del certamen Miss Grand Thailand 2026, Kamolwan Chanago, protagonizó un incidente durante la fase preliminar del concurso el pasado 25 de marzo en Bangkok, cuando una parte de sus carillas dentales se desprendió mientras se encontraba en el escenario.

El hecho ocurrió durante su intervención oral en la competencia, momento en el que la joven de 18 años ofrecía su discurso ante el jurado y el público.

Según imágenes difundidas posteriormente, Chanago comenzó a presentar dificultades en la pronunciación cuando las carillas superiores se aflojaron en su boca, lo que afectó momentáneamente su dicción.

Las carillas de Kamolwan Chanago se salieron de su lugar mientras estaba en el escenario. (Captura del video)
Las carillas de Kamolwan Chanago se salieron de su lugar mientras estaba en el escenario. (Captura del video)

Tras percatarse de la situación, la concursante se giró brevemente para ajustarlas antes de retomar su presentación. Acto seguido, continuó con la dinámica del certamen, que incluía su recorrido sobre la pasarela.

El video del momento, grabado en la capital tailandesa, muestra cómo Kamolwan Chanago completó su caminata, realizó giros y posó para las cámaras antes de retirarse del escenario. Durante su participación, el público presente reaccionó con aplausos.

Sin embargo, la modelo volvió a dar de que hablar durante la final realizada en el MGI Hall de Bangkok, el 28 de marzo de 2026, pues se burló de su incidente mientras se presentaba.

La concursante subió al escenario, levantó sus carillas dentales con una sonrisa y se las volvió a colocar en la boca frente al público. Luego continuó su presentación como si nada hubiera pasado.

Kamolwan Chanago se burló de su propio incidente. (Captura de video)
Kamolwan Chanago se burló de su propio incidente. (Captura de video)

El episodio durante las preliminares generó diversas reacciones entre los espectadores. De acuerdo con testimonios recogidos, una persona señaló: “Manejó esto mejor que la mayoría de nosotros manejaría un mal día de cabello. ¿Es este el momento más icónico en la historia de los certámenes”.

Otro asistente expresó: “Qué vergonzoso. Yo me moriría. Es muy impresionante que haya seguido como si nada hubiera pasado”.

Un portavoz de la organización Miss Grand International se refirió a lo sucedido en declaraciones posteriores.

“Durante su presentación en el escenario, Kamolwan Chanago experimentó un incidente menor e inesperado en el que sus carillas dentales se desprendieron. Manejó la situación con profesionalismo y compostura, y el evento continuó sin problemas y sin interrupciones”, expresó.

Una concursante de Miss Grand Tailandia perdió la dentadura frente al público
Un portavoz de la organización Miss Grand International elogió el profesionalismo de Kamolwan Chanago. (Créditos: Miss Grand Thailand)

El certamen Miss Grand Thailand 2026 reúne a 77 participantes provenientes de distintas regiones del país, quienes compiten por el título nacional. La ganadora obtendrá el derecho de representar a Tailandia en el concurso Miss Grand International 2026, cuya próxima edición está prevista para celebrarse en India en octubre.

El certamen Miss Grand Thailand forma parte de una franquicia internacional que organiza competencias en distintos países, con el objetivo de seleccionar representantes para el evento global. Cada edición nacional incluye varias etapas eliminatorias antes de la elección final.

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