“Euphoria” estrena nuevo tráiler de la temporada 3: todos los secretos que esconde el adelanto

La tercera temporada narra la vida de los protagonistas tras la secundaria. Su estreno será el 12 de abril de 2026 (HBO)

HBO presentó esta semana un nuevo avance de la tercera temporada de Euphoria, la serie de Sam Levinson, en el que Rue —interpretada por Zendaya— aparece siendo interrogada por agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) en relación con actividades vinculadas a México.

En el tráiler, la cadena ofrece además nuevas imágenes sobre la situación de otros personajes centrales de la serie, entre ellos Cassie (Sydney Sweeney) y Maddie (Alexa Demie), cuya relación vuelve a cobrar protagonismo en esta entrega.

El nuevo tráiler muestra a Rue, interpretada por Zendaya, siendo interrogada por agentes de la DEA por vínculos con México (HBO)

El avance se suma al primer tráiler oficial publicado en enero, aumentando la expectativa en torno al regreso de la producción, que llega cuatro años después de la conclusión de su segunda temporada.

La tercera temporada, compuesta por ocho episodios, incorpora un salto temporal que sitúa a los personajes fuera de la secundaria, enfrentando, según HBO, dilemas en torno a la fe, la posibilidad de redención y el problema del mal.

Zendaya, quien ha ganado dos premios Emmy por su papel como Rue, habló sobre el proceso de filmación durante la premiere de su nueva película The Drama en Los Ángeles el 17 de marzo.

La nueva temporada muestra a Maddie trabajando en Hollywood dentro de una agencia de talentos (HBO)

“Fue un torbellino. Hice en cuatro meses lo que normalmente hago en ocho. Fue como tratar de conseguir ocho episodios a la vez. Simplemente pasó volando”, declaró a Variety.

La actriz de 29 años confesó haber visto ya algo de la temporada: “Estoy emocionada. Espero que resulte hermosa”, añadió.

¿Cuándo se estrena “Euphoria” temporada 3?

Euphoria regresa el próximo 12 de abril de 2026 por HBO, con un relato que retoma las historias de sus personajes tras sus años universitarios.

El creador Sam Levinson reveló durante una presentación de HBO Max en diciembre de 2025, recogida por Variety, que Rue se encuentra “al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie, tratando de encontrar formas muy innovadoras de pagarlo”.

Lexi aparece como asistente de un showrunner, enfrentando los desafíos del mundo del entretenimiento (HBO)

En cuanto a los demás protagonistas, Cassie y Nate contraen matrimonio, mientras que Cassie aparece “muy adicta a las redes sociales y envidiosa de lo que parecen ser las grandes vidas que todos sus compañeros de secundaria están viviendo”.

Jules estudia en una escuela de arte, Maddy trabaja “en Hollywood en una agencia de talentos para un mánager” y Lexi es “asistente de un showrunner”.

El reparto regular incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace, entre otros.

Jules inicia una etapa en una escuela de arte, donde su vida y sus decisiones personales evolucionan lejos de los antiguos conflictos (HBO)

La temporada también incorpora nuevos rostros como Sharon Stone, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Marshawn Lynch y Rosalía, así como la influencer Trisha Paytas.

Elordi, de 28 años, describió la experiencia de rodaje como “increíblemente liberadora” en declaraciones a Variety en octubre.

“Tuve una línea argumental muy singular. No sé lo que estaban haciendo los demás. Es como archivos del FBI. Así que podré consumir la serie de la misma manera que todos los demás, como fan, lo cual no había podido hacer antes”, señaló el actor.

Cassie y Nate se casan en esta entrega, mientras ella lidia con la adicción a las redes sociales y la comparación constante con sus excompañeros de la escuela (HBO)

Desde el punto de vista técnico, la temporada fue rodada en un nuevo material de película Kodak en formatos de 35 mm y 65 mm, siendo la primera serie de televisión con un volumen considerable de filmación en 65 mm.

El actor Colman Domingo, quien interpreta al sponsor de Rue, adelantó en la alfombra roja de los Globos de Oro que la tercera entrega será “devastadoramente hermosa” y “épica”.

“Creo que está rompiendo el molde de la televisión. Creo que va a ser más cine que televisión”, afirmó.

Eric Dane, fallecido en febrero de este año, regresa por última vez como Cal Jacobs (HBO)

Euphoria fue creada originalmente por Sam Levinson y está basada en la serie israelí homónima. La tercera temporada es considerada por HBO como el cierre definitivo de la historia.