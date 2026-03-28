Adam Levine y Behati Prinsloo tras más de 10 años juntos: se conoció el significado detrás de su dúo con Stevie Nicks

La interpretación de Adam Levine y Stevie Nicks marcó un antes y un después en la boda celebrada en México

La interpretación de Adam Levine junto a Stevie Nicks durante su boda con Behati Prinsloo en 2014 sigue ocupando un lugar central en la memoria del músico. La revelación de este episodio, realizada por Levine en el programa The Voice, sorprendió tanto al público como a sus compañeros de jurado y volvió a poner en primer plano la historia personal detrás de uno de los temas que más significado tiene en la vida del líder de Maroon 5.

Durante una reciente emisión de The Voice, Levine compartió detalles sobre la elección de “Leather and Lace” como la canción especial para su enlace matrimonial. Según relató y recogió PEOPLE, este tema, interpretado originalmente por Stevie Nicks y Don Henley, fue el regalo que quiso ofrecer a su esposa en un momento que él mismo definió como “un verdadero campeonato absoluto” en su vida sentimental y artística.

El propio Levine confesó que la oportunidad de compartir escenario con Stevie Nicks en ese contexto íntimo resultó “inolvidable”. En sus palabras, a veces necesita hacer una pausa para asimilar que la experiencia realmente sucedió, dada la magnitud emocional y simbólica que tuvo tanto para él como para Prinsloo.

La boda en México y un entorno de celebridades

“Leather and Lace” se convirtió en el himno sentimental de la relación entre Adam Levine y Behati Prinsloo

El enlace matrimonial se celebró el 19 de julio de 2014 en Flora Farms, en San José del Cabo, México. La ceremonia reunió a 275 invitados, entre los que se encontraban figuras del mundo del entretenimiento como Robert Downey Jr., la modelo Coco Rocha y los compañeros de Maroon 5, James Valentine y Jesse Carmichael.

El ambiente, según trascendió en el medio citado, combinó la calidez de una reunión familiar con la vibrante energía de una celebración entre amigos.

Uno de los momentos más recordados fue precisamente la actuación musical de Stevie Nicks, acompañada por Levine, lo que aportó una impronta única a la velada. Además, otros músicos invitados participaron en la fiesta, elevando el nivel artístico y emocional de la jornada.

Adam Levine considera su dueto con Stevie Nicks como uno de los recuerdos más valiosos de su vida

La elección de “Leather and Lace” no fue casualidad. Levine explicó que ese tema refleja un punto de inflexión en su historia de pareja y, al mismo tiempo, representa una referencia constante en su recorrido personal. La canción se transformó en el símbolo de ese día y, con el paso del tiempo, ha conservado su valor emocional.

Una década de matrimonio y familia en crecimiento

La relación entre Adam Levine y Behati Prinsloo tomó impulso en 2013, con el compromiso oficial. Levine admitió que el momento de la propuesta lo dejó sin palabras y le provocó una sensación de vértigo, algo poco habitual para él. Este episodio marcó un antes y un después en su vida, según relató al medio estadounidense.

Tras la boda, la pareja consolidó su vínculo con el nacimiento de tres hijos: Dusty Rose en septiembre de 2016, Gio Grace en febrero de 2018 y un tercer hijo en enero de 2023, cuyo nombre la familia ha decidido mantener en privado. La llegada de los niños reforzó la dinámica familiar y, según Levine, aportó nuevas dimensiones de felicidad y responsabilidad.

La elección de la música fue clave para crear una atmósfera única durante la boda en San José del Cabo

Para conmemorar los 10 años de matrimonio, los Levine-Prinsloo regresaron en 2024 a Flora Farms, el mismo lugar donde todo comenzó. En esta ocasión, organizaron una celebración más íntima, con 150 invitados, que buscó recrear la atmósfera original. El evento incluyó una presentación del grupo Sublime with Rome, un guiño musical al festejo de la boda en 2014.

El valor duradero de una canción especial

El significado de “Leather and Lace” en la vida de Adam Levine va más allá de una simple interpretación musical. El propio artista señaló que ese instante “sigue representando un momento tan valioso y auténtico” que, incluso con el paso del tiempo, le cuesta dimensionar completamente su relevancia.

La interpretación de la canción junto a Stevie Nicks se consolidó como uno de los recuerdos más preciados para la pareja, convirtiéndose en un símbolo de su historia compartida.

El vínculo musical entre Adam Levine y Behati Prinsloo continúa siendo un pilar en su vida familiar y personal

La experiencia, relatada por Levine ante millones de espectadores, subraya el poder de la música como elemento central en los momentos más trascendentes de la vida personal.

El episodio también evidencia cómo los ritos y las canciones elegidas para una boda pueden adquirir un valor imborrable, acompañando a la pareja a lo largo de los años y reavivando la memoria colectiva en cada aniversario.

Para Adam Levine y Behati Prinsloo, “Leather and Lace” es mucho más que una canción: es el lazo que une pasado, presente y futuro en su historia conjunta.