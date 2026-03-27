A los 90 años, la madre de Bruce Willis es el motor solidario de una comisaría en Los Ángeles

Marlene Willis, madre de Bruce Willis, dedica tres tardes por semana como voluntaria en el Departamento de Policía de Los Ángeles (Charles Sykes/Invision/AP/Captura de pantalla NBC Los Angeles)

La dedicación de Marlene Willis al servicio comunitario ha llamado la atención en Los Ángeles. Con 90 años, la madre de Bruce Willis dedica los martes, miércoles y jueves por la tarde a colaborar como voluntaria en el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), donde lleva 22 años trabajando en la estación de West Los Angeles.

Según ha informado la cadena local NBC Los Angeles y la revista estadounidense People, Marlene es conocida entre los agentes como “la Sra. Willis” y se encarga de revisar la gramática y añadir notas a los informes policiales. “Quiero ayudar muchísimo, muchísimo”, expresó Marlene. “No tienen ni idea. No se imaginan cuánto quiero ayudar”.

El compromiso de Willis va más allá de las tareas administrativas. Su participación constante la ha integrado plenamente dentro de la comisaría. Ella admite el valor de esa integración: “Esta es mi familia”, afirmó. “Lo digo en serio, al cien por cien”. Estas palabras evidencian el vínculo emocional que ha construido con el personal de West Los Angeles, quienes la consideran parte fundamental de la vida diaria en la estación.

Durante su trayectoria, ha sido reconocida como voluntaria del año y ha recibido un emblema especial. El exjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles Michel Moore fue quien le entregó estos honores. Sobre Marlene, Moore explicó: “Si bien no puedo convertirla en policía, al menos puedo darle el mayor símbolo de lo que significa ser policía. Y ese es un emblema del departamento de policía del centro jurídico”.

La presencia de Marlene Willis es considerada fundamental por los agentes de la comisaría de West Los Angeles, quienes la incluyen en su círculo cercano (Captura de pantalla NBC Los Angeles)

Reconocimientos oficiales y valoración institucional

Los reconocimientos oficiales reflejan cómo la presencia de Marlene ha trascendido el voluntariado administrativo, y han reforzado el respeto cosechado a lo largo de los años. Moore le dedicó unas palabras: «Marlene, hay personas en nuestras vidas que dejan una huella indeleble. Tú eres una de esas personas. Te estaremos eternamente agradecidos por tu trabajo».

A pesar de su conexión familiar, ha forjado lazos sólidos con el personal del LAPD. Su integración es tal que muchos agentes la consideran parte de su círculo más cercano. El ambiente en la comisaría se ve influido positivamente por su presencia. Según testimonios recogidos en NBC Los Ángeles, Marlene es capaz de alegrar el día incluso en los momentos difíciles.

El capitán Rich Gabaldon, comandante de la comisaría de West Los Ángeles, describió el valor que Marlene aporta al equipo. “La señora Willis es una parte fundamental de West Los Ángeles y del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD)”, afirmó Gabaldon.

La humildad de Marlene Willis destaca al no hacer alarde de su vínculo familiar con Bruce Willis durante su servicio en la comisaría (Instagram)

El reconocimiento del LAPD y la vida familiar de Marlene Willis

La influencia de Marlene Willis ha sido resaltada por diversas autoridades dentro del cuerpo policial. Michel Moore destacó su actitud y compromiso: “Creo que se refiere a las mejores personas, individuos que creen en el trabajo que realizan nuestros hombres y mujeres”, indicó refiriéndose al tipo de voluntariado que representa Marlene.

El reconocimiento a la labor de Marlene no solo se expresa en premios, sino también en expresiones públicas de gratitud de quienes han trabajado junto a ella. Moore, ya retirado y residente en Tennessee, reiteró su agradecimiento, mencionando la importancia de personas como Marlene en la cultura del LAPD.

Autoridades y agentes resaltan la integración, dedicación y entusiasmo que ejemplifica Marlene Willis en la vida diaria de la estación policial (Instagram/Tallulah Willis)

Aunque ella evita hablar de su hijo famoso y de su amplia familia en la comisaría, mantiene una conexión visible con ellos. Su protector de pantalla, por ejemplo, muestra una imagen en la que abraza a Bruce Willis. Michel Moore destacó este rasgo: “Nunca hizo alarde de su identidad como su madre ni lo involucró ni siquiera en referencias pasajeras a su vida, lo cual me impresionó”.

Esta actitud ha sido apreciada y respetada por sus compañeros del LAPD, quienes valoran su humildad y la forma en que siempre prioriza su labor voluntaria por encima de su vida personal.