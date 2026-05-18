Peter Jackson confesó que la próxima película de Gollum se inspiró en el Joker de Joaquin Phoenix

"The Hunt for Gollum" se inspira en "Joker" de Joaquin Phoenix para profundizar en la psicología del famoso personaje (Warner Bros./New Line Cinema)

Peter Jackson reveló en el Festival de Cannes que The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum se inspiró en Joker, la película protagonizada por Joaquin Phoenix, para construir la psicología del personaje de Gollum.

El director neozelandés de 64 años hizo las declaraciones en una entrevista con IndieWire durante el festival francés.

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“Estuvimos pensando en la Joker original, la de Joaquin Phoenix”, afirmó Jackson. “La manera en que esa película exploraba la psicología del Joker mientras contaba una historia. Tenemos la historia que está en los apéndices y la contaremos, pero lo haremos desde una perspectiva interna de Gollum”.

La película de 2019, protagonizada por Phoenix, abordó una historia de origen del Joker, el icónico villano de Gotham y archienemigo de Batman (Warner Bros.)

Y agregó: “Tomas cosas escritas por Tolkien y las filmas desde un determinado punto de vista, y eso significa que tienes que meterte en su cabeza. Yo no tengo ningún deseo particular de meterme en la cabeza de Gollum", mientras también dijo entre risas: “Andy Serkis puede hacerlo él mismo”.

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La película, prevista para 2027 y dirigida por Serkis, abarca el período que une la trilogía de El Hobbit con El señor de los anillos, y sigue a Gollum en su relación con el Anillo.

Jackson explicó a IndieWire que el material procede de los apéndices de los libros de J.R.R. Tolkien: unas 50 o 60 páginas de notas del autor que incluyen historias secundarias y antecedentes de personajes ausentes de la novela principal.

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“La infancia de Gollum y cómo se convirtió en lo que era. Él intentando llegar a la Comarca, y los Rangers persiguiéndolo. Acaba siendo capturado y llevado a Mordor: todo está en los apéndices”, detalló.

Andy Serkis liderará la dirección del spin-off, mientras Peter Jackson participará como consultor disponible durante la producción (REUTERS/Tom Nicholson)

Consultado sobre si él mismo debería dirigir el filme, Jackson descartó la idea y reafirmó su confianza en Serkis: “Pensé que la película sería más interesante si la hacía Andy. Honesta y verdaderamente creo que, si es una película sobre la adicción de Gollum y sus luchas internas, Andy haría una película mucho más interesante que yo”.

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“Si creyera que yo haría una mejor película, la haría. Pero pensé que hay alguien que va a hacer una película realmente interesante aquí, y no soy yo”, señaló en declaraciones recogidas por IndieWire.

El cineasta describió su papel en la producción como el de un padrino disponible cuando se le necesita. “No hago nada a menos que me lo pidan. Nunca voy al trabajo y le digo: ‘Andy, deberías hacer esto, deberías hacer aquello’. Quiero dejarle hacer su película, pero si Andy me llama y dice: ‘¿Puedo ir a tu casa a charlar?’, entonces me siento y hablo con él”, explicó al medio estadounidense.

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Jackson destacó que la nueva película sobre Gollum abordará temas de adicción y lucha interna, claves en la narrativa de Tolkien (New Line Cinema)

Peter Jackson no sabía cómo hacer “El señor de los anillos”

Al día siguiente de recibir una Palma de Oro honorífica en Cannes, Peter Jackson se sinceró ante el público del festival sobre las incertidumbres que lo acompañaron durante el rodaje de la trilogía que le dio el éxito mundial y 17 premios Oscar.

“La industria de Nueva Zelanda nunca había hecho algo de esa magnitud y, probablemente porque éramos un poco inconscientes, no teníamos miedo, lo abordamos desde la inocencia. Seguramente si hubiéramos sabido lo que nos esperaba, no lo habríamos hecho”, relató el director ante una sala entre cuyos asistentes se encontraba Elijah Wood, el actor que interpretó a Frodo en la saga.

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Jackson confesó que cada mañana llegaba al set sin saber exactamente qué hacer. “Al llegar, todo el mundo me miraba y yo simulaba saber lo que tenía que hacer, pero en realidad no tenía ni idea”, admitió.

Peter Jackson admite que no tenía experiencia al dirigir la trilogía original de "El Señor de los Anillos", confiando en la colaboración de su equipo (REUTERS/Marko Djurica)

Su estrategia consistía en escuchar a sus colaboradores y apropiarse de sus propuestas. “Nunca decía: ‘ayúdenme, no sé cómo hacerlo’, pero me apoyé mucho en mis colaboraciones; en realidad, les robé las ideas”, reconoció según recogió la agencia EFE.

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Entre los apoyos que más valoró, Jackson destacó la actitud de Wood durante el rodaje: “Elijah siempre estaba contento [...] su energía optimista me ayudó mucho”.

Por último, el director insistió en la necesidad de proteger la imagen de los actores frente a réplicas digitales no autorizadas, y lamentó que Andy Serkis nunca haya podido optar a un Oscar por su interpretación de Gollum.

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“La atmósfera en estos momentos hace que un personaje generado por efectos especiales no pueda aspirar a un Oscar, lo que considero un poco injusto, porque no es una interpretación generada por el personaje sino por un ser humano”, defendió.