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El momento en que una concursante de Miss Grand Tailandia perdió sus carillas dentales frente al público

El hecho ocurrió en la preliminar del certamen y rápidamente se volvió viral

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Las cámaras captaron el momento en que la concursante perdió las carillas dentales mientras se presentaba en el certamen (Créditos: Miss Grand)

Lo que debía ser una presentación rutinaria terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del certamen Miss Grand Thailand 2026. Durante la ronda preliminar, una concursante sufrió un inesperado percance en pleno escenario: sus carillas dentales se desprendieron mientras hablaba ante el jurado y el público.

El incidente ocurrió el 25 de marzo, en la gala preliminar transmitida en vivo. Según refirió GMA Network, la protagonista fue Kamolwan Chanago, representante de la provincia de Pathum Thani, quien apenas iniciaba su discurso de presentación cuando el recubrimiento de sus dientes delanteros se soltó.

Tras ese primer momento, la concursante giró brevemente, retiró la pieza suelta y, ya recompuesta, volvió a mirar al público para seguir con su participación. Luego realizó su pasarela con normalidad y posó en su vestido de noche. Según recogió Manila Bulletin, el público la aplaudió por su profesionalismo.

Una concursante de Miss Grand Tailandia perdió la dentadura frente al público
El incidente ocurrió en plena transmisión en vivo del Miss Grand Thailand 2026, frente al jurado y el público.(Créditos: Miss Grand Thailand/Capturas de video)

El episodio, al haber sido transmitido en directo, se viralizó rápidamente en redes sociales.

De acuerdo con el blog tailandés Women Kapook, la propia Kamolwan Chanago explicó posteriormente lo ocurrido. La joven reveló que había sufrido la fractura de un diente frontal durante la competencia de traje nacional, realizada días antes.

Debido a que se encontraba concentrada dentro del certamen, no pudo someterse a un tratamiento dental completo, por lo que optó por una solución temporal: una cobertura o carilla provisional. Esta pieza fue la que terminó desprendiéndose durante uno de los momentos más importantes de su participación.

Así se desarrolla el Miss Grand Thailand 2026

El Miss Grand Thailand 2026 reúne a 77 concursantes de distintas provincias del país para elegir una representante nacional en ruta al Miss Grand International 2026.

Una concursante de Miss Grand Tailandia perdió la dentadura frente al público
Según medios internacionales, la concursante logró completar su presentación sin abandonar el escenario.(Créditos: Miss Grand Thailand)

De acuerdo con la organización del certamen, el concurso busca candidatas que representen las llamadas “4B”: Body, Beauty, Brain y Business (cuerpo, belleza, inteligencia y capacidad empresarial). El objetivo es proyectar una nueva generación de mujeres que no solo destaquen por su apariencia, sino también por su pensamiento crítico, personalidad y habilidades profesionales.

Las actividades comenzaron el 1 de marzo y han incluido diversas etapas: la competencia de traje de baño el día 15, la exhibición de trajes nacionales el 22 —caracterizada por elaborados diseños inspirados en identidades locales— y la preliminar del 25, donde ocurrió el incidente.

Una concursante de Miss Grand Tailandia perdió la dentadura frente al público
El certamen inició el 1 de marzo con diversas actividades, incluyendo traje de baño y traje nacional.(Créditos: Miss Grand Thailand)

La gran final se celebrará el 28 de marzo en el MGI Hall del centro comercial Bravo BKK, en Bangkok. En esa noche se elegirá a la sucesora de Sarunrat “Gotchabell” Puagpipat, quien coronará a la nueva ganadora.

La vencedora representará a Tailandia en el Miss Grand International 2026, que se realizará en India.

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