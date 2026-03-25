El encuentro de Selena Gomez y Miley Cyrus durante el especial de ‘Hannah Montana’: “Éramos muy crueles”

Una de las escenas de Hannah Montana en las que los personajes de Miley Cyrus y Selena Gomez se enfrentaban verbalmente (Créditos: Disney Channel)

El especial por los 20 años de Hannah Montana ya está disponible en Disney+, y uno de los momentos más destacados fue el reencuentro en pantalla de Selena Gomez y Miley Cyrus.

Durante el programa, la cantante y fundadora de Rare Beauty realizó una aparición sorpresa para su amiga. Ambas conversaron sentadas en una recreación de la sala de estar de los Stewart, en un segmento breve que busca condensar años de historia compartida frente y detrás de cámaras.

En la charla, las dos estrellas de la era dorada de Disney Channel recordaron la dinámica entre Hannah y Mikayla, personaje interpretado por Gomez entre 2007 y 2008, conocido por su actitud sarcástica y sus enfrentamientos con la protagonista.

La recreación del set original de los Stewart sirve como escenario para el esperado reencuentro entre Gomez y Cyrus. (Disney Plus)

Ambas coincidieron en lo dura que era esa rivalidad escrita en el guion. “Cuando lo veo ahora, éramos muy crueles”, admitió Cyrus cuando se proyectaron algunas escenas de la época.

Gomez reconoció la severidad de sus líneas: “Es bastante malo. No creo que hoy en día les permitieran decir ni la mitad de eso. ¡Yo era tan mala! Lo siento”.

El momento continuó con un gesto simbólico: Cyrus llevó a Gomez al armario de Hannah Montana, donde aún conserva el icónico sombrero rojo de Mikayla. Al ponérselo nuevamente, la actriz de Only Murders in the Building reaccionó con entusiasmo: “Mírenme, estoy de vuelta”.

Los recuerdos de la rivalidad y el rodaje

Las estrellas también recordaron el episodio de la temporada 2 titulado “That’s What Friends Are For?”, en el que ambas competían por la atención de Jake Ryan durante el rodaje de una película de ciencia ficción.

“Recuerdo estar con ese maquillaje azul raro”, evocó Gomez. Cyrus intervino: “¿Donde eras como un alien?”. Gomez continuó: “Sí. Recuerdo sentirme fea. Porque teníamos como 15 años y quería sentirme bonita”.

El programa especial por los 20 años de Hannah Montana incluyó la visita de Selena Gomez (Créditos: Disney Plus)

El especial también pone en primer plano la evolución de la relación entre Gomez y Cyrus. Durante años, ambas fueron comparadas por la prensa y el público, alimentando una narrativa de competencia que trascendía la ficción.

Hoy, esa percepción ha quedado atrás. En el especial, las artistas se muestran cercanas y cómplices, reconociendo mutuamente sus trayectorias. “Creaste cultura, cariño”, le dice Gomez a Cyrus, en alusión al impacto de Hannah Montana. Cyrus responde devolviendo el elogio, destacando la carrera de Gomez en Los hechiceros de Waverly Place.

“Es muy bonito conocer a alguien por, como, 20 años. Eso significa que te conozco desde hace casi 20 años”, comentó Cyrus. Gomez, sorprendida, respondió: “¡Eso es raro!”. “Eso es realmente raro”, coincidió Cyrus entre risas.

Miley Cyrus sorprende a Selena Gomez con el icónico sombrero rojo de Mikayla durante su reencuentro en el especial. (Disney Plus)

Homenaje y nueva música en el aniversario de Hannah Montana

El especial conmemorativo incluye entrevistas con figuras cercanas a la serie, como Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus-Purcell.

Asimismo, Miley Cyrus preparó presentaciones musicales de algunos de los temas más populares del programa, entre ellos “The Best of Both Worlds”, “This Is the Life” y “The Climb”. Muchos admiradores comentaron en redes sociales sobre lo emotivo qué fue escuchar esas canciones con la voz adulta de la protagonista.

Como cierre, el especial presenta una canción inédita titulada “Younger You”, que será lanzada en plataformas de streaming el viernes 27 de marzo. En una publicación de Instagram, la cantante expresó: “Los adoro y los amo profundamente. Este especial de aniversario es un regalo de mi parte para sus yo más jóvenes. Es mi manera de agradecerles por su lealtad y por crecer conmigo en cada parte del camino”.