La historia detrás del sueño cumplido de Ed Sheeran al cantar con Coldplay y los lazos que redefinieron su carrera

Ed Sheeran recordó que cantar junto a Coldplay fue un sueño cumplido durante un pódcast australiano, resaltando el peso de esta colaboración en su carrera (YouTube: Coldplay)

Cantar con Coldplay fue un sueño cumplido para Ed Sheeran, quien recordó en el pódcast australiano The Warnes Way, conducido por Jackson Warne, varios de los momentos más influyentes y personales de su vida reciente.

El artista británico relató cómo el escenario, las amistades y la memoria de figuras claves moldearon su recorrido musical y emocional. En particular, relató: “Cantar con Coldplay fue un sueño cumplido”.

Estar con su padre en el público, abrazados y cantando, fue para Sheeran algo inolvidable: “Fue la primera vez después de la pandemia que la gente volvió a reunirse para escuchar música. Además, vivirlo en un recinto tan pequeño lo hizo aún más significativo”.

Recuerdos y amistades determinantes en la carrera de Ed Sheeran

El artista británico revivió su emotiva experiencia compartida con su padre al regresar a los conciertos tras la pandemia en un recinto íntimo (REUTERS/Kylie Cooper)

Los instantes decisivos de su vida incluyen desde cantar junto a Coldplay en Londres hasta asistir a eventos con amigos como Shane Warne y mantener un lazo con su mentor Michael Gudinski. Estas experiencias, compartidas en planos tanto personales como profesionales, redefinieron su visión y su relación con el mundo de la música.

Durante el episodio de The Warnes Way, Sheeran profundizó sobre su vínculo con Shane Warne, centrado más en la música y los encuentros sencillos en Londres y Melbourne que en el deporte.

Explicó: “Nuestra relación nunca giró realmente en torno al críquet. Íbamos juntos a conciertos, nos reuníamos para cenar o echábamos partidas de cartas; los recuerdos con Shane eran por la amistad, no por la competición”.

Las amistades con Shane Warne y Michael Gudinski influyeron de forma decisiva en la trayectoria profesional y personal de Ed Sheeran (REUTERS/Mario Anzuoni)

La relación con Michael Gudinski dejó una marca en Sheeran, quien recordó: “Lo conocí en mi primera visita aquí, cuando solo tenía 20 años. Se ofreció a representarme en Australia y con el tiempo pasó a ser casi familia”, comentó en el pódcast.

La muerte de Gudinski estrechó aún más la amistad entre Sheeran y Warne: “Salir con Shane y Michael era otra cosa. Yo ni siquiera era aficionado a apostar, pero hacerlo a su lado tenía sentido: su energía era especial, más allá de ganar o perder en la mesa”, añadió el músico según lo recogido por el pódcast.

Homenajes, escenario y colaboraciones de alto impacto

Sheeran evocó actuaciones en lugares emblemáticos como el Shepherd’s Bush Empire —mítica sala de conciertos de Londres— y el MCG —el estadio de cricket de Melbourne— tras el fin de los confinamientos globales. Recordó: “Lo de Coldplay fue mágico. Normalmente no voy a conciertos ajenos, pero esa noche Shane insistió. Terminé cantando ‘Fix You’ con Chris Martin y no lo cambiaría por nada”.

Sheeran destacó cómo los homenajes y las actuaciones en escenarios emblemáticos, como el MCG y Shepherd’s Bush Empire, marcaron puntos de inflexión en su vida (REUTERS/Steve Marcus)

Las colaboraciones con artistas como Kylie Minogue y Jimmy Barnes también tuvieron peso para el cantante: “Dejar el alma en un homenaje así, cuando el mundo estaba revuelto por la pandemia, fue un recuerdo necesario para sobrellevar la tristeza”, relató en The Warnes Way.

Respecto a Chris Martin, Sheeran destacó: “Aunque Chris y Shane tenían una relación más discreta, lo que me une a Chris es su visión artística y su capacidad para reinventarse en el escenario. Es el referente para quienes amamos la música en directo”.

La importancia del círculo íntimo y los símbolos personales

En el pódcast, Sheeran compartió historias sobre objetos simbólicos y regalos intercambiados entre amistades de su entorno. Su pub privado, The Lancaster Lock, es un espacio lleno de memorabilia donde atesora desde un bate de críquet regalado por Shane Warne, hasta una camiseta original de los Rajasthan Royals y el martillo de Thor que le obsequió Chris Hemsworth.

El cantautor habló sobre la importancia de procesar el duelo y mantener vivos los recuerdos de figuras clave como Shane Warne y Michael Gudinski (REUTERS/Brendan McDermid)

La amistad con Hemsworth nació en Australia y se afianzó con celebraciones y encuentros tanto en Oceanía como en el Reino Unido. Sheeran contó: “Chris se quedó en mi casa y hasta leyó un cuento a mi hija; ella preguntó quién era ese hombre”.

Los objetos y anécdotas compartidas con amigos como el productor Benny Blanco, y figuras relevantes del entorno musical, forman parte del universo que Sheeran aprecia especialmente por su autenticidad: “Siempre fui partidario de priorizar las relaciones reales, sin importar la fama de quienes te rodean”, expresó.

Sheeran abordó cómo enfrentó la pérdida de seres queridos y la importancia de hablar sobre el dolor. Explicó: “Alguien me dijo que el duelo es como un libro en una estantería; siempre está allí, puedes tomarlo cuando lo necesites, pero es importante permitirse sentir tristeza y recordarlo en positivo”, compartió con Warne.

Sheeran afirmó que inspirar a otros y mantenerse fiel a sí mismo es el mayor legado que comparten tanto él como Shane Warne

Mantener el recuerdo de Warne y Gudinski es parte de su homenaje personal: “Hablar de ellos y compartir historias ayuda a que sus recuerdos no desaparezcan. Incluso en fechas señaladas, como aniversarios, actuar en el MCG y ver el Shane Warne Stand lleno fue una experiencia sobrecogedora”, agregó Sheeran.

El cantante comparó el legado de Warne con su propio propósito musical: “Todos aspiramos a inspirar a otros, y Shane lo logró dentro y fuera del campo. Me identifico con esa idea de que cualquiera puede conseguirlo siendo fiel a sí mismo”, subrayó.

En los últimos años, Sheeran también recibió regalos como camisetas originales, guitarras, sets de Lego y de Pokémon, evidenciando la huella que estas relaciones dejaron en su vida.