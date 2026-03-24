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Hablar dormido: qué significa para la psicología el hábito nocturno que confesó Selena Gomez

Especialistas en medicina del sueño explican que la somniloquia es frecuente y suele ser inofensiva, pero advierten sobre la importancia de vigilar síntomas. Cuándo conviene consultar a un profesional

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Selena Gomez revela que suele
Selena Gomez revela que suele hablar dormida, ejemplificando un fenómeno que afecta a uno de cada cinco adultos según expertos en medicina del sueño (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

Hablar dormido es un fenómeno que muchas personas descubren por casualidad, generalmente porque alguien cercano se lo menciona. Recientemente, la cantante Selena Gomez confesó en una entrevista que suele hablar mientras duerme y a veces mantiene conversaciones completas. Esta situación es más común de lo que parece y suele generar dudas sobre si se trata de algo normal o de una señal de alarma.

Tal como explica la Dra. María Antonia Rodríguez, especialista en Medicina del Sueño de Linde Médica, en una entrevista publicada por la revista ¡HOLA!, este comportamiento se denomina somniloquia y, en la mayoría de los casos, no implica un problema de salud grave.

La somniloquia consiste en hablar en voz alta o murmurar mientras se duerme, sin que la persona recuerde estos episodios al despertar. Tal como explica la especialista, es una manifestación de activaciones parciales del cerebro durante el sueño y es relativamente frecuente.

Habitualmente, carece de trascendencia clínica, especialmente cuando ocurre de forma esporádica y no se acompaña de otros síntomas. Muchas personas solo saben que hablan mientras duermen por el comentario de su pareja o alguien con quien comparten la habitación.

Según la Dra. María Antonia
Según la Dra. María Antonia Rodríguez, la somniloquia es habitual y en la mayoría de los casos no indica trastornos graves del sueño en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar dormido, conocido como somniloquia, se considera una conducta que habitualmente no requiere intervención médica, salvo que se presente junto a otras manifestaciones anómalas del sueño. La experta indicó que es una de las formas más recurrentes de activación cerebral durante el descanso.

¿Qué es la somniloquia y cuán frecuente es?

La somniloquia es una manifestación caracterizada por hablar o murmurar en sueños. Esta acción es señal de una activación parcial del cerebro y suele pasar inadvertida para quien la experimenta. Se estima que hasta uno de cada cinco adultos experimenta somniloquia en algún momento, siendo aún más frecuente durante la infancia.

Investigaciones citadas por la Sleep Foundation indican que hasta el 66% de las personas han experimentado algún episodio de habla nocturna a lo largo de su vida. A pesar de ser una de las parasomnias más comunes, solo el 17% de los adultos reporta episodios recurrentes en periodos recientes, lo que refuerza su naturaleza esporádica en la mayoría de los casos.

La Dra. Rodríguez destaca que la presencia aislada de episodios de somniloquia rara vez exige un abordaje médico. Sin embargo, pone atención a la presencia de otros síntomas añadidos, lo que puede orientar hacia una evaluación más exhaustiva.

Causas y cómo afecta al sueño

En niños, hablar dormido suele
En niños, hablar dormido suele ser transitorio y corresponde a la maduración del sistema nervioso, sin consecuencias médicas a largo plazo Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño es un proceso dinámico con varias fases: sueño ligero, profundo y REM. Durante estos estados ocurren transiciones breves e inestables. Cuando el sueño es estable, tales cambios suelen pasar desapercibidos, pero si se fragmenta, el cerebro puede activarse temporalmente sin producir un despertar completo. En estos episodios, se manifiestan conductas automáticas como murmullos, frases completas o movimientos involuntarios.

La somniloquia está asociada a los microdespertares, que son breves activaciones cerebrales que duran segundos. Estos eventos pueden relacionarse con trastornos respiratorios como la apnea del sueño, en la cual la garganta se colapsa y el cerebro debe reaccionar recuperando el flujo de aire, lo que deriva en conductas nocturnas como hablar dormido o moverse abruptamente.

Según Rodríguez, identificar estos patrones es fundamental para diferenciar entre un fenómeno benigno y la manifestación de un trastorno más complejo.

A diferencia de muchas otras parasomnias que solo ocurren en fases específicas, la Sleep Foundation señala que hablar dormido puede presentarse tanto durante la fase REM como en el sueño no REM. Esto lo distingue de otros trastornos y lo convierte en una manifestación de estados de transición breves e inestables del cerebro durante el descanso.

Hablar dormido en niños y adultos

La somniloquia en adultos puede
La somniloquia en adultos puede asociarse a síntomas como ronquidos, fatiga diurna y despertares frecuentes, alertando sobre posibles trastornos subyacentes como la apnea del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la infancia, hablar en sueños es especialmente frecuente y suele ser una fase transitoria atribuida a la maduración del sistema nervioso. La especialista aclara que en los niños la somniloquia raramente tiene implicancias médicas y, por lo general, desaparece con el crecimiento.

En los adultos, la perspectiva cambia: cuando el hablar dormido es un evento aislado, generalmente no reviste importancia para la salud. No obstante, la aparición junto a síntomas como ronquidos habituales, despertares frecuentes, fatiga diurna o sensación de sueño no reparador puede advertir de un problema subyacente como la apnea del sueño.

La especialista remarca que, en mujeres adultas, ciertos síntomas pueden pasar desapercibidos, sobre todo tras la menopausia, y manifestarse como insomnio, ansiedad nocturna o fatiga persistente.

Cuándo consultar y diagnóstico

El reconocimiento de la somniloquia suele depender del entorno cercano, ya que la persona que habla dormida no lo percibe. Si se sospecha la presencia de un trastorno asociado, la evaluación médica implica recolectar antecedentes, aplicar cuestionarios de somnolencia, exploración respiratoria y, cuando es pertinente, estudios como la poligrafía respiratoria domiciliaria o la polisomnografía.

El diagnóstico de la somniloquia
El diagnóstico de la somniloquia y la apnea del sueño utiliza tecnologías de monitoreo domiciliario, facilitando la evaluación de conductas y síntomas asociados sin requerir hospitalización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recientes avances tecnológicos han hecho posible el diagnóstico de apnea del sueño y otros trastornos, aun sin hospitalización, al facilitar el acceso a instrumental de monitoreo y seguimiento en el propio domicilio.

Algunos síntomas asociados, como hipertensión, dolor de cabeza matinal, cansancio sostenido, dificultad para concentrarse o irritabilidad, pueden apuntar a causas que van más allá de la somniloquia. La especialista subraya la importancia de considerar el conjunto clínico, prestando atención especialmente a signos como asfixia nocturna, despertares frecuentes, somnolencia diurna, problemas para regular la presión arterial y alteraciones de la memoria.

Tratamientos y mejoría

Las opciones terapéuticas dependen de la causa específica. Cuando la somniloquia se vincula a un trastorno respiratorio del sueño, el abordaje especializado permite estabilizar el descanso nocturno. Garantizar una vía aérea permeable y reducir las pausas respiratorias disminuye los microdespertares y promueve un sueño profundo, aumentando la energía durante el día.

Para mitigar estos episodios, la Sleep Foundation recomienda priorizar la higiene del sueño, manteniendo horarios constantes y limitando el consumo de cafeína o el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse. Estas medidas buscan prevenir la fragmentación del sueño, ya que las interrupciones en los patrones normales aumentan la probabilidad de que surjan conductas anormales como la somniloquia.

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