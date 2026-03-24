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Chappell Roan afirma tener “tolerancia cero” con cualquier actitud agresiva hacia sus fans

En medio de la polémica por un altercado con la hija de Jorginho, la artista insiste en que no autorizó ninguna intervención de su equipo de seguridad en Brasil

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La cantante insistió en que
La cantante insistió en que no dio instrucciones a ningún miembro de seguridad para intervenir o reprender a una niña de 11 años en Brasil (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cantante estadounidense Chappell Roan volvió a pronunciarse este 24 de marzo a través de su equipo tras la polémica generada en Brasil, donde fue acusada indirectamente de permitir un comportamiento agresivo por parte de un miembro de seguridad hacia una niña de 11 años.

El incidente ocurrió durante el fin de semana, mientras numerosas celebridades visitaban la ciudad de São Paulo por el festival Lollapalooza. El sábado, el futbolista Jorginho reportó en redes que su esposa Catherine Harding y su hijastra Ada habían sido tratadas con hostilidad injustificada por un guardia que, presuntamente, formaba parte del equipo de la cantante.

Tras la lluvia de críticas desde que el hecho se viralizó en redes, un portavoz de Roan negó categóricamente cualquier implicación directa de la artista en el episodio.

Chappell no estaba al tanto de ninguna interacción entre esta madre e hija y un miembro de seguridad externo”, señaló el representante en declaraciones recogidas por el Daily Mail y The Mirror. “No las vio durante el desayuno en su hotel, como dijo en su video. No dio instrucciones a su seguridad personal ni a nadie de su equipo para interactuar con ellas”.

Ada, hija de Catherine Harding
Ada, hija de Catherine Harding y Jude Law, es fan de la cantante y había pedido entradas para el show de Chappell Roan como regalo.(Instagram/@catcavelli)

Chappell exige los más altos estándares a su equipo y tiene tolerancia cero ante cualquier tipo de comportamiento agresivo hacia ella o sus fans”, concluyó.

Qué ocurrió en el hotel

De acuerdo con la versión inicial difundida por la familia, el episodio tuvo lugar en el restaurante del hotel donde se hospedaban tanto la cantante como Ada y su madre.

Según explicó Jorginho en redes sociales, la niña —fan de la artista— simplemente caminó cerca de su mesa y sonrió al verla. Sin embargo, poco después, un “agresivo” agente de seguridad se acercó a reprenderlas.

Harding amplió ese relato en una serie de videos, donde sostuvo que el hombre se dirigió a ellas con una actitud intimidante. “Nos dijo que no debíamos acosar a la gente y todas esas cosas”, afirmó. Ella indicó que intentó explicarle que su hija “solo era una niña emocionada por ver a una artista que le gusta”.

La madre también insistió en que el comportamiento de la menor fue completamente respetuoso: “No tenía su teléfono, no intentó tomar una foto, no hizo nada, solo miró y sonrió”.

Catherine Harding admitió que no
Catherine Harding admitió que no sabe si Chappell Roan envió al guardaespaldas, pero aseguró que su actuar fue grosero. (Instagram)

En ese contexto, Harding dijo que el guardia fue sumamente hostil y llegó a reprenderla por la forma en que educaba a su hija. Como consecuencia del incidente, Ada terminó “muy afectada” y llorando, según relató previamente Jorginho.

Harding insistió en que la reacción fue desproporcionada, ya que su hija está acostumbrada a convivir con figuras públicas y entiende los límites. Además de la notoriedad de Jorginho en el fútbol internacional, el padre biológico de Ada es el actor Jude Law.

La defensa de Roan

Después de su actuación en Lollapalooza, la intérprete de “Good Luck, Babe!” dio su versión de los hechos en un video publicado en Instagram. Allí, negó cualquier vínculo directo con el accionar del guardia.

“Voy a contar mi versión de lo que pasó hoy con una madre y una niña que estuvieron involucradas con un guardia de seguridad que no es mi seguridad personal”, comenzó diciendo.

Chappell Roan lamentó que la
Chappell Roan lamentó que la situación haya hecho sentir incómoda a la menor. (Captura de video)

La cantante insistió en que nunca notó la presencia de las involucradas. “Ni siquiera las vi. Ni siquiera vi a una mujer y a una niña. Nadie se me acercó, nadie me molestó. Yo solo estaba sentada desayunando en mi hotel”, relató.

Asimismo, deslindó responsabilidad de lo ocurrido al enfatizar que ella no había solicitado ninguna acción ofensiva. “No le pedí al guardia de seguridad que se acercara a esa madre y a esa niña. No lo hice”, recalcó.

En un tono más conciliador, agregó: “No odio a las personas que son fans de mi música. No odio a los niños, eso es una locura”. Y concluyó con un mensaje directo a la familia: “Si se sintieron incómodas, eso me pone muy triste. No lo merecían”.

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