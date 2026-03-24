¿La seguridad de Chappell Roan hizo llorar a una niña?

La cantante ha negado las acusaciones del incidente, que ocurrió en Brasil y ha suscitado un acalorado debate en internet.

Durante el fin de semana, empezó a desarrollarse una pelea en Instagram que parece una especie de juego de palabras Mad Lib de famosos internacionales. La estrella brasileña de fútbol Jorginho acusó a la cantante estadounidense Chappell Roan de enviar a un guardia de seguridad a regañar a su hijastra de 11 años, lo que provocó que la niña llorara durante el desayuno en un hotel de São Paulo, Brasil. Roan dijo que desconocía el incidente.

He aquí los detalles.

¿Cómo empezó todo?

El sábado, Jorginho publicó una larga historia en Instagram en la que detallaba un encuentro que, según él, habían tenido su esposa, Catherine Harding, y su hijastra con la cantante en un hotel de São Paulo. (El actor Jude Law es el padre de la niña. Jorginho se casó con Harding en 2025).

Roan fue cabeza de cartel del festival de música Lollapalooza Brasil durante el fin de semana, y Harding y la niña estuvieron allí para verla actuar. La niña, escribió Jorginho, pasó junto a la mesa de Roan y sonrió antes de volver a su propia mesa con su madre, Harding. Entonces, escribió Jorginho, un guardia de seguridad se acercó a la mesa de su esposa y "empezó a hablar de forma extremadamente agresiva", haciendo llorar a la niña de 11 años y acusando a Harding de permitir que su hija "faltara al respeto" y "acosara" a otros huéspedes. El guardia, escribió Jorginho, afirmó que presentaría una queja con el hotel.

El futbolista no nombró el hotel, y los representantes de Law, Harding, Jorginho y Roan no respondieron a las peticiones de comentarios para este artículo.

¿Qué dijo Chappell Roan?

En una historia de Instagram que ya venció, Roan dijo que no había pedido a un guardia de seguridad que interviniera, que la persona implicada no era su "seguridad personal" y que desconocía por completo el incidente.

"Ni siquiera vi a una mujer y a una niña", dice Roan en el video, filmado desde la cama. "Nadie se me acercó. Nadie me molestó. Solo estaba desayunando en mi hotel".

Y añadió: "No odio a quien es fan de mi música. No odio a los niños. Eso es una locura. Lo siento por la madre y la niña, que alguien supusiera algo, que ustedes habrían hecho algo. Y si se sintieron incómodas, eso me entristece mucho. No se lo merecían".

¿Se ha pronunciado Harding?

Harding publicó un video en Instagram de seis minutos en el que relata la situación y parece insinuar, a pesar de las afirmaciones de Roan, que la cantante tuvo algo que ver en el incidente.

En los comentarios del video, algunas personas han defendido a Harding, aplaudiéndola por cómo ha manejado la situación, mientras que otras la han criticado por parecer avivar el drama.

¿Algo más que saber?

Eduardo Cavaliere, alcalde de Río de Janeiro, denunció a Roan en X, al escribir que mientras él estuviera en el cargo, la cantante de "Pink Pony Club" no actuaría en Todo Mundo, una serie de conciertos frente al mar de la ciudad, a lo largo de la famosa playa de Copacabana, que anteriormente ha atraído a multitudes gigantescas de artistas como Madonna y Lady Gaga. (Actualmente no hay planes públicos para que Roan actúe en el evento).

Madison Malone Kircher es una reportera del Times que cubre la cultura de internet.