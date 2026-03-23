Un fan revela su diagnóstico de cáncer a John Cena y recibe un abrazo

El asistente compartió su diagnóstico y solicitó un abrazo al exluchador durante MEGACon Orlando. Créditos: X/MEGACon

Durante el evento MEGACon Orlando, un asistente sostuvo un breve intercambio con el exluchador de la WWE John Cena, en el que compartió detalles sobre su estado de salud y solicitó un gesto personal que posteriormente se difundió en redes sociales.

De acuerdo con el testimonio del propio fan, se encuentra en tratamiento por cáncer en etapa cuatro. En su intervención, también mencionó haberse sometido a una cirugía de fusión espinal y haber enfrentado un tumor cerebral.

Según relató, recientemente fue informado de que necesitará una nueva intervención quirúrgica en los próximos días.

“Estoy en la etapa cuatro del cáncer. Y me acaban de hacer una fusión espinal. Y luego tuve un tumor cerebral. Y fuiste tú quien me dio fuerzas para luchar. Y la semana que viene me enteré de que necesito otra cirugía", detalló.

Durante la conversación, el asistente explicó que la figura pública de Cena había sido un elemento que lo motivó a continuar con su proceso. En ese contexto, le pidió la posibilidad de recibir un abrazo.

John Cena le dio un abrazo a un fan que aseguró tener cáncer. (Captura de video)

La respuesta del exluchador fue afirmativa, tras lo cual ambos se acercaron y se abrazaron frente a otros asistentes al evento.

El momento fue captado en video y posteriormente compartido por las cuentas oficiales del evento. La grabación comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde alcanzó una amplia difusión.

El intercambio ocurrió en el marco de las actividades programadas en MEGACon Orlando, una convención que reúne a figuras del entretenimiento, incluidos actores, creadores de contenido y personalidades vinculadas a la cultura popular.

John Cena fue diagnosticado con cáncer de piel

En 2025, John Cena confesó que durante revisiones dermatológicas rutinarias fue diagnosticado con cáncer de piel. La primera lesión se identificó en su músculo pectoral derecho y fue extirpada de inmediato. Un año después, se detectó una segunda lesión en su hombro derecho, que también fue removida.

John Cena ha estado en toda ciudad del mundo que ha podido para decir adiós.

Cena ha señalado que no priorizó la protección solar en su juventud, un factor que probablemente contribuyó al desarrollo de estas afecciones.

En entrevistas recientes, el exluchador ha reflexionado sobre la exposición prolongada al sol durante su infancia en Massachusetts y su posterior estancia en Florida, donde no adoptó hábitos de protección solar a pesar de la intensa exposición.

En declaraciones a la revista People, el también actor describió la llamada que le notificó sobre su condición como “impredecible” y señaló que su primera reacción fue imaginar los peores escenarios posibles, sin conocer aún la extensión real de su enfermedad.

John Cena imaginó los peores escenarios cuando recibió el diagnóstico de cáncer (WWE)

Durante este proceso, el papel de los médicos fue destacado por Cena como fundamental. Su dermatólogo le brindó acompañamiento emocional y orientación, lo que le permitió asimilar los datos médicos y manejar la incertidumbre del diagnóstico.

Según el famoso, esta interacción le ayudó a enfrentar el miedo inicial y a desarrollar una perspectiva centrada en la recuperación y la prevención.

En relación con su enfoque personal, John Cena ha compartido que adoptó una mentalidad orientada a la mejora continua, preguntándose: “¿Cómo podemos ser mejores hoy que ayer?”.

Tras su diagnóstico, John Cena adoptó una nueva manera de pensar. (WWE)

Posterior a su diagnóstico, Cena ha emprendido una campaña de concienciación sobre la protección solar. Se asoció con una marca de cuidado de la piel para promocionar una línea de protectores solares, incluyendo una fórmula que se aplica de forma invisible y no deja residuos blancos.

La campaña, titulada “Protector solar que no puedes ver”, hace referencia a su gesto icónico “No puedes verme” y busca fomentar el uso diario de protector solar, independientemente del clima o la estación del año.