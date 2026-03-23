Entretenimiento

Alan Ritchson, estrella de “Reacher”, es investigado por presunta agresión a un vecino en Tennessee

El actor fue acusado por un vecino de haberlo golpeado en varias ocasiones durante un incidente registrado en video

Guardar
Alan Ritchson, estrella de la
Alan Ritchson, estrella de la serie "Reacher", es investigado en Tennessee tras un incidente violento con un vecino en presencia de sus hijos (REUTERS/Mario Anzuoni/TMZ)

Alan Ritchson, estrella de la serie Reacher, está siendo investigado tras un incidente ocurrido el domingo en un suburbio residencial de Nashville, Tennessee, en el que presuntamente agredió físicamente a un vecino en presencia de sus hijos menores de edad.

El presunto afectado, Ronnie Taylor, declaró a TMZ que el origen del conflicto se remonta al sábado, cuando Ritchson habría circulado a alta velocidad por el tranquilo vecindario montando una motocicleta Kawasaki de color verde.

De acuerdo al testimonio, el actor hizo sonar el motor de forma reiterada y perturbando la calma del lugar.

Taylor reconoció ante el mismo medio haber realizado un gesto obsceno al artista, quien habría respondido de la misma manera.

Al día siguiente, cerca del mediodía del domingo, Ritchson regresó al vecindario, esta vez acompañado de dos de sus hijos, quienes montaban sus propias motocicletas.

El incidente entre Ritchson y
El incidente entre Ritchson y su vecino quedó registrado en video, donde aparecen los hijos menores del actor como testigos. (Captura TMZ)

Según el relato de la víctima a TMZ, cuando le pidió al actor que dejara de hacerlo —con una frase que incluyó una palabrota—, la situación escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico.

Ronnie Taylor declaró a las autoridades que Alan Ritchson lo golpeó en el rostro y le dio una patada, y que tras caer al suelo fue golpeado en la parte posterior de la cabeza.

Según su versión, la celebridad lo habría golpeado “al menos cuatro veces” mientras estaba en el suelo, lo que le causó hematomas e inflamación visibles. Fotografías del rostro de Taylor con evidentes marcas fueron obtenidas y publicadas por TMZ.

Taylor indicó al portal que no requirió atención hospitalaria y que presentó una denuncia ante la policía.

El incidente fue registrado en video. Las imágenes muestran a Ritchson golpeando a un hombre que se encontraba arrodillado en el suelo, mientras dos menores, reportados por TMZ como los hijos del actor, observan la escena desde sus motocicletas.

El actor es reconocido mundialmente
El actor es reconocido mundialmente por interpretar a Jack Reacher en la serie de acción de Amazon Prime Video, basada en las novelas de Lee Child (Prime Video)

Fuentes cercanas al actor ofrecieron una versión distinta de los hechos a TMZ. Según estos testimonios, fue Taylor quien se acercó a Ritchson de manera “muy agresiva” e intentó interferir con su motocicleta, lo que habría provocado que el actor cayera en dos ocasiones.

Estas fuentes sostienen que fue Taylor quien “inició e instigó” el incidente. De acuerdo con esta versión, Ritchson resultó con una lesión leve en un dedo, además de cortes y moretones.

Fuentes policiales confirmaron a TMZ que existe una investigación en curso derivada del incidente, aunque hasta el momento no se ha efectuado ningún arresto.

Los representantes del actor no respondieron a las solicitudes de comentario formuladas por distintos medios.

Alan Ritchson, de 43 años, es ampliamente reconocido por interpretar al exoficial de la policía militar del ejército estadounidense Jack Reacher en la serie homónima de Amazon Prime Video, personaje basado en los bestsellers del escritor Lee Child.

Alan Ritchson mide aproximadamente 1,95
Alan Ritchson mide aproximadamente 1,95 metros y pesa 113 kilogramos, características que le valieron el papel por su similitud con el personaje (Instagram/@alanritchson)

La producción fue elogiada, entre otros aspectos, por el parecido físico del actor con la descripción original del personaje: un hombre de aproximadamente 1,95 metros y 113 kilogramos.

El programa de acción y crimen se emite a través de Prime Video desde 2022 y actualmente cuenta con tres temporadas, con una cuarta en camino que ya se filmó el año pasado.

El artista también es recordado por su participación en la serie Smallville.

En el plano personal, Ritchson está casado desde mayo de 2006 con Catherine Ritchson, con quien tiene tres hijos.

En declaraciones publicadas por la revista Men’s Health en marzo de 2024, explicó que su familia optó por vender su residencia en Florida para vivir en hoteles y apartamentos temporales mientras trabaja en distintas locaciones, con el objetivo de no separarse durante los rodajes.

Catherine Ritchson, de 37 años,
Catherine Ritchson, de 37 años, y el artista son novios desde la secundaria y se casaron en mayo de 2006. Tienen tres hijos en común (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ni el actor ni su esposa han publicado nada en redes sociales desde que el incidente se hizo público.

Temas Relacionados

Alan RitchsonReacheragresionTennesseeestrellas de hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

“Estoy muy feliz de ver que este papel pase a otras manos”, afirmó Daniel Radcliffe al despedirse de Harry Potter

La saga encuentra un nuevo protagonista mientras el intérprete británico celebra el inicio de una etapa diferente en la historia del joven mago y los fanáticos esperan descubrir la versión televisiva que promete reinterpretar los libros más famosos de la literatura fantástica actual

“Estoy muy feliz de ver

Murió Valerie Perrine, actriz nominada al Oscar y estrella de “Superman”

La actriz inmortalizó el papel de Eve Teschmacher, la cómplice de Lex Luthor en el cine

Murió Valerie Perrine, actriz nominada

Llega el tráiler oficial del live-action de ‘Moana’ y el primer vistazo a Dwayne “The Rock” Johnson como Maui

El avance de la película muestra por primera vez la transformación completa del actor en el carismático semidiós

Llega el tráiler oficial del

David Beckham celebró el éxito de su hijo Cruz tras un concierto en París

El exfutbolista acompañó a su hijo menor en una presentación de la banda The Breakers en la capital francesa. El joven de 21 años lidera el grupo como vocalista principal

David Beckham celebró el éxito

Céline Dion prepara su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en París

La cantante anunciará en los próximos días una serie de shows en el Paris La Défense Arena

Céline Dion prepara su regreso
DEPORTES
Matías Almeyda fue destituido de

Matías Almeyda fue destituido de su cargo como entrenador del Sevilla: “Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo”

Un histórico piloto de la F1 uso de ejemplo a los fanáticos de Colapinto para hablar sobre las críticas en las redes sociales

Francisco Cerúndolo dio el golpe en Miami: eliminó a Daniil Medvedev en un partidazo

Video: la reacción del público de Nueva York ante el gol de tiro libre de Messi en la victoria del Inter Miami

La frase de Colapinto en la previa al Gran Premio de Japón de F1 que generó ilusión en los fanáticos de Alpine

TELESHOW
La sorpresiva aparición de Carlos

La sorpresiva aparición de Carlos Morelli y Rómulo Berruti en los Martín Fierro de Cine 2024

Amor sin fronteras: el gesto de María Becerra al adoptar un perrito en Chile

El sentido homenaje de Carlos Morelli tras la muerte de Rómulo Berruti: “El vacío es tan abismal como doloroso”

Andrea Pietra emocionó con la dedicatoria a Stephanie: “Hoy cumple 16 años la hermosura más grande de mi mundo, mi nena”

El paseo cultural de Wanda Nara por Japón: santuarios sintoístas, gastronomía y un guiño fashion a la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Quiénes son Juan Pablo Velasco

Quiénes son Juan Pablo Velasco y Otto Ritter, candidatos que disputarán el balotaje para la Gobernación de Santa Cruz

Navegar sin contaminar: así es el primer crucero del mundo impulsado por hidrógeno licuado

Bolsonaro podría salir de la UCI en 24 horas mientras la Fiscalía de Brasil avala su prisión domiciliaria

Dos buques petroleros de India lograron cruzar el estrecho de Ormuz en medio del bloqueo impuesto por el régimen iraní

La comedia musical ‘Francisco, el Papa del Fin del Mundo’ ingresa en la vida del gran líder religioso