Los cambios que tuvo que enfrentar Cillian Murphy para protagonizar ‘Peaky Blinders’ durante casi 10 años

Cillian Murphy tuvo un proceso de cambio para ser el protagonista de 'Peaky Blinders' (Captura de video)

Peaky Blinders: El hombre inmortal —continuación cinematográfica de la serie que marcó a una generación de espectadores— está a un paso de llegar a Netflix el 20 de marzo de 2026.

La película retoma la historia de Thomas Shelby (interpretado por Cillian Murphy) en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, y con un elenco que mezcla veteranos de la franquicia y nuevos rostros como Barry Keoghan y Rebecca Ferguson.

Cabe destacar que la serie británica que se transmitió entre 2013 y 2022 se convirtió en una de las más exitosas de la época gracias a su narrativa e intensas actuaciones.

Es así que cuando Cillian Murphy aceptó interpretar a Thomas Shelby en la serie Peaky Blinders, sabía que no sería un papel más. Para muchos fanáticos, Shelby es un ícono televisivo moderno: frío, calculador, siempre un paso adelante.

Pero lo que no se ve en pantalla es el nivel de esfuerzo físico, mental y tácito que el actor invirtió para construir un personaje complejo que no se parece casi nada a sí mismo.

Cillian Murphy tuvo que esforzarse tanto física como mentalmente para protagonizar 'Peaky Blinders' (REUTERS/Phil Noble)

La serie, creada por el guionista británico Steven Knight, no solo fue un fenómeno de audiencia, sino también un desafío constante para Murphy, quien en numerosas entrevistas reveló cómo la preparación para el personaje implicó transformaciones reales en su cuerpo y en su manera de pensar.

Para lograr credibilidad como Thomas Shelby, Cillian Murphy adoptó un régimen de entrenamiento y dieta que representó una ruptura con aspectos de su vida anterior.

En una entrevista, el artista aseveró que en ese momento no era “una persona físicamente imponente”, por lo que para lograr la musculatura deseada debía ”comer muchas proteínas y levantar mucho peso”, algo que admitió “odia” por el esfuerzo que requiere.

“Fui vegetariano durante unos 15 años. Pero nunca fue una decisión moral. Más bien me preocupaba contraer la enfermedad de las vacas locas. Para la primera temporada de Peaky Blinders, les preocupaba que pareciera un irlandés flacucho, y mi entrenador me recomendó comer carne”, dijo.

Su primera comida después de ese cambio fue un filete de venado que probó en un restaurante, una experiencia que describió como “extraordinaria”.

Cillian Murphy tuvo que comer carne por primera vez en 15 años para protagonizar "Peaky Blinders" (Captura de video)

“Cuando el camarero me preguntó si quería pescado o venado, dudé y me dijo: ‘Pide el venado’. Tenía razón. Estaba extraordinario”, afirmó.

En cuanto al entrenamiento, el actor realizó ejercicio físico regular, enfocado en la resistencia y el mantenimiento de una complexión delgada. Además de modificar su dieta para incluir más proteínas y entrenamiento con pesas para llenar los trajes de la época que caracterizan al personaje.

Estas rutinas necesitaban que el actor asistiera al gimnasio seis días a la semana para trabajar varios grupos musculares cada día, realizando circuitos de varios ejercicios diferentes.

Además del entrenamiento, Murphy mencionó en distintas entrevistas que el personaje requería control corporal y presencia física, más que un desarrollo muscular visible.

Esto implicaba una postura, forma de caminar y lenguaje corporal específicos que reforzaran la personalidad de Shelby, lo que también forma parte del esfuerzo físico, aunque no se trate de ejercicio en sentido tradicional.

Cillian Murphy tuvo que modificar por completo su lenguaje corporal para que se asemejara a la personalidad de Tommy Shelby (Captura de video)

Otro elemento relevante fue el ritmo de producción de la serie, que implicaba jornadas extensas de rodaje.

Esto exigía una condición física constante, ya que el actor debía mantener el mismo nivel de energía y apariencia durante largas horas de trabajo, incluyendo escenas de acción, diálogo intenso y secuencias en exteriores.

El impacto emocional de interpretar a Tommy Shelby

En una entrevista con Esquire, el actor señaló que, durante los periodos de rodaje, su rutina diaria se modifica de manera considerable. Indicó que, al comenzar una jornada de filmación, debe transitar rápidamente desde un estado de reposo a una implicación total con el personaje.

En sus palabras, este proceso requiere “no quedarse en un estado pasivo”, sino alcanzar un nivel de conexión con el papel que permita sostener la interpretación a lo largo de la jornada.

“Cuando estás en el mundo de la actuación para cine y televisión, no te quedas sentado sin hacer nada en un camerino, matando el tiempo con rompecabezas u otras actividades. Es un cambio repentino de esa calma a estar completamente involucrado. Si empiezas desde cero, simplemente no funciona”, explicó.

Cillian Murphy afirmó que la pasividad no forma parte de su proceso de preparación para un personaje (Captura de video)

Cillian Murphy también comentó que para prepararse para una nueva temporada necesitaba tiempo para “sentirse cómodo en los zapatos” de Shelby, e incluso describió que le llevaba varias semanas llegar a ese punto mental y físico antes de rodar.

Aunque no mantiene el acento ni la forma de hablar de Thomas Shelby en su vida diaria, sí necesita acercarse al personaje de manera constante para mantener la coherencia interpretativa.

Esto implica un nivel de preparación que se extiende más allá del set, incluyendo el estudio de los guiones y la interiorización de las características del personaje.

En ese contexto, el actor describió que durante los periodos de rodaje suele reducir sus interacciones sociales con sus compañeros de reparto. Este enfoque forma parte de su método de trabajo, orientado a mantener la continuidad del personaje y la concentración necesaria para su interpretación.

“No socializo cuando estamos rodando. Simplemente voy a casa, aprendo mis líneas y me voy a dormir”, sostuvo.

Cillian Murphy admitió que no suele socializar después de un día de rodaje (Captura: omega_auctions)

Murphy también abordó las implicaciones personales de este nivel de compromiso con el trabajo actoral. Mencionó que su dedicación al papel puede generar cierta desconexión durante los periodos de rodaje, lo que afecta su disponibilidad emocional en el entorno social.

En este sentido, Cillian Murphy ha señalado que el trabajo con personajes complejos puede implicar una carga emocional que se mantiene a lo largo del rodaje.

Además, describió su enfoque como una forma de “desconectarse momentáneamente de la realidad” para poder centrarse plenamente en el papel. Este proceso, según sus palabras, forma parte de su metodología como actor y le permite abordar las exigencias del personaje de manera más precisa.

Las declaraciones de Murphy reflejan algunos de los aspectos del trabajo actoral en producciones de larga duración, donde la continuidad del personaje y la intensidad narrativa requieren un compromiso constante.

El desafío del acento Brummie

Uno de los obstáculos más documentados en la preparación de Murphy fue dominar el acento Brummie: el distintivo dialecto de Birmingham donde transcurre la serie.

Cillian Murphy y Steven Knight estuvieron en un pub tradicional para poder comprender el verdadero acento Brummie. (Netflix)

En entrevistas con medios como Radio Times, el actor relató cómo él y el creador de la serie, Steven Knight, acudieron al legendario Garrison pub en Birmingham para grabar conversaciones de locales y capturar su manera de hablar.

“Estábamos bebiendo Guinness allí, y ellos cantaban canciones del Birmingham City y contaban todo tipo de historias, y yo estaba grabando con mi iPhone, y luego me lo llevé a casa y lo usé para intentar captar los acentos”, recordó.

Murphy también contó que esas grabaciones se convirtieron en base para dejar mensajes de voz a Knight en el acento, con el objetivo de perfeccionarlo gradualmente.