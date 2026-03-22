La serie documental de Ewan McGregor explora el mundo en motocicleta

Ewan McGregor transforma los viajes en motocicleta en una experiencia de conexión humana y exploración cultural única (YouTube: LOST RIDERS EN ESPAÑOL)

La figura de Ewan McGregor ha llevado su interés por los viajes más allá del cine, transformando su experiencia personal en una serie de recorridos en motocicleta que enfatizan el contacto humano con diferentes culturas y lugares. Para el actor escocés, este tipo de travesías representan una oportunidad para expandir horizontes y conectar con distintos modos de vida, como recoge la cadena de documentales científicos National Geographic.

Para McGregor, cada viaje implica “una oportunidad para expandir los propios horizontes”. Este enfoque ha generado cambios en la manera en la que se comprende el rol del explorador en la actualidad.

La serie documental de viajes en motocicleta de Ewan McGregor

La travesía de McGregor como aventurero televisivo comenzó en 2004, cuando, tras filmar la trilogía de Star Wars, decidió dar la vuelta al mundo en motocicleta junto a Charley Boorman. De ese viaje surgió Long Way Round, la primera de cuatro series documentales que mostraron un enfoque honesto y sin filtros sobre la exploración.

El recorrido partió de Londres y se dirigió hacia el este, cruzando países como Francia, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Kazajistán, Mongolia y extensos territorios de Rusia en Siberia, para luego continuar por Alaska y atravesar Canadá hasta llegar a Nueva York. Esta travesía marcada por el paso por paisajes remotos y culturas diversas fue el inicio de su segunda carrera como narrador de aventuras reales.

Los documentales muestran desafíos ambientales y sociales, como la minería en Svalbard y el retroceso de los glaciares (YouTube: Apple TV)

La serie se amplió luego con Long Way Down (2007), donde la ruta fue por áfrica, y años después, con Long Way Up, que llevó a McGregor y Boorman desde Patagonia hasta Los ángeles.

La entrega más reciente, Long Way Home, muestra a ambos recorriendo 11.000 kilómetros por 17 países europeos, con visitas a lugares como una aldea vikinga reconstruida o un centro de parapente en los Alpes. En cada edición, el eje estuvo puesto en la diversidad de experiencias al cruzar fronteras y la variedad de desafíos propios de cada viaje.

Las producciones documentales de Ewan McGregor aportaron una mirada diferente al mostrar no solo los paisajes, sino también los desafíos ambientales y sociales de cada destino. En Long Way Home, el viaje a Svalbard expuso los efectos de la minería y el retroceso de los glaciares, junto con la necesidad de contar con guardias armados para protegerse de osos polares. Estos eventos muestran que viajar implica enfrentar realidades que exigen adaptabilidad y comprensión local.

La serie también se diferencia de otras propuestas centradas en viajes organizados para redes sociales o en la búsqueda de destinos visualmente atractivos. “Hay una emoción increíble al estar fuera de tu propio entorno o experiencia cultural”, sostiene McGregor.

La colaboración de Ewan McGregor con UNICEF visibiliza programas para jóvenes en riesgo y centros de rehabilitación de niños soldados (YouTube: Apple TV)

El vínculo con UNICEF y el relato de la infancia vulnerable en los viajes

Uno de los elementos recurrentes en los recorridos de McGregor es su colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esta cooperación permitió dar visibilidad a la labor de la organización en lugares y contextos poco difundidos.

Al principio, el actor pensaba que UNICEF solo recaudaba fondos para niños en situaciones de hambruna o desastres naturales, pero a través de las series, el público accedió a información sobre programas como la escalada en roca para jóvenes en situación de riesgo en Kazajistán o un centro de rehabilitación para niños soldados en Uganda.

Otro momento destacado sucedió durante Long Way Round, cuando McGregor visitó un centro para niños huérfanos y sin hogar en Mongolia, experiencia que lo llevó a adoptar a su hija Jamyan.

Testimonios de fanáticos muestran cómo las series de McGregor motivan a nuevas generaciones a emprender sus propios viajes en moto (YouTube: LOST RIDERS EN ESPAÑOL)

Influencias y testimonios: cómo los relatos de McGregor inspiran nuevos viajes

La motivación de McGregor se inspira en relatos como el de Ted Simon, autor de Jupiter Travels, quien defendía abrirse a lo que el camino ofrece como vía para conocer otras realidades. Esta inspiración aparece reflejada en los testimonios recogidos a lo largo de las series: en Noruega, por ejemplo, un joven le contó a McGregor que de niño veía sus viajes por televisión y que esa imagen lo llevó a comprarse una motocicleta.

Las imágenes de McGregor en Escocia, en lugares como Dunkeld House Hotel y The Hermitage, muestran cómo el actor vincula sus experiencias con sitios históricos y naturales. Así, muchas personas encuentran en sus historias el estímulo para realizar sus propios trayectos y descubrir otras geografías.