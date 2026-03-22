“Dune: Parte Tres”: Denis Villeneuve confirma una película más densa y con mayor acción

"Dune: Part Three" dará un salto temporal de 17 años respecto a las entregas anteriores, según revela la información adelantada por CNN

La llegada de Dune: Parte Tres genera una gran expectación entre los seguidores del cine de ciencia ficción, después de que el director Denis Villeneuve confirmara que esta nueva entrega será más densa y con mayor acción que las anteriores. Esta continuación da un salto de 17 años en la línea temporal y su estreno está previsto para mediados de diciembre, según informó CNN.

La próxima película de la saga se ubicará muchos años después de las dos primeras, con Paul Atreides en el rol de emperador, enfrentando el desafío de sus poderes y las consecuencias de ejercer el poder absoluto. El relato incluirá la evolución de su relación con Chani, la reaparición de personajes conocidos y la exploración de nuevos escenarios, además de una apuesta técnica que promete elevar la experiencia visual, según confirmó el propio Villeneuve.

Paul Atreides, interpretado nuevamente por Timothée Chalamet, asume el liderazgo imperial mientras se debate entre las visiones de futuro y la presión de quienes intentan derrocarlo.

Trama y desarrollo de los personajes principales

Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, asume el desafío de ser emperador y enfrenta las consecuencias del poder absoluto (Captura de tráiler oficial)

La película se centra tanto en el recorrido de Paul Atreides como en su vínculo con Chani, representada por Zendaya. Ambos repiten en los papeles principales junto a otros miembros del elenco como Javier Bardem y Rebecca Ferguson.

Zendaya regresa como protagonista interpretando a Chani, reforzando el atractivo de la producción (Captura de tráiler oficial)

El regreso de Jason Momoa como Duncan Idaho destaca entre las novedades, después de su ausencia en la segunda parte. Aunque su personaje había sido dado por muerto, regresa en esta tercera entrega, lo que se justifica dentro del universo de Frank Herbert, como aclaró el director en declaraciones recogidas por CNN.

El regreso de Jason Momoa como Duncan Idaho marca uno de los momentos más esperados en la nueva entrega de "Dune"

Villeneuve describió a Paul como un emperador capaz de anticipar el futuro y casi invencible. Y añadió que la película seguirá los intentos de sus adversarios por derrocarlo, explorando cómo el protagonista busca escapar del círculo de violencia que rodea su poder.

Innovaciones técnicas y visuales de la nueva entrega

CNN destacó las innovaciones introducidas por Denis Villeneuve en la producción de esta película. La decisión de rodar la mayor parte en formato de película tradicional de 65 milímetros supone una novedad en su trayectoria reciente.

Por primera vez, Villeneuve empleó cámaras IMAX para un gran número de secuencias, con el objetivo de dar mayor impacto visual a los paisajes de Arrakis y los nuevos planetas explorados. El desierto se filmó con tecnología digital, mientras que los escenarios inexplorados de la saga fueron rodados en celuloide, según explicó el director al medio estadounidense.

Para esta entrega, Villeneuve sumó como director de fotografía a Linus Sandgren, con la intención de buscar una nueva perspectiva técnica y visual. Además, el film presentará ubicaciones inéditas dentro de Arrakis y en otros planetas, marcando un cambio estético relevante respecto a las películas anteriores.

La música volvió a estar a cargo del compositor galardonado Hans Zimmer, quien continúa elaborando la banda sonora en la fase de postproducción, tal como se indica en el avance ofrecido por CNN.

CNN resalta las innovaciones tecnológicas implementadas por Denis Villeneuve en la producción cinematográfica de la nueva entrega (REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo)

Expectativas y reacciones ante el próximo estreno

Durante la presentación anticipada del tráiler, los seguidores manifestaron su entusiasmo a medida que se anunciaban detalles sobre la película, lo que contribuyó a crear un ambiente de alta expectativa, según reportó CNN. Esta presentación no solo sirvió para compartir novedades argumentales y técnicas, sino también para consolidar el interés del público a nivel internacional.

El estreno comercial de la tercera parte está programado para mediados de diciembre, aunque aún no cuenta con fecha exacta. Todo el equipo de producción y el reparto trabajan en la etapa final, tanto en la edición visual como en la musicalización dirigida por Hans Zimmer, lo que incrementa la expectativa en torno a la saga.

El medio estadounidense subrayó que la esperanza es que el filme, concebido especialmente para ser una experiencia IMAX, reciba una acogida tan entusiasta como las entregas anteriores de la saga creada por Villeneuve.

Pese a la importancia de la acción, las novedades técnicas y el viaje a nuevos escenarios, el centro de la historia vuelve a residir en la relación entre Paul Atreides y Chani, una dinámica esencial que, según la visión de Villeneuve, sostiene la fuerza emocional de la trilogía.