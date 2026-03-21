Tim Roth y Rebecca Ferguson hablan con Infobae de ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’: “Tiene un público muy peculiar y querido”

El actor revela cómo fue incorporarse a uno de los universos más queridos de la televisión sin haber visto la serie. (Infobae)

“En cuanto dices que sí y empiezas a mencionarlo a la gente, se enloquecen”, aseguró a Infobae el actor Tim Roth junto a su co-estrella Rebecca Ferguson en el marco de la promoción de Peaky Blinders: El hombre inmortal. Este 20 de marzo, se estrenó la esperada continuación de la serie original emitida por la BBC Two y popularizada mundialmente a través de Netflix.

Para el intérprete británico, el programa televisivo ha calado muy hondo en una audiencia desde principios de su emisión, hace más de década: “Tiene un público tan peculiar y tan querido”. Por tal motivo, afirmó que había que “hacerlo bien para ellos”.

Roth encarna a Beckett, un hombre de clase trabajadora que busca salvar a su país desde su función como tesorero de la Unión Británica de Fascistas. En cuanto a su personaje, no consideró que sea un “villano” y, por el contrario, defiende sus intenciones en la historia: “Yo era el bueno. Todos ellos eran los malos”.

Tim Roth interpreta a Beckett, tesorero de la Unión Británica de Fascistas, un hombre que considera estar del lado correcto de la historia (Netflix)

En el film, la presencia de este personaje se articula como un gran antagonista que, en principio, busca alianzas con los Peaky Blinders, ahora liderados por Duke Shelby (Barry Keoghan), el hijo ilegítimo de Tommy Shelby. Sin embargo, las acciones de Beckett amenazan al clan Shelby y al barrio en el que Tommy creció y se convirtió en un prestigioso gánster, provocando su regreso luego de un largo tiempo.

“Es un buen hombre. No tienes que interpretarlo como un villano porque él está en lo correcto en todo lo que hace”, describió Roth sobre la construcción de su papel. “Trata de ayudar al país y, como consecuencia, ayudar al mundo a encontrar el camino correcto”.

Por su parte, Ferguson interpreta a Kaulo Chiriklo, la hermana de Zelda —la madre difunta de Duke Shelby— y reina de los gitanos Palmer. Sus intenciones no son claras y puede aplicar la manipulación para conseguir sus fines, pero es evidente que mantiene una fuerte conexión a los Shelby y busca motivar a Tommy para que abandone su retiro.

Rebecca Ferguson da vida a Kaulo, reina de los gitanos Palmer, cuyas intenciones oscilan entre la magia y la manipulación (Netflix)

La actriz, de origen sueco, entrenó su acento para lograr sus líneas en romaní, una lengua muy presente en Peaky Blinders debido a la relación de parentesco entre los Shelby y personajes gitanos.

“No me encanta hacer acentos”, expresó Ferguson sin tapujos. “Me resulta difícil, pero este de alguna manera, porque probablemente es germánico, es como, es… El sueco fue más fácil de pasar al romaní, en lugar de ir a un acento de Birmingham, Brummie, que simplemente no funcionó. Me habría ido en un segundo“.

Y continuó detallando la preparación para decir sus líneas: “Una vez que encuentras una textura de voz y encuentras una textura de un sonido, el personaje también surge a partir de eso“.

Para ella, era importante navegar ese personaje “muy cuidadosamente, para no hacerlo demasiado animado tampoco”, debido a que Kaulo usa la magia. “Siempre me da miedo convertirme en una caricatura”, cuestionó la estrella en referencia a este tipo de papeles enigmáticos y asociados a la hechicería.

La actriz revela su proceso para darle vida al personaje más enigmático de la película. (Infobae)

Y se preguntó “¿cómo hacerla real?" en el proceso: “Hacerla real es, fundamentalmente, darle una historia de fondo y una columna vertebral y sus creencias”. A lo que Tim Roth añade: “Y tienes que pertenecer a ese mundo, pero de algún modo tiene que sentirse real para ti”.

“Como dijo Tim, sí, vale, en el ojo de quien mira no es el bueno, pero tenemos que amar a nuestros personajes y creer que lo que hacen es la causa correcta”, sostuvo Rebecca Ferguson y remató con picardía: “Puede que te preguntes si soy buena o mala. Eso es lo que lo hace interesante y dinámico”.

Ambos actores compartieron también sus perspectivas sobre ingresar a un universo sólido formado desde hace mucho tiempo, además de ser una producción a tan gran escala.

Tim confiesó que al ver al elenco ya establecido reflexionó sobre el nuevo lugar que ocuparía dentro: “Está esa cosa de cuando entras al set y todos ellos ya estaban dentro. Piensas: ‘¿Encajo? ¿Cómo lo estoy haciendo?’ Es solo Peaky Blinders”. Mientras que Rebecca afirmó que ella entró y pensó: “Encajo”, sin pensarlo demasiado: “No lo dudé. De hecho, estaba bastante callada. Tenían muchas historias que contar”.

Peaky Blinders: El hombre inmortal ya puede verse en el catálogo de Netflix.