Lo que no se vio en pantalla: la historia detrás del puñetazo de Harrison Ford a Ryan Gosling

Harrison Ford golpeó accidentalmente a Ryan Gosling durante la filmación de Blade Runner 2049, generando una anécdota inolvidable para el equipo

La convivencia durante el rodaje de Blade Runner 2049 dejó una anécdota peculiar entre Harrison Ford y Ryan Gosling. El accidente ocurrió cuando, durante la filmación de una escena de la película, Ford le dio un puñetazo en el rostro a Gosling al calcular mal un movimiento. Lo sucedido fue relatado por los propios protagonistas en distintas entrevistas y retomado por Entertainment Weekly.

Toda la secuencia quedó grabada en la memoria del equipo. Ford golpeó accidentalmente a Gosling durante la grabación en Blade Runner 2049. Cuando alguien del staff se acercó con hielo para aliviar la hinchazón, Ford apartó el hielo, colocó su puño en la zona afectada y le dijo: “Te perdono”.

Poco después, ofrecieron analgésicos para el dolor; Ford tomó el frasco y, como parte de una broma, ingirió cerca de 15 pastillas. Esta acción –según aclararon Ford y Gosling en entrevistas posteriores– fue una exageración divertida y no implicó ningún riesgo real para su salud.

El incidente del puñetazo de Harrison Ford y la reacción de Ryan Gosling fueron relatados tanto en entrevistas como en el pódcast New Heights (Stephen Vaughan)

El incidente fue recordado en el pódcast New Heights, de gran popularidad en Estados Unidos. Uno de los anfitriones exclamó: “Eso no se puede hacer”. Gosling respondió entre risas: “Él no es como nosotros. Puede tomarse medio bote (frasco) de analgésicos solo como una broma”. Gosling insistió en que todo se trató de una demostración del particular humor de Ford.

La revista especializada Entertainment Weekly recogió más detalles del episodio. Gosling revivió el momento: “Me golpeó una vez y luego, cuando trajeron hielo para mi cara, él lo quitó, puso su puño en él y dijo: ‘Te perdono’. Después llegaron los analgésicos. Yo iba a tomar dos y él se llevó el frasco entero, se tomó como 15”.

Ford mantuvo el ambiente relajado tras el accidente. Según relató Gosling, el comportamiento de Ford reflejaba una manera directa e imprevisible de enfrentar los imprevistos del rodaje: “Él no es como nosotros”. Ese testimonio, recogido por Entertainment Weekly, muestra el ambiente particular que Ford construía en los proyectos que protagonizaba.

Otras experiencias singulares de Ford durante los rodajes

La actitud humorística de Ford quedó evidenciada cuando retiró el hielo del rostro de Gosling y bromeó con ingerir varias pastillas (Stephen Vaughan)

Durante la misma charla, Gosling compartió otra muestra sobre las ocurrencias de Ford en el set de Indiana Jones. Mientras filmaba una escena montando a caballo, el sombrero del personaje se caía constantemente. Desesperado, Ford pidió una engrapadora y la utilizó para fijar el sombrero a su cabeza, según el relato de Gosling.

La veracidad de este suceso fue confirmada después por Ford en una entrevista con la revista de periodismo de celebridades GQ en 2023. Dijo: “Haz lo que tengas que hacer”. El actor mostró la cicatriz que ese momento le dejó, reforzando la fama de sus soluciones poco convencionales durante las grabaciones.

Gosling también evocó una escena de Star Wars: “Esa línea, cuando la princesa Leia le dice ‘Te amo’, y él responde, ‘Lo sé’”. Sobre esa frase, Gosling señaló que resume la manera franca de Ford en pantalla y fuera de ella.

El impacto de la autenticidad en la carrera de Harrison Ford

La autenticidad y el peculiar sentido del humor de Harrison Ford dejaron huella en la convivencia y dinámica del rodaje de Blade Runner 2049

Durante una entrevista realizada en 2017 con la revista especializada Entertainment Weekly, Gosling reflexionó acerca de trabajar con Ford: “La mejor parte es que pasas tiempo con él y te das cuenta de que todos esos momentos de sus películas que te encantan son de él”.

Blade Runner 2049, Indiana Jones y Star Wars figuran entre los proyectos más reconocidos de Harrison Ford. La historia del inesperado golpe y la broma de las 15 pastillas confirma la reputación de Ford y su inusual manera de afrontar la presión y las exigencias del rodaje, según detallaron Ryan Gosling y los responsables de New Heights.

Los relatos recogidos y verificados por la prensa estadounidense, como Entertainment Weekly y GQ, ofrecen un vistazo a la dinámica fuera de cámara de uno de los intérpretes más célebres de Estados Unidos.