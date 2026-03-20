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El adelanto de 'Sonic the Hedgehog 4' confirma el regreso de Jim Carrey y presenta nuevas sorpresas

Los fanáticos detectaron pistas clave en las esmeraldas y en las escenas finales del avance, anticipando el debut de uno de los enemigos más recordados del universo Sonic en la pantalla grande

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La cuenta regresiva para el caos ha comenzado Sonic 4 La Película Marzo 2027, solo en cines.

El lanzamiento del nuevo adelanto de Sonic the Hedgehog 4 agitó a la comunidad de fanáticos tras confirmar que Jim Carrey volverá a interpretar a Dr. Robotnik. El avance, publicado ayer por los estudios responsables de la saga y replicado por Variety, introduce la imagen del martillo de Amy Rose rompiendo una superficie hasta revelar las Chaos Emeralds, y presenta la voz de Carrey en una advertencia: “Crees que tu mundo está a salvo, pero tu tiempo está a punto de terminar. El caos apenas comienza”.

El primer vistazo de 'Sonic
El primer vistazo de 'Sonic 4' confirma el regreso de Jim Carrey como el Dr Robotnik

En las esmeraldas que aparecen en el video, se observan referencias directas a los personajes que formarán parte del elenco principal. The Hollywood Reporter detalla que, junto a Ben Schwartz como Sonic, el reparto incluye a Idris Elba como Knuckles, Colleen O’Shaughnessey como Tails, Keanu Reeves como Shadow, James Marsden y Tika Sumpter como Tom y Maddie Wachowski, Kristen Bell como Amy Rose y la esperada aparición de Metal Sonic, anticipada en el cierre de la tercera película.

Estas primeras imágenes también anuncian
Estas primeras imágenes también anuncian la llegada de uno de los villanos más temibles de la franquicia del erizo azul: Metal Sonic

La cuarta entrega contará además con Ben Kingsley, Nick Offerman, Richard Ayoade y Matt Berry en papeles aún no especificados. La vuelta de Carrey genera particular curiosidad, ya que el actor había insinuado en diversas ocasiones su retiro de la actuación.

En 2022, Carrey declaró: “Bueno, me retiro. Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio. Depende. Si los Ángeles me traen algún tipo de guion escrito con tinta de oro que me diga que será realmente importante para la gente, quizá continúe por ese camino, pero me tomo un descanso”, según recogió Variety. El actor agregó: “Realmente disfruto mi vida tranquila y me gusta poner pintura sobre el lienzo. Amo mi vida espiritual y siento que —y esto es algo que quizá nunca escuches de otro famoso mientras exista el tiempo— tengo suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente.”

El regreso de Jim Carrey
El regreso de Jim Carrey a la saga es una constante incógnita debido a sus ambiguas declaraciones (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

No obstante, Carrey se refirió en tono irónico a las motivaciones detrás de su regreso para la nueva película: “Volví a este universo porque, ante todo, interpreto a un genio, que es un poco exagerado. Y, bueno, simplemente... compré muchas cosas y necesito el dinero, sinceramente”, cita Variety. La figura del actor también fue foco de atención este año tras viralizarse en redes sociales una teoría sobre la supuesta existencia de un “clon” de Carrey.

De acuerdo con Variety, Sonic the Hedgehog 4 tiene programado su estreno para el 19 de marzo de 2027. Los estudios preparan además un spin-off de la saga para 2028, que según especulan los seguidores, podría estar encabezado por Shadow the Hedgehog.

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