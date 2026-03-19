Juegos matutinos y rutina fitness: cómo la paternidad transformó la vida de Daniel Radcliff

El actor, actualmente residente en Nueva York, reemplazó su antiguo hábito de fumar por una rutina de ejercicio físico.

El actor británico Daniel Radcliffe atraviesa una etapa donde la paternidad, el ejercicio y el café concentran sus mañanas, lejos de sus años como protagonista de Harry Potter. Según relató en entrevista con el periódico financiero The Wall Street Journal, organiza sus días entre juegos con su hijo, ejercicio físico y el resguardo de recuerdos familiares, priorizando nuevas formas de convivencia lejos del cine.

La vida cotidiana de Radcliffe como padre comienza mucho antes del amanecer: se despierta alrededor de las cinco y media de la mañana, impulsado por la energía de su hijo. Según explicó, “encauza el caos matutino con la ayuda de una luz nocturna programada y un café”.

El actor, actualmente residente en Nueva York, reemplazó su antiguo hábito de fumar por una rutina de ejercicio físico. Sus mañanas giran en torno a los juegos con su hijo, la gestión de recuerdos familiares y la adaptación a la vida profesional y familiar.

La rutina matutina y los rituales familiares de Radcliffe

La nueva vida cotidiana de Daniel Radcliffe prioriza los juegos familiares con su hijo y hábitos saludables en Nueva York (Backgrid/The Grosby Group)

Radcliffe detalló al periódico financiero The Wall Street Journal: “Mi cuerpo se entrenó para despertar a eso de las cinco y media de la mañana. Mi hijo tiene una luz nocturna en la que puedes programar el cambio de color a cierta hora, y a las seis y media de la mañana pasa de azul a amarillo. En ese momento, lo escucho gritar: ‘¡Está amarillo, VEN A BUSCARME!’”.

Aunque las mañanas se presentan como agitadas, el actor las vive con humor y agradecimiento por la vitalidad de su hijo. Esa energía en el hogar modificó el inicio de sus días.

Radcliffe reconoce que sus hábitos cambiaron con el tiempo. “Antes vivía todo el día a base de café y cigarrillos, pero dejé de fumar”, reveló. “Ahora simplemente sobrevivo con café durante toda la jornada”.

Consejos de su padre y la importancia del saludo guían la actitud de Radcliffe para romper estereotipos de actores infantiles (REUTERS/Mario Anzuoni)

Este cambio lo llevó a incorporar una rutina estricta de ejercicios: “Hago pesas, rutina de ejercicios, cardio. Puede que no parezca alguien muy dedicado al fitness, pero lo soy bastante”. Su interés por el gimnasio reemplaza otros hábitos del pasado.

El valor de los recuerdos familiares se fortaleció desde el nacimiento de su hijo. “El primer año después de que nació nuestro hijo, miraba mi teléfono y pensaba: ‘Qué tristeza tener todas estas fotos solo en el teléfono’. Así que en los últimos cumpleaños y navidades, Erin —su pareja— mandó a revelar cientos de fotos”, comentó.

Radcliffe divide esas imágenes en dos pilas: fotos increíbles y fotos que cambian la vida. “Esa caja sería mi posesión más preciada”, afirmó.

Reflexiones sobre la paternidad, la actuación y la imagen pública

El equilibrio entre vida privada y exposición pública es una prioridad para Daniel Radcliffe en su nueva etapa como padre y actor (Warner Bros)

La experiencia de ser padre influyó en su visión profesional. Radcliffe puntualizó que no se considera un actor de método y nunca separó del todo la vida personal del trabajo. Anhela dirigir su propio guion y asegura: “Siempre dije que la primera película que haga debe ser con un guion propio; así, si sale mal, solo será mi culpa”.

La influencia de su padre se manifiesta en gestos cotidianos. El actor recordó una costumbre familiar: “Mi papá siempre me decía que, cuando conociera gente, debía ser el primero en estrechar la mano, porque demuestra interés”.

Esa costumbre continúa hoy y sirve además como intento de romper el estereotipo en torno a los actores infantiles. “La gente suele asumir con seguridad que quienes crecimos frente a cámaras seremos arrogantes. Por eso procuro, desde el primer momento, demostrar lo contrario”, expresó al periódico The Wall Street Journal.

La manera en la que el intérprete enfrenta la fama y cuida su entorno personal revela su deseo de controlar su propia imagen y mantener la cercanía, a pesar de las etiquetas.