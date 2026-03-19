El tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” rompe todos los récords con 718 millones de vistas en 24 horas

La nueva película del Hombre Araña, protagonizada por Tom Holland, llega a los cines el 30 de julio de 2026 (Marvel Studios)

El regreso del Hombre Araña ya está haciendo historia incluso antes de su estreno. El primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day se ha convertido en el más visto de todos los tiempos, alcanzando 718,6 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, según datos publicados por Variety el 19 de marzo.

Hasta ahora, el récord lo ostentaba el tráiler de Deadpool & Wolverine, que había logrado 365 millones de visualizaciones en su primer día, menos de la mitad que la nueva entrega de Spider-Man. Antes de eso, el avance de Spider-Man: No Way Home había alcanzado 355,5 millones en 24 horas.

El poder de convocatoria del tráiler también fue comparado con otros productos fuera del cine. Como referencia, el tráiler de Grand Theft Auto VI, que había sido el video más visto en su lanzamiento con 475 millones de reproducciones, también ha quedado atrás.

Parte del impacto del lanzamiento se explica por una innovadora estrategia de marketing impulsada por Sony y el propio Tom Holland. El adelanto de dos minutos y medio no se publicó de forma tradicional, sino que fue revelado fragmento a fragmento por fans alrededor del mundo.

OSUSpidey, un enfermero de Ohio conocido por animar a niños en hospitales disfrazado de Spider-Man, fue parte de la campaña global. IG

La dinámica comenzó en Lima y continuó por ciudades como Columbus (Ohio), Ciudad de México y Las Vegas, donde fanáticos del personaje compartieron pequeñas partes del avance antes de su lanzamiento completo.

El propio Holland explicó en redes sociales que se trataba de una forma de agradecer el apoyo global de los admiradores de Spider-Man y de hacerlos parte activa del estreno.

El resultado fue una expectativa sostenida durante horas que culminó con el estreno oficial del tráiler completo el miércoles por la mañana. El lanzamiento coincidió con el amanecer en Nueva York, ciudad emblemática del personaje.

Un nuevo capítulo para Peter Parker

Tom Holland regresa como Peter Parker en una historia definida por el aislamiento y nuevos peligros. (Captura de tráiler oficial)

Dirigida por Destin Daniel Cretton, la película marca el regreso de Spider-Man tras los sucesos de No Way Home, que en 2021 arrasó en la taquilla con una recaudación de 1.900 millones de dólares.

La historia de Brand New Day se sitúa cuatro años después de aquellos acontecimientos. Tras el hechizo de Doctor Strange, el mundo ha olvidado por completo la identidad de Peter Parker. El personaje, interpretado nuevamente por Holland, vive ahora aislado y sin vínculos personales, dedicado exclusivamente a su labor como Spider-Man en una Nueva York que ya no sabe quién es él.

Sin embargo, ese sacrificio tiene consecuencias. El avance revela que Parker enfrenta una serie de crímenes interconectados, al tiempo que experimenta una inquietante transformación física.

Tal como detalla The Hollywood Reporter, el héroe atraviesa una especie de “punto crítico” en su ciclo biológico arácnido, lo que provoca cambios en su cuerpo que podrían amenazar su propia existencia.

La transformación de Spider-Man podría implicar una mutación peligrosa de su ADN. (Sony Pictures/Marvel Studios)

Entre los personajes confirmados para esta secuela se encuentran Zendaya como MJ —aunque con un rol más reducido— y Jacob Batalon como Ned, en un contexto donde ambos ya no recuerdan a Peter.

A ellos se suman figuras clave del universo Marvel como Mark Ruffalo, quien retoma su papel de Bruce Banner, y Jon Bernthal, nuevamente como Punisher. También aparece Michael Mando como Scorpion, además de referencias a organizaciones como La Mano.

Uno de los mayores misterios gira en torno al personaje interpretado por Sadie Sink. El tráiler sugiere que podría tener habilidades de control mental y un rol ambiguo entre aliada y antagonista. Una de las teorías más extendidas entre los fans la vincula con Jean Grey, lo que abriría la puerta a la introducción formal de los X-Men en el universo cinematográfico de Marvel.

La película llegará a los cines de América Latina el próximo 30 de julio. Se trata de uno de los lanzamientos más esperados del calendario cinematográfico.