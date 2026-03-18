Patrick Dempsey regresa a la televisión con un personaje atípico: un asesino a sueldo con Alzheimer

La historia combina tres géneros: thriller, drama familiar y procedural de investigación, destacando la resiliencia frente a la enfermedad neurodegenerativa (Créditos: YouTube/Fox)

Patrick Dempsey retoma la señal abierta con un personaje que enfrenta el Alzheimer: un asesino a sueldo que desafía sus propios límites y transforma su carrera. La nueva serie, producida por Fox, fue el eje de una entrevista con The Hollywood Reporter, donde el actor detalló los desafíos y objetivos de su papel.

En su regreso a la televisión, Dempsey debuta como un sicario que debe afrontar el Alzheimer de inicio temprano en la serie Memory of a Killer, una historia que combina acción, drama y el retrato de la vulnerabilidad humana, abriendo el debate sobre el impacto social de la enfermedad.

El actor de 60 años explicó que la atracción central del proyecto fue interpretar a un hombre que, además de un historial criminal, lidia con la erosión de su memoria: buscaba un rol que fuera más allá del entretenimiento y permitiera visibilizar cómo el Alzheimer afecta a las personas y a sus familias.

Dempsey eligió este papel por la complejidad de encarnar a un sicario enfrentando la erosión de su memoria, aportando realismo y profundidad (Warner Bros./Fox)

La propuesta, que llegó inesperadamente, obligó a Dempsey a tomar la decisión en 24 horas. El reto físico y emocional del personaje fue central en su elección. Para el actor, la serie es el espacio para mostrar una historia que va más allá del thriller y pone en primer plano la resiliencia frente a la enfermedad.

La inspiración tras el nuevo papel y desafío actoral

“No me ofrecen este tipo de personajes muy a menudo”, comentó Dempsey a The Hollywood Reporter. “Lo que realmente me atrajo fue el papel de asesino y, sin duda, el de enfermo de Alzheimer y demencia”, agregó.

El actor relató cómo la urgencia del proyecto lo llevó a aceptar rápidamente. Detalló que la construcción del personaje expone detalles cotidianos que permiten conectar con el público.

El protagonista olvida el código de seguridad, guarda una pistola en el refrigerador en lugar de la caja fuerte y se pierde en el bosque. Estos elementos, para Dempsey, son decisivos para retratar honestamente la enfermedad y mostrar su impacto en la vida diaria.

Patrick Dempsey protagoniza la serie Memory of a Killer, donde interpreta a un asesino con Alzheimer y desafía nuevos retos actorales (Disney+/Fox)

En cuanto al enfoque humano del personaje, indicó: “Para mí, todo eso añade mucha más tensión y humanidad a un tipo que básicamente es un asesino, que no es buena persona. Sin embargo, de alguna manera, terminas simpatizando con él, debido a su vulnerabilidad ante su enfermedad”.

Al desarrollar esta dualidad, el actor trabajó la confusión mental y emocional: “Ha sido muy bueno compartimentando estos dos mundos separados, pero ahora todo se está fusionando. ¿Cuánto de esa división difusa es su estado mental? ¿Es una ilusión o es algo real que está sucediendo de verdad?”.

El rodaje y la apuesta de Fox

Según The Hollywood Reporter, la producción conjuga drama familiar, investigación policial y acción. “Tenemos un drama familiar tipo telenovela por un lado, el aspecto procedimental con el Alzheimer y luego también tenemos el lado de acción. Así que es como si fueran casi tres géneros en uno”, comentó el actor.

La serie fue grabada en Toronto, aunque la trama se sitúa en el norte de Nueva York. Dempsey señaló que el respaldo creativo de la cadena habilitó una mayor exploración en términos estéticos y narrativos.

El personaje de Dempsey enfrenta síntomas cotidianos del Alzheimer, como olvidar códigos de seguridad y experiencias de confusión, mostrando la vulnerabilidad humana (REUTERS)

El trabajo le impuso exigencias físicas y psicológicas: “Me encantan las escenas de acción y de conducción. Me gustaría poder hacer más de eso. A mi edad, me obliga a ser inteligente con mi salud, mantenerme activo, hacer ejercicio y entrenar”.

El compromiso social y la huella de McDreamy

La popularidad de Grey’s Anatomy y del personaje Derek Shepherd sigue presente, y Dempsey ha resignificado ese legado impulsando proyectos como el centro Dempsey, especializado en atención integral de pacientes con enfermedades neurodegenerativas. El actor explicó que “No tratamos la enfermedad; tratamos a la persona de forma integral”.

El impacto de su paso por la televisión se proyecta en vocaciones médicas: “Muchas personas se han dedicado a la profesión gracias a ese programa, continuamente. Creo que es un legado realmente hermoso”, afirmó.

Pérdidas recientes y visión personal de la vida

La reciente muerte de Eric Dane tuvo un fuerte efecto en el actor y en su entorno: “Esta es la lección que me ha enseñado a través de su lucha y la de varias otras personas que he perdido en las últimas semanas”.

El actor compartió cómo estos eventos recientes influyeron en su percepción sobre el tiempo y los vínculos personales, y enfatizó la importancia de aprovechar la visibilidad pública para resaltar la problemática del Alzheimer.

Tras la reciente pérdida de Eric Dane, Dempsey recalca la importancia de aprovechar la fama para sensibilizar sobre Alzheimer y priorizar la vida personal y familiar (REUTERS)

Durante el rodaje en Toronto y el invierno, el proyecto se nutrió de la colaboración y el apoyo entre el equipo técnico y artístico, completando así la primera temporada de la serie.

Dempsey procura mantener la privacidad familiar, separando su vida pública de la íntima para resguardar a sus hijos. “No ven nada de lo que hago”, declaró a The Hollywood Reporter. “Mi hija está viendo la serie. Le gusta mucho la nueva. Mi hijo es inconsistente porque está haciendo otras cosas”, explicó.

Entre los desafíos de la nueva generación, mencionó el aislamiento provocado por la COVID y la adaptación al entorno digital, remarcando la necesidad de recuperar valores como el contacto directo y la convivencia familiar.

Frente a la fama, intenta preservar los momentos privados y responder a quienes lo reconocen: “Quiero estar presente, y si la gente se me acerca, quiero asegurarme de interactuar, hablar con ellos, saludarlos o tomarme una foto”.