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Resurge polémica entrevista de Jay Kay, vocalista de Jamiroquai, sobre su ruptura con Winona Ryder: “Tiene unos pechos enormes”

El cantante habló acerca de la ruptura con la actriz tras su breve noviazgo a mediados de los años 90

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La vez que Jay Kay dio sus razones para terminar su relación con Winona Ryder. (Shutterstock. Reuters)
La vez que Jay Kay dio sus razones para terminar su relación con Winona Ryder. (Shutterstock. Reuters)

Una entrevista concedida en mayo de 2005 por Jay Kay, vocalista de la banda británica Jamiroquai, vuelve a circular como referencia de archivo sobre la exposición mediática de la vida privada de figuras del entretenimiento a inicios de la década de 2000.

Publicada originalmente por la revista FHM el 26 de mayo de ese año, la conversación incluyó declaraciones directas del músico sobre relaciones personales, hábitos pasados y preferencias.

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En ese momento, el cantante tenía 35 años y se encontraba en una etapa de cambios personales. Durante la entrevista, se refirió a una relación breve con Winona Ryder.

“Tiene unos pechos enormes, más grandes de lo que parecen en pantalla. Tenía la costumbre de querer constantemente ‘jugar a esconder la salchicha’. Era agotador”, expresó.

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Jay Kay aseveró que terminó con Winona Ryder por no poder seguirle el ritmo. (Captura de video. WireImage)
Jay Kay aseveró que terminó con Winona Ryder por no poder seguirle el ritmo. (Captura de video. WireImage)

En el mismo contexto, señaló que, aunque disfrutó el vínculo, terminó sintiéndose “destrozado por intentar seguirle el ritmo”.

Ante la difusión de estas declaraciones en su momento, la respuesta oficial por parte del entorno de la actriz fue limitada. Un representante de Ryder declaró: “No voy a dignificar esto con una respuesta”.

La entrevista se desarrolló en un contexto en el que el músico hablaba abiertamente sobre cambios en su vida personal. Jay Kay mencionó haber dejado atrás el consumo de cocaína, situando este proceso como parte de una transición hacia una etapa distinta.

En ese marco, también abordó su historial de relaciones y su percepción sobre el estilo de vida asociado a las giras musicales.

Jay Kay admitió que había cambiado su estilo de vida. (Shutterstock)
Jay Kay admitió que había cambiado su estilo de vida. (Shutterstock)

“Ya no salgo con groupies. Hice todo eso cuando tenía veintitantos. Eso es lo que haces cuando consigues tu primer autobús de gira. Pasé por todo, me curtí, pero hoy en día quiero algo ligeramente más serio”, indicó.

Otro de los aspectos que llamó la atención en la entrevista fue la descripción de sus preferencias individuales. Kay habló de su interés particular por el calzado femenino.

“Tengo un fetiche bastante fuerte por los zapatos. Me encanta un buen par de zapatos. Tengo una cosa en las giras: cuando alguien ve a una chica atractiva con unas botitas sexys, tiene que gritar ‘¡Botaaas!’”, aseveró.

Asimismo, el artista afirmó que cuando mantiene relaciones sexuales, le pide a sus parejas que no se quiten los zapatos. “Las mujeres tienen que dejárselos puestos conmigo. Mi mujer ideal es una morena agradable con buenos zapatos”, indicó.

Jay Kay aseguró que tiene un fetiche con los zapatos de mujer. Shutterstock
Jay Kay aseguró que tiene un fetiche con los zapatos de mujer. Shutterstock

Cabe destacar que la relación entre Jay Kay y Winona Ryder fue breve y bastante discreta, y ocurrió a mediados de los años 90.

Se conocieron en una época en la que ambos estaban en el punto más alto de su popularidad: Jay triunfaba con Jamiroquai, mientras que Winona era una de las actrices más reconocidas de Hollywood gracias a películas como Reality Bites y Little Women.

Su relación no fue extremadamente mediática, pero sí llamó la atención por tratarse de dos figuras influyentes en mundos distintos: la música y el cine. No duraron mucho tiempo juntos, y ninguno de los dos habló en profundidad sobre la relación en entrevistas

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