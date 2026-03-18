Lujo, sanciones y legado familiar: la nueva vida de Nicola Peltz Beckham en Los Ángeles

Los detalles de lujo y naturaleza definen la casa familiar de Nicola Peltz en Los Ángeles

La reciente adquisición de Nicola Peltz Beckham en Los Ángeles —una imponente propiedad de 16 millones de dólares— ha captado la atención por su peculiar integración de lujo y naturaleza. Esta mudanza vuelve a poner en el centro de la escena a la pareja, consolidando su propio perfil lejos de la sombra de Victoria y David Beckham.

El diseño de esta nueva residencia no es casual; refleja un estilo heredado de la mansión de su padre en Palm Beach. Nicola ha trasladado la opulencia de ‘Montsorrel’ a la costa oeste, adaptando la escala monumental de Florida a la estética moderna de Beverly Hills.

La persistente controversia que rodea a la familia surge, ahora, tras conocerse que Nelson Peltz, padre de la modelo, fue multado por realizar construcciones sin permiso en su propiedad de Florida, según informó HELLO! Magazine. El hecho puso el foco sobre la emblemática residencia, conocida como ‘Montsorrel’, y reavivó la conversación sobre el respeto a las normativas urbanas en residencias de alto perfil.

El diseño californiano con inspiración de Palm Beach marca tendencia en la residencia de los Peltz

Espacios al aire libre con sello personal

El área junto a la piscina de la casa de Nicola en Los Ángeles destaca por su diseño poco convencional. Allí, muebles que suelen encontrarse en interiores, como un sofá de cuero y una mesa de centro de mármol, ocupan un lugar central al aire libre, creando una atmósfera sofisticada pero relajada.

La editora de interiores Rachel Avery, del medio citado, señaló que la residencia se distingue por ventanales de suelo a techo, permitiendo que “la vista sea una obra de arte en sí misma”. Este enfoque en la continuidad visual refuerza la sensación de amplitud y conexión con el entorno natural.

La sanción a Nelson Peltz por obras no autorizadas genera debate sobre normativas urbanas

En la terraza, detalles como plantas en macetas y una alfombra de inspiración bohemia refuerzan la idea de un espacio donde el interior y el exterior se fusionan.

Este estilo, que combina referencias californianas y recuerdos de Palm Beach, busca ofrecer comodidad durante los días soleados y privacidad en un entorno exclusivo.

Influencia de la mansión de Palm Beach en el diseño de Los Ángeles

El diseño de la casa de Nicola Peltz Beckham en Los Ángeles refleja la profunda influencia de la mansión de su padre en Palm Beach, tanto en la selección de materiales como en la disposición de los ambientes.

Muebles de interior en el exterior: una apuesta sofisticada de la familia Peltz

La residencia familiar, ‘Montsorrel’, abarca 4.088 metros cuadrados y tiene un valor estimado de USD 76 millones. Allí se celebró la boda de Nicola y Brooklyn Beckham, lo que otorga al inmueble un valor especial para la familia.

Entre las comodidades de la propiedad de Palm Beach se encuentran una piscina de gran tamaño, canchas deportivas, terrazas espaciosas, salas formales y gimnasio.

Estas características han servido de inspiración para trasladar la experiencia de lujo y bienestar a la vivienda angelina, donde Nicola ha recreado ambientes que evocan los momentos familiares vividos en Florida.

Los espacios exteriores fusionan recuerdos de infancia con comodidad moderna

La combinación de estilos y la atención al detalle buscan mantener viva la conexión emocional con la casa de la infancia, al mismo tiempo que adaptan el espacio a las necesidades y gustos de la nueva generación.

Sanción urbanística a Nelson Peltz en Palm Beach

A finales del año pasado, el consejo de cumplimiento de normas urbanas de Palm Beach impuso una multa diaria de USD 250 a Nelson Peltz por la construcción sin autorización de una cancha de pádel en ‘Montsorrel’. La medida fue aprobada de forma unánime tras constatar la infracción, de acuerdo con el medio.

La sanción se aplica de forma retroactiva desde el 30 de octubre del año pasado y seguirá vigente mientras la familia no retire la cancha o gestione y obtenga el permiso oficial correspondiente.

Las vistas panorámicas y los ventanales amplios conectan el hogar con la naturaleza

Esta situación ha puesto bajo la lupa la residencia familiar y su relación con las regulaciones locales, generando un debate sobre el cumplimiento de las normas en entornos residenciales exclusivos.

La noticia ha generado interés en los medios y en el público, dado el perfil mediático de los protagonistas y el valor simbólico de la propiedad.

Mientras tanto, la multa continúa acumulándose, a la espera de una solución definitiva por parte de las autoridades y la familia Peltz.

La familia de Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham, enfrenta atención mediática por su patrimonio inmobiliario

En resumen, la nueva mansión de Nicola Peltz Beckham en Los Ángeles no solo es reflejo de un estilo de vida sofisticado, sino también de la influencia y los recuerdos que la unen a Palm Beach.

El caso de la sanción urbanística a Nelson Peltz añade un matiz de actualidad a la historia familiar, recordando que incluso las residencias más lujosas deben responder a las normativas locales para mantener su estatus y tranquilidad.