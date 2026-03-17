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Miley Cyrus revive las mejores canciones de Hannah Montana en el 20° aniversario de la serie

La estrella de Disney vuelve a encarnar a Hannah Montana en un especial cargado de nostalgia, música y confesiones

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Miley Cyrus viaja por sus recuerdos en el especial por los 20 años de Hannah Montana (Disney Plus)

El regreso de Hannah Montana está cada vez más cerca. A una semana de su estreno, Disney lanzó un nuevo tráiler del especial por el 20 aniversario de la serie juvenil en el que se revelan más detalles sobre el esperado reencuentro con Miley Cyrus en su inolvidable alter ego. Además de la carga nostálgica del programa, este adelanto también confirma las esperadas actuaciones musicales con famosos temas del icónico personaje.

El clip inicia con la cantante conduciendo un vehículo hacia el set del especial. “Es bueno estar en casa”, dice la artista antes de que suene uno de los temas más emblemáticos de la serie.

Cuando se anunció la creación de un episodio especial para celebrar las dos décadas del personaje, los fanáticos se emocionaron por la probabilidad de ver a Miley Cyrus cantando otra vez como Hannah Montana. Ese anhelo se ha hecho realidad. En el tráiler se ve que la estrella grabó “The Best of Both Worlds” y “The Climb” frente a una afortunada audiencia.

El programa fue grabado con
El programa fue grabado con público en vivo, reforzando el tono de celebración del aniversario.(Créditos: Disney Plus)

“Tenemos tantos recuerdos compartidos. En realidad, crecimos juntos”, dice Cyrus al público que fue seleccionado para asistir a este show especial.

Otro de los puntos fuertes del tráiler son los reencuentros familiares. Cyrus comparte escenas con sus padres, Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus, este último también parte del elenco original de la serie. Padre e hija aparecen abrazándose en una recreación del hogar de Malibú que aparecía en la ficción.

La vocalista también agradeció la influencia de su madre en su adolescencia. “Amé ser Hannah y amé ser Miley Cyrus. Realmente me enseñaste a ser quien soy”, le dijo en el clip.

El especial también incluirá una entrevista en profundidad con la presentadora Alex Cooper, conocida por su podcast Call Her Daddy. En el tráiler, Cooper plantea preguntas personales a Cyrus, incluyendo una que apela directamente a la curiosidad de los fans: “¿Qué chico de Disney fue tu mayor crush en ese momento?”.

Miley responde con humor: “Traigan la tetera”, insinuando que habrá revelaciones personales en la conversación.

Miley Cyrus protagoniza emotivos reencuentros
Miley Cyrus protagoniza emotivos reencuentros con sus padres en el especial por los 20 años de Hannah Montana. (Créditos: Disney Plus)

¿Cuándo se estrenará el especial de Hannah Montana?

El programa conmemorativo celebra los 20 años del estreno de Hannah Montana, serie que debutó en 2006 y se emitió hasta 2011. Fue sin duda un fenómeno global entre el público juvenil. La historia seguía a Miley Stewart, una adolescente con una doble vida como estrella pop.

“Hannah Montana siempre será parte de quién soy. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de muchos fans”, declaró la artista protagonista en una nota de prensa de Disney. “El hecho de que todavía signifique tanto para las personas después de todos estos años es algo que me hace sentir orgullosa. Este ‘Hannahversary’ es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que han estado conmigo durante 20 años”.

El especial explorará el impacto
El especial explorará el impacto cultural de Hannah Montana en toda una generación de fans.(Créditos: Disney Plus)

Aunque Cyrus es la única participante confirmada oficialmente, no se descartan apariciones adicionales o mensajes de antiguos compañeros del elenco, como Emily Osment, Mitchel Musso, Jason Earles o Moisés Arias.

El especial por los 20 años de Hannah Montana se estrenará el próximo 24 de marzo de 2026 a través de la plataforma de streaming Disney+.

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