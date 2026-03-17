Adrian Grenier, estrella de ‘El diablo viste a la moda’, puso esta condición para regresar a Hollywood

Adrian Grenier condiciona su regreso a Hollywood desde su vida en Texas. (20th Century tFox)

Adrian Grenier, conocido por su participación en la serie de HBO Entourage, ha modificado su relación con la industria del entretenimiento tras establecerse en un rancho en el estado de Texas.

Aunque no ha abandonado por completo la actuación, el intérprete ha señalado que mantiene condiciones específicas para aceptar nuevos proyectos.

El actor, de 49 años, explicó en una entrevista reciente que estaría dispuesto a retomar el trabajo de manera más constante siempre que las producciones se adapten a su actual estilo de vida.

De hecho, comentó que hay un crecimiento de la actividad audiovisual en Texas. Según indicó, el gobierno estatal ha destinado 2.5 mil millones de dólares a proyectos de cine y televisión, además de la construcción de nuevos estudios cerca de su lugar de residencia.

Adrian Grenier aseguró que tomaría más proyectos si el ritmo de grabación se adapta a su estilo de vida. (Instagram)

“La industria se está moviendo hacia mí. Están construyendo tres estudios de cine no muy lejos de donde vivo. No veo ninguna razón por la que no debamos seguir filmando en Texas”, afirmó.

El artista, quien también participó en la película El diablo viste a la moda, considera que este desarrollo podría favorecer la descentralización de la producción audiovisual, tradicionalmente concentrada en California.

Aunque señaló que mantiene un “aprecio” por ese estado, actualmente identifica a Texas como su hogar.

Es así que Adrian Grenier reside con su familia en un rancho de aproximadamente 46 acres ubicado en las cercanías de Austin. La propiedad forma parte de un proyecto que desarrolló junto a su esposa, Jordan Roemmele, con quien contrajo matrimonio en 2022.

Adrian Grenier tiene un rancho en Texas en conjunto con su esposa. (Instagram)

En ese espacio, la pareja cría a sus dos hijos pequeños y gestiona actividades relacionadas con la vida rural.

El actor adquirió su primera propiedad en Austin en 2016 y posteriormente consolidó el proyecto conocido como Kintsugi Ranch en una zona cercana a Bastrop.

De acuerdo con sus declaraciones, su vida cotidiana gira en torno a su familia y al cuidado del rancho. Sobre esta etapa, describió la experiencia de criar a sus hijos como dinámica y activa.

En cuanto a su trayectoria profesional reciente, Grenier ha participado de manera esporádica en producciones. Su más reciente trabajo es el cortometraje Self Custody, un thriller de acción vinculado al tema de las criptomonedas.

Adrian Grenier fue parte del elenco de "Self Custody". (Captura de video)

En esta producción, el actor comparte créditos con Henry Cejudo y Garrett Patten, quien además dirigió el proyecto.

La historia sigue a un padre que intenta recuperar una fortuna en bitcoin y se enfrenta a riesgos asociados con la web oscura. En el filme, el actor interpreta a un empresario que entrega la criptomoneda como bono de contratación a un empleado, lo que desencadena la trama.

El rodaje se llevó a cabo cerca de su residencia, lo que coincide con su preferencia de trabajar en producciones que se desarrollen en su entorno actual.

Self Custody representa su primer papel actoral en cuatro años. El actor indicó que, de cara a futuros proyectos, prioriza aquellos que puedan realizarse en Texas o que impliquen el traslado de los equipos de producción a esa región.

Aunque la secuela de El diablo viste a la moda está a punto de llegar a los cines, Adrian Grenier comentó que no fue contactado para participar en una posible secuela.

Adrian Grenier no fue solicitado para la secuela de 'El diablo viste a la moda'. (Captura de video)

Señaló que esta situación fue “una decepción”, aunque manifestó comprensión ante las decisiones creativas del proyecto. También mencionó que la recepción del personaje que interpretó en la cinta original podría haber influido en su ausencia.

A pesar de ello, Grenier expresó que mantiene interés en futuros desarrollos vinculados a la franquicia y no descartó la posibilidad de integrarse en proyectos derivados, en caso de ser convocado.