Tras la polémica por su forma de caminar en la Semana de la Moda de París, Oprah Winfrey sorprendió con el verdadero motivo

La Semana de la Moda de París fue escenario de un episodio que resaltó la importancia del aprendizaje y la fortaleza a cualquier edad

La aparición de Oprah Winfrey en la Semana de la Moda de París generó un inesperado revuelo en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron su manera de caminar durante el desfile de Chloé, el 5 de marzo de 2026.

Las imágenes circularon rápidamente, alimentando especulaciones sobre su salud y su edad. Sin embargo, la conductora y su amiga, la periodista Gayle King, ofrecieron explicaciones directas que buscaron poner fin a la controversia.

Las críticas surgieron a partir de la marcha pausada y cautelosa que ambas mostraron al ingresar al evento. Muchos internautas interpretaron ese andar como una señal de dificultades físicas o del paso de los años, generando comentarios y debates en distintas plataformas digitales.

La explicación, sin embargo, fue mucho más simple y concreta. Según relató People, Winfrey aclaró que había recibido unas gafas de la marca para lucir durante el desfile, pero que no tenían la graduación óptica que necesita para ver correctamente. “No podía ver bien”, afirmó la presentadora, quien prefirió priorizar la estética del accesorio pese a la incomodidad visual.

Oprah Winfrey respondió a las críticas con humor y transparencia, alejando especulaciones

Por su parte, King aportó un dato revelador: “Tengo dos dedos rotos. No puedo caminar”, explicó, citada por el mismo medio. Este inconveniente físico, sumado al problema visual de Winfrey, condicionó a ambas a desplazarse con suma prudencia frente a los asistentes y las cámaras.

De este modo, la presentadora desestimó cualquier especulación relativa a su estado de salud o a su edad. “Esa es la razón por la que parecíamos de 90 años”, comentó Winfrey con ironía, refiriéndose al ritmo pausado que adoptaron durante el ingreso al desfile.

Reacciones de Oprah Winfrey ante la ola de comentarios

Lejos de incomodarse por la repercusión en línea, Oprah Winfrey optó por responder a la polémica con humor y transparencia. Publicó en su cuenta de Instagram videos donde muestra fragmentos de sus rutinas de ejercicio, en los que evidencia su buen estado físico y su constante dedicación al entrenamiento personal.

Oprah Winfrey compartió en Instagram su rutina de ejercicios para demostrar su buen estado físico

En uno de estos videos, difundido el 16 de febrero de 2026, la conductora aparece realizando una plancha con peso durante más de un minuto, una mejora considerable respecto a los diez segundos que alcanzaba a principios de año. “Las planchas son el ejercicio más desafiante para mí”, admitió Winfrey, dejando en claro su compromiso con la actividad física y su superación personal.

Días antes, el 29 de enero de 2026, la presentadora había celebrado su cumpleaños con una publicación especial, en la que compartió imágenes levantando peso muerto. En ese contexto, reflexionó sobre el paso del tiempo y la transformación personal: “La vida a los 72 es diferente a todas las décadas anteriores... me siento más fuerte”, escribió, resaltando el valor que encuentra en cada etapa vital.

Estas publicaciones sirvieron para reforzar la imagen de una figura que, lejos de ocultar su edad, la reivindica como parte de su historia y su evolución.

Detalles del incidente en la Semana de la Moda de París

Las explicaciones de Oprah Winfrey y Gayle King desmintieron los rumores surgidos tras el desfile de Chloé

Durante el desfile de Chloé, tanto Winfrey como King debieron adaptar su comportamiento a las circunstancias, ya que ambas situaciones se combinaron y derivaron en una marcha lenta que fue interpretada erróneamente por muchos espectadores y usuarios en redes.

Según lo relatado por King a People, la fractura en sus dedos le generaba dolor y dificultades al caminar, lo que afectó su movilidad en el evento. Winfrey, a su vez, optó por aceptar la incomodidad temporal de las gafas por respeto a la marca anfitriona y al entorno de la moda, aunque eso significara renunciar momentáneamente a la claridad visual.

La suma de estos factores explica el comportamiento observado durante el desfile. No existió, según ambas protagonistas, ningún otro motivo de salud o edad que justificara el ritmo de su andar en París.

Mensaje final de Winfrey sobre el aprendizaje y la edad

Oprah Winfrey asiste a la Semana de la Moda de París, posando con elegancia para las cámaras.

Como parte de su respuesta a la controversia, Oprah Winfrey aprovechó para enviar un mensaje de aliento a sus seguidores. En sus publicaciones recientes, invitó a no temer a los cambios que trae cada etapa de la vida y a aprovechar cada oportunidad para aprender y experimentar cosas nuevas.

“La vida a los 72 es diferente a todas las décadas anteriores, y me siento más fuerte”, reiteró Winfrey en sus redes. Además, animó a su audiencia a disfrutar de experiencias diversas y a valorar el aprendizaje continuo a lo largo de los años, subrayando que la edad puede ser una fuente de fortaleza y crecimiento personal.

El episodio en la Semana de la Moda de París sirvió así para abrir un debate sobre la percepción pública de la edad y el bienestar físico en figuras públicas. La respuesta de Winfrey, basada en la franqueza y el humor, contribuyó a matizar las interpretaciones y a resaltar la importancia de no dejarse llevar por las apariencias.