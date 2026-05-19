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“Empiezo a sentirme viejo”: para Kit Harington el fenómeno de Juego de Tronos logró superar generaciones

La vigencia de la serie se refleja en la admiración de seguidores cada vez más jóvenes, mientras el actor recuerda el cansancio y las huellas que dejó el final de la producción

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El actor que encarnó a Jon Snow volvió al universo de Westeros en el tráiler de un nuevo videojuego.

Kit Harington contó cómo el fenómeno de Juego de Tronos sigue sumando seguidores de nuevas generaciones y cómo ese interés renovado lo enfrenta al paso del tiempo, más de una década después del estreno de la serie de HBO. El actor británico que interpretó a Jon Snow, dijo que la admiración de fans cada vez más jóvenes por Juego de Tronos le provoca una sensación concreta: empezar a sentirse viejo. El actor explicó que muchos de los espectadores que hoy descubren la serie eran niños cuando comenzó su emisión en 2011, un dato que, según relató, dimensiona la permanencia cultural de la producción.

El actor que encarnó a Jon Snow volvió al universo de Westeros en el tráiler de un nuevo videojuego.

El comentario que lo enfrentó al paso del tiempo

En un evento reciente en Nueva York, Harington relató una escena que usó para explicar esa percepción. “Ayer fui a una tienda y un joven encantador me dijo: ‘Me encanta Juego de Tronos’”. Entonces, el actor le preguntó la edad. La respuesta fue “18”, y Harington recordó que le contestó: “Tenías tres años cuando yo empecé a ver esa serie”.

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El actor comparte una anécdota del impacto generacional al descubrir que muchos fanáticos actuales eran niños cuando la serie se estrenó en 2011 (REUTERS/Kyle Grillot/File Photo)
El actor comparte una anécdota del impacto generacional al descubrir que muchos fanáticos actuales eran niños cuando la serie se estrenó en 2011 (REUTERS/Kyle Grillot/File Photo)

A partir de ese intercambio, resumió su reacción con una frase directa: “Empiezo a sentirme viejo”. La anécdota no solo expuso una distancia generacional entre el estreno de la ficción y su público actual. También confirmó que la serie sigue circulando entre audiencias que no la vieron en su emisión original, sino años después, a través de plataformas digitales.

La vigencia de la serie en la era del streaming

Al referirse al legado de Juego de Tronos, Harington dijo que le resulta llamativo que la serie mantenga su capacidad de atraer nuevos espectadores. “Es increíble que la gente siga viéndola”, señaló al hablar sobre una producción que se emitió entre 2011 y 2019 y que todavía conserva presencia en la conversación cultural.

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Jon Snow. Game of Thrones. Kit Harington (HBO)
La vigencia de Juego de Tronos en la era del streaming mantiene su lugar en la cultura gracias al interés de nuevas audiencias digitales (HBO)

El actor tenía 24 años cuando grabó la primera temporada y hoy tiene 39. Ese contraste personal también atraviesa su lectura del fenómeno. Para Harington, el hecho de que adolescentes y jóvenes adultos sigan acercándose a hablarle de la serie confirma que la historia logró extender su alcance más allá de la audiencia inicial y consolidarse como una referencia de la televisión de gran escala.

El desgaste detrás del cierre de la producción

Harington también volvió sobre uno de los temas más discutidos en torno de la serie: la recepción de su temporada final. Consultado por las críticas que recibió ese cierre, respondió con franqueza y vinculó el resultado con el agotamiento acumulado por el equipo después de años de trabajo sostenido.

El cansancio y el desgaste del equipo influyeron en la recepción crítica del final de Juego de Tronos, según admitió el propio Harington (REUTERS/May James)
El cansancio y el desgaste del equipo influyeron en la recepción crítica del final de Juego de Tronos, según admitió el propio Harington (REUTERS/May James)

“Creo que si hubo algún fallo en el final de Juego de Tronos, fue que estábamos todos tan jodidamente cansados que no podíamos haber seguido”, afirmó. El actor añadió que comprende a quienes consideraron que los episodios finales fueron apresurados. “Entiendo que algunos pensaran que fue apresurado y puede que esté de acuerdo con ellos. Pero no estoy seguro de que hubiera otra alternativa”, sostuvo.

La vida después de Jon Snow

El actor británico explicó en otras ocasiones que la serie marcó su vida en el plano profesional y también en el personal. Durante la producción conoció a Rose Leslie, la actriz que interpretó a Ygritte, y con quien se casó en 2018. Ese vínculo quedó asociado para siempre a una etapa central de su carrera.

Kit Harington - Rose Leslie
La experiencia de trabajar en Juego de Tronos marcó la vida profesional y personal de Harington, incluyendo su relación con Rose Leslie, con quien se casó en 2018 (AFP)

Tras el final de la serie, Harington hizo una pausa para priorizar su bienestar emocional. En 2024 regresó a la actuación junto a Sophie Turner en The Dreadful y también participó en la última temporada de Industry. Entre sus próximos trabajos figuran la miniserie Historia de dos ciudades y Count My Lies, con estreno previsto para 2026.

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