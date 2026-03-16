Murió Matt Clark, actor de “Volver al futuro III”

Matt Clark murió a los 89 años en Austin, Texas, tras complicaciones derivadas de una cirugía de columna, según confirmó su familia (Captura de video)

El actor Matt Clark murió el domingo en Austin, Texas, a los 89 años. Su hija, la productora Amiee Clark, confirmó a The Hollywood Reporter que la estrella de cine había sufrido una fractura en la espalda meses atrás.

Por otro lado, su esposa, Sharon Mays, precisó a Variety que la muerte se produjo como consecuencia de complicaciones derivadas de una cirugía de columna.

Nacido el 25 de noviembre de 1936 en Washington y criado en Arlington, Virginia, Clark sirvió dos años en el Ejército de los Estados Unidos y estudió administración de empresas en la Universidad George Washington antes de abandonar esa trayectoria para dedicarse a la actuación.

Se formó en Nueva York en el HB Studio bajo la tutela de Herbert Berghof y William Hickey, se incorporó al Living Theatre y fue suplente de Martin Sheen en la producción original de Broadway de The Subject Was Roses (1964-1966), con quien mantendría una amistad de por vida.

Su debut en la pantalla grande llegó con Black Like Me (1964), junto a James Whitmore, y ese mismo año de 1967 en que apareció en el western Will Penny también participó en In the Heat of the Night, ganadora del Óscar a mejor película y dirigida por Norman Jewison, donde interpretó a un joven delincuente sureño.

El público recuerda a Clark también por su papel como cantinero en "Volver al futuro III", uno de sus trabajos más populares fuera del western (Captura de video)

Matt Clark construyó su reputación especialmente en el género western. Trabajó junto a Paul Newman en The Life and Times of Judge Roy Bean, junto a John Wayne en The Cowboys y en dos ocasiones con Clint Eastwood: en The Outlaw Josey Wales (1976) y en Honkytonk Man (1982).

También compartió pantalla con Robert Redford en Jeremiah Johnson (1972) y en Brubaker (1980), donde encarnó a Purcell, el secretario del exdirector de prisión, en uno de sus papeles más recordados.

Su extenso recorrido por el género incluyó además títulos como Pat Garrett and Billy the Kid (1973), de Sam Peckinpagh, Monte Walsh (1970) y The Culpepper Cattle Co. (1972), entre muchos otros.

Su versatilidad le permitió trascender el western. Participó en el fenómeno de taquilla Volver al futuro III (1990), donde interpretó a un cantinero, y en producciones tan diversas como The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984), Return to Oz (1985) y 42 (2013).

En televisión, fue presencia habitual en series como Bonanza, Kung Fu, Dynasty, The Waltons y Magnum, P.I., tuvo un papel recurrente en Grace Under Fire y actuó en las miniseries The Winds of War y Barbarians at the Gate.

Clark actuó junto a Robert Redford en la película "Jeremiah Johnson" (1972), dirigida por Sydney Pollack (Captura de video)

En 1988, Clark dio el salto a la dirección con el largometraje Da, protagonizado por Bernard Hughes y Martin Sheen, una historia sobre un dramaturgo neoyorquino que regresa a Irlanda para enterrar a su padre.

Las voces del mundo cinematográfico no tardaron en rendir tributo a su figura. El director Brian Helgeland, quien trabajó con él en 42, señaló a THR que al llegar a ese rodaje el artista ya acumulaba más de 120 producciones en una carrera iniciada a principios de los años sesenta.

“Lo que encontré fue un artista que no solo comprendía a fondo su personaje, sino que entendía la escena en la que participaba y su lugar en el conjunto de la película”, afirmó.

Y agregó: “Encontré a un intérprete talentoso, más que dispuesto a improvisar y a mantenerse en el personaje hasta que las cámaras dejaban de rodar. En definitiva, encontré a un actor genuino”.

Gary Rosen, director de Hacks, lo definió al mismo medio como “el tipo de actor que definió el cine de Hollywood en su mejor época”, destacando que sus interpretaciones en filmes como In the Heat of the Night, Jeremiah Johnson o The Outlaw Josey Wales “contribuyeron a elevar esas películas a la categoría de clásicos”.

Matt Clark en "The Life and Times of Judge Roy Bean", western en el que trabajó junto a Paul Newman (Captura de video)

Matt Clark estuvo casado en tercer matrimonio con Sharon desde enero de 2000. Le sobreviven su esposa, sus hijos Matthias, Jason y Seth, su hija Amiee, nueve nietos y un bisnieto. Fue precedido en la muerte por otra hija, Alexandria.