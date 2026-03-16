De Bridgerton a Los Ángeles: así es la mansión de Kate Hudson que fusiona lujo, historia personal y tradición británica

La actriz Kate Hudson eligió un estilo señorial inglés para los espacios más íntimos de su hogar

La actriz Kate Hudson deslumbró a sus seguidores tras compartir imágenes de su baño de lujo en su residencia de Los Ángeles, un espacio que evoca las mansiones inglesas y refleja el fuerte vínculo familiar de la intérprete. Pero también, en distintos momentos, permitió a sus fans conocer un poco más dónde descansa.

Según HELLO! Magazine, la casa fue hogar de la familia Hudson-Hawn durante años y destaca por su decoración de inspiración señorial británica y elementos que cuentan una historia personal única.

El baño principal de la mansión, con grifería dorada y ventanales, transmite elegancia y calidez

El baño de Kate Hudson en Los Ángeles es una estancia espaciosa y elegante, decorada con acentos británicos y objetos dorados. Una bañera principal con grifería dorada, un ventanal de gran tamaño y fotografías familiares enmarcadas le otorgan tanto un aire distinguido como un profundo valor sentimental.

Un baño de inspiración señorial en Los Ángeles

La amplia bañera, ubicada junto a ventanales que ofrecen vistas a un jardín aterrazado y lleno de vegetación, es uno de los lugares favoritos de Hudson.

Los detalles dorados y las fotografías familiares enmarcadas reflejan la identidad y el legado de los Hudson

El uso de colores claros y detalles dorados, especialmente en la grifería, proporciona al ambiente un estilo regio señalado por el medio citado como digno de escenarios similares a los de la serie Bridgerton.

Cortinas ligeras tipo austríacas y retratos familiares aportan personalidad y calidez al baño. Para la actriz, estos detalles refuerzan la sensación de intimidad y apego en un entorno decorado con gusto británico.

El valor personal de la residencia para Kate Hudson

La casa donde creció Kate Hudson, que hoy conserva y amplió, se distingue por su estilo señorial inglés y detalles que evocan la unión familiar, según reveló la propia actriz en redes sociales

La mansión tiene un significado especial para Hudson, quien creció en esa casa. En 2005, Kate Hudson recompró la vivienda a sus padres, Goldie Hawn y Kurt Russell, manteniendo así la tradición y el legado familiar en Los Ángeles.

En 2011, la actriz decidió ampliar el espacio al adquirir la propiedad adyacente y unir ambas casas en una sola residencia familiar, como relató HELLO! Magazine.

La residencia de Kate Hudson en Los Ángeles resalta por su decoración de inspiración británica y ambiente familiar

Esta unión respondió al deseo de preservar la cercanía con sus seres queridos y crear un hogar donde la familia pudiera compartir más momentos juntos.

Hudson reside cerca de sus padres y de su hermano, Oliver Hudson, lo que facilita encuentros habituales y fortalece su sentido de comunidad y apego cotidiano.

Una familia unida y orgullosa

La unión de las casas permitió a la familia Hudson compartir aún más momentos en Los Ángeles

El ambiente familiar de los Hudson se caracteriza por el apoyo entre sus miembros. Oliver Hudson manifestó al medio su orgullo por el éxito reciente de su hermana, especialmente por la nominación de la película “Song Sung Blue” en galardones de primer nivel.

“Ha sido una auténtica locura. Sobre todo para ella, afrontar toda la promoción es intenso”, compartió Oliver Hudson al medio. Añadió que, ahora que son adultos, pueden acompañarla en estos reconocimientos: “Verla ser celebrada es increíble”.

El ambiente de la mansión celebra tanto el éxito profesional como la convivencia cotidiana de los Hudson

Oliver recordó también las celebraciones familiares cuando Hudson fue nominada en 2001 por “Almost Famous”, y resaltó que, si bien los triunfos individuales generan alegría, en su familia existen prioridades que valoran aún más.

El estilo británico y su influencia en la vida de Hudson

La decoración de la casa refleja la afinidad de Hudson por el Reino Unido. Ella misma ha relatado a través de redes sociales que Inglaterra es un lugar especial para su familia, como destacó HELLO! Magazine tras su reciente nominación a los Premios BAFTA.

Kate Hudson, vestida elegantemente con una blusa beige y pantalones negros, camina por un sendero de piedra en un jardín, reflejando su continuo éxito.

“Para mi familia y para mí, Inglaterra siempre ha sido como un verdadero hogar”, expresó la actriz en una publicación recogida por el medio.

El vínculo británico de Hudson se afianzó durante su relación con su exprometido Matt Bellamy y permanece en detalles de su entorno, como su referencia a instaurar un “Día de Downton Abbey” en Londres.

Un rincón de comedor o sala de estar, bañado por la luz natural que entra por los grandes ventanales, ofrece una mesa con servicio de café rodeada de cómodos sofás, adornada con trofeos de caza en las paredes y una lámpara colgante.

La admiración de Hudson por la cultura y el ambiente británicos se plasma en la estética de su mansión californiana, logrando una fusión única entre ambos mundos.

La familia Hudson disfruta cada logro profesional, pero el orgullo por el éxito personal raras veces sobrepasa la importancia que conceden a la convivencia diaria y su unión familiar.