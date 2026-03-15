Premios Oscar 2026: las reglas que deben cumplir los nominados e invitados a la noche más importante del cine

Los premios Oscar cuentan con varias reglas que han causado varios momentos incómodos a lo largo de la historia de la premiación (Reuters)

La ceremonia de los 98th Academy Awards se celebra este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre, en una noche que reúne a las mayores figuras de Hollywood para premiar lo mejor del cine del último año. Aunque el evento es conocido por su glamour, su alfombra roja y los discursos emotivos de los ganadores, detrás del espectáculo también existe un conjunto de estrictas normas de protocolo y etiqueta que nominados, invitados y asistentes deben cumplir.

De acuerdo con la revista People Magazine, los asistentes a la gala deben seguir varias reglas establecidas por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, la institución encargada de organizar los premios. Estas normas abarcan desde el código de vestimenta hasta el tiempo máximo permitido para los discursos de aceptación.

La ceremonia comienza a las 7 p.m. (hora del Este), con la transmisión del evento por la cadena ABC, mientras que el espectáculo de la alfombra roja inicia media hora antes, según informó NPR. Además, la gala también puede verse en directo a través de plataformas de streaming como Hulu, YouTube TV, AT&T TV y FuboTV.

La velada está conducida por el comediante y presentador Conan O’Brien, quien repite como anfitrión por segundo año consecutivo.

Un estricto código de vestimenta

Uno de los aspectos más visibles del protocolo de los Oscar es el código de vestimenta. Históricamente, la gala se regía por un estilo “white tie”, considerado el más formal dentro de la etiqueta masculina.

En lo que respecta a la vestimenta, las mujeres deben usar vestidos largos y sin mucho brillo, mientras que los hombres deben limitarse a esmoquins sobrios REUTERS/Daniel Cole

Durante décadas, la legendaria diseñadora de vestuario Edith Head, quien fue asesora de moda del evento, estableció reglas muy precisas para las actrices: debían usar vestidos de gala largos —preferiblemente en tonos pastel— y se desaconsejaban los vestidos cortos, los diseños demasiado informales o los looks excesivamente brillantes, según registros históricos citados por People.

Para los hombres, la recomendación era acudir con frac y accesorios formales tradicionales. Con el paso del tiempo, la etiqueta evolucionó hacia un estilo más cercano al black tie, que sigue siendo formal pero ofrece mayor flexibilidad.

En los últimos años, además, la Academia ha promovido la moda sostenible en la alfombra roja. En su guía de estilo sostenible se anima a los asistentes a utilizar prendas vintage, prestadas o recicladas, una tendencia que cada vez gana más presencia entre las celebridades.

Permanecer en sus asientos durante la transmisión

Una vez que comienza la transmisión televisiva, los invitados deben permanecer sentados para evitar interrupciones en la emisión. Esto implica que cualquier salida al baño debe planificarse cuidadosamente.

Los invitados a la gala no pueden levantarse de sus asientos durante la transmisión. Si salen de la sala, tendrán que esperar a la siguiente pausa comercial para reingresar Richard Harbaugh/AMPAS/Handout via REUTERS

Según explicó a People un veterano miembro de la Academia citado previamente por Vanity Fair, quienes asisten al evento deben aprovechar las pausas comerciales para ir al baño y regresar antes de que el programa continúe, de lo contrario no podrán volver a entrar al auditorio hasta la siguiente interrupción publicitaria.

Nada de comida ni bebidas externas

Otra regla estricta es la prohibición de ingresar comida o bebidas externas al Dolby Theatre, incluso agua. Aun así, la historia de los Oscar ha registrado algunas excepciones curiosas.

En la ceremonia de 2014, por ejemplo, la presentadora Ellen DeGeneres sorprendió al público cuando repartió pizza entre los asistentes durante el espectáculo. Años después, en 2020, la joven actriz Julia Butters fue vista comiendo un sándwich de pavo en la alfombra roja antes del inicio del evento.

Los invitados no pueden llevar su propia comida, aunque han habido excepciones en la historia de la gala REUTERS/Mario Anzuoni

Discursos breves para evitar retrasos

Los discursos de aceptación son uno de los momentos más emotivos de la noche, pero también están sujetos a una estricta regla de tiempo.

La Academy of Motion Picture Arts and Sciences estableció que los ganadores tienen 45 segundos para agradecer el premio antes de que comience a sonar la música que indica el final de su intervención.

Aun así, no todos logran respetar el límite. Según People, el discurso más largo en la historia reciente de los Oscar fue el del actor Adrien Brody, quien al recibir el premio a mejor actor en 2025 habló durante cinco minutos y 40 segundos, pidiendo incluso que detuvieran la música mientras intentaba terminar su mensaje.

Los discursos de aceptación no pueden extenderse más de 45 segundos, aunque, nuevamente, han habido excepciones y hasta récords históricos REUTERS/Carlos Barria

Los “seat fillers”: asistentes con reglas propias

Entre el público del teatro también hay personas cuya presencia pasa desapercibida para los espectadores: los llamados seat fillers. Su función es ocupar temporalmente los asientos de celebridades o nominados cuando estos se levantan para ir al baño o salen antes de que termine la ceremonia, con el fin de que la sala siempre luzca llena en televisión.

Estas personas también deben seguir reglas estrictas. Según relató a People el creador de contenido Arjun Manjunath, quienes cumplen este rol deben vestir de manera formal y no pueden hablar con las celebridades a menos que ellas inicien la conversación.

Una estatuilla que no puede venderse

Los ganadores de los premios Oscar tienen prohibido vender su estatuilla A.M.P.A.S./Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO MARKETING OR ADVERTISING IS PERMITTED WITHOUT THE PRIOR CONSENT OF A.M.P.A.S AND MUST BE DISTRIBUTED AS SUCH. MANDATORY CREDIT.

Ganar un Oscar es uno de los mayores reconocimientos del cine, pero los premiados no pueden disponer libremente de la estatuilla.

Las reglas de la Academia establecen que los ganadores no pueden vender ni transferir el trofeo sin ofrecerlo primero a la institución por la simbólica suma de un dólar. Esta norma también se aplica a los herederos que puedan recibir la estatuilla por herencia.

La gran noche del cine

Más allá de las normas, la gala de este año promete momentos memorables. Entre los presentadores se encuentran figuras como Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña, todos ganadores en categorías de actuación en la edición anterior.

La ceremonia también contará con presentaciones musicales. Entre ellas destaca la interpretación de la canción nominada “I Lied to You” de la película Sinners, que será interpretada por el actor Miles Caton junto al músico Raphael Saadiq.

Además, el cantante Josh Groban se presentará acompañado por el Los Angeles Master Chorale.