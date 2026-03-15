Matthew Lillard reveló un detalle inesperado sobre Scream: “Solo usé la máscara una vez en la película”

El personaje de Sidney Prescott, interpretado por Neve Campbell, vuelve al centro de la historia en Scream 7, donde un nuevo ataque de Ghostface amenaza a su familia y la obliga a enfrentar nuevamente los traumas del pasado (Universal Pictures)

El regreso de Matthew Lillard a la franquicia de terror Scream con su papel de Stu Macher marcó una nueva etapa en su carrera, tal como contó en una entrevista con la revista Esquire.

A casi 30 años de su debut en la saga, el actor se refirió a su participación en la más reciente entrega, cuyo estreno se realizó el 26 de febrero. Durante la conversación, alentó a los seguidores a descubrir las sorpresas que reserva la película y señaló que el verdadero alcance de su personaje solo puede comprenderse plenamente al verla.

El actor de 56 años compartió detalles sobre cómo será su retorno a la saga, aunque evitó dar información específica sobre la trama. Durante la conversación con Esquire, repasó momentos clave del rodaje original, su relación con Ghostface y su evolución en el género, además de presentar proyectos recientes como Five Nights at Freddy’s, la próxima serie Carrie.

El recuerdo del rodaje original

Al recordar la filmación de la Scream original, el actor reconoció: “Sin duda, esa última secuencia donde todos están en la cocina y se desarrolla toda la película. Es un momento inolvidable no solo para la película, sino para mi carrera”.

Explicó que el equipo pasó 21 días de rodaje en la cocina, siempre trabajando en turnos nocturnos, lo que obligaba a mantener una intensidad emocional constante.

El actor repasó anécdotas del rodaje original de Scream y destaca la influencia clave de Wes Craven en la franquicia (Paramount Pictures)

“Tener que permanecer en ese estado emocional fue intenso. Si no tienes un gran director, la escena puede desmoronarse”, destacó Lillard sobre la exigencia del proceso y el papel clave del cineasta Wes Craven.

También abordó el misterio sobre la autoría de los asesinatos: “La realidad es que no lo sabemos con certeza. Yo asumiría que estuve detrás del asesinato de Tatum, pero es solo una suposición mía”. Destacó que durante el rodaje, nadie “dio por sentado ni por un segundo que sería algo más que otra película de terror de los 90”, y remarcó la influencia del director Craven.

Acerca de la máscara, añadió una anécdota: “Es curioso. Solo usé la máscara una vez en la película. Teníamos un especialista, porque yo mido 1,93 m y Skeet no”, lo que permitía despistar sobre la identidad real del asesino.

Nuevos proyectos y personajes: la apuesta de Lillard por las narrativas contemporáneas

Para Lillard, Scream 7 representa la reaparición de un nombre consolidado del género y reafirma su trayectoria tras el éxito de Five Nights at Freddy’s, así como su rol en la franquicia Scooby-Doo. El actor celebró su vínculo con realizadores como Mike Flanagan, director de la próxima serie para televisión Carrie.

Matthew Lillard destacó su evolución profesional con proyectos como Five Nights at Freddy’s, Scooby-Doo y la serie Carrie junto a Mike Flanagan (REUTERS)

Sobre Carrie, destacó: “Siempre sentí que esa historia tenía mucho más que explorar de lo que las películas podían. Trabajar con Mike Flanagan es genial. Vi los tres primeros episodios y la gente se va a volver loca”. También compartió su interés en colaborar con James Gunn, Christopher Nolan y Denis Villeneuve, “un cineasta increíble” según sus palabras.

En esa misma línea, el actor confesó su entusiasmo por la saga de ciencia ficción Dune. “Mi película favorita es Dune”. Y explicó que suele aprovechar sus viajes para volver a verla: “Vuelo dos veces por semana. Si el vuelo es lo suficientemente largo, pongo Dune donde la dejé la última vez y la vuelvo a poner”.

Como actor de voz, permanece vigente para nuevas generaciones con su interpretación de Shaggy Rogers en Scooby-Doo: “Estar rodeado de grandes narradores y tener algo que ver en ese proceso. Tener un papel que tenga peso en ese proceso narrativo es lo realmente emocionante”, comentó a Esquire.

Además de su carrera en cine y televisión, Lillard continúa vinculado a la franquicia Scooby-Doo como la voz del personaje Shaggy Rogers (REUTERS)

El actor concluyó que su paso por Carrie le permitió fortalecer la empatía con los personajes jóvenes y los desafíos a los que se enfrentan, un aprendizaje que incide en los proyectos que elige actualmente.

La expansión de Ghostface más allá de la pantalla

Fuera del cine, Lillard también ha buscado capitalizar el legado cultural de Scream mediante su empresa Find Familiar Spirits. En febrero lanzó una edición de vodka inspirada en la icónica máscara de Ghostface.

Según explicó en la entrevista con Esquire, el proyecto superó las expectativas iniciales: más de 40.000 personas se registraron para adquirir el producto cuando la previsión inicial era vender unas 2.000 unidades en sus primeros días.