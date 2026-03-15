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Kurt Russell y el secreto detrás de la propuesta de matrimonio a Goldie Hawn que paralizó los Oscar en 1989

El recordado sketch de los premios fue en realidad una ocurrencia de último minuto

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El actor contó que el icónico momento se gestó junto a Hawn en la ducha, minutos antes de la gala (Captura de video/The Academy)

Kurt Russell recordó los detalles detrás de uno de los momentos más recordados en la historia de la ceremonia de los premios Oscar.

Se trata de la casi propuesta de matrimonio que le hizo a su pareja Goldie Hawn en la gala de 1989, un sketch que ambos improvisaron mientras se duchaban juntos minutos antes de asistir al evento.

“Teníamos la rutina que nos habían dado para hacer y era terrible. Así que dijimos: ‘Bueno, tenemos que hacer algo diferente’”, relató Russell en una entrevista con la revista Entertainment Weekly.

Según explicó el actor, fue en ese contexto que surgió la idea: “Nos estábamos duchando juntos, preparándonos para ir a los Premios de la Academia y estar frente a mil quinientos millones de personas, y dije: ‘Esto es terrible. Tenemos que hacer algo’”.

La pareja descartó el guion original y comenzó a improvisar. “Goldie y yo elaboramos esa rutina en la ducha y simplemente no le dijimos nada a nadie y salimos al escenario”, contó Russell. “Aparecieron los teleprompters con el texto y ni nos molestamos en mirarlo. Simplemente hicimos lo nuestro”.

La falsa propuesta de matrimonio
La falsa propuesta de matrimonio en los Oscar se originó en la ducha, descartando el guion original del evento (Captura de video)

Durante la entrega del premio a Mejor Director, Goldie Hawn introdujo el momento al decir que ambos encajaban perfectamente con el tema de la ceremonia porque eran “coestrellas, compadres, compañeros y pareja”.

Kurt Russell respondió señalando que había “solo una cosa que no éramos: casados”. La reacción nerviosa de su novia y la pregunta “¿Es eso una propuesta?” desató los aplausos del público presente, mientras él fingía ser interrumpido desde los bastidores para retomar la presentación.

Décadas después, el actor admitió aún sorprenderse por el impacto de ese momento. “¡La gente pensó que era real! Esa fue la parte extraña... Pensé que era un testimonio de nuestras habilidades”, bromeó ante EW.

Russell también destacó la trascendencia del sketch: “Hay una cinta que tiene ‘Los 50 mejores momentos en las presentaciones de los premios de la Academia’ o algo así, y ese es uno de ellos. Y todavía es visto como algo que fue real. Fue completamente inventado. Goldie y yo lo elaboramos en la ducha 20 minutos antes de salir hacia los Oscar”.

Solo sus familiares conocían la verdad. “Todos sabían que solo estábamos bromeando”, aclaró, aunque admitió con humor: “Cuando Goldie mira a la audiencia... fue un poco demasiado real, supongo”.

Solo los familiares de Kurt
Solo los familiares de Kurt y Goldie sabían que la propuesta durante los Oscar era una actuación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los Oscar 2026: todo lo que hay que saber

La 98ª edición de los premios Oscar se celebra este domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O’Brien como conductor de la ceremonia por segunda ocasión.

La gala puede seguirse en América Latina a través de HBO Max, mientras que en Estados Unidos la transmisión corre por cuenta del canal ABC y, por primera vez, de la plataforma Hulu.

La competencia por Mejor Película está liderada por Pecadores, con 16 nominaciones, seguida por Una batalla tras otra, Marty Supremo, Hamnet y Frankenstein, entre otras. En la categoría de Mejor Director figuran Chloe Zhao por Hamnet, Josh Safdie por Marty Supremo y Ryan Coogler por Pecadores.

En la rama actoral, los candidatos a Mejor Actor son Timothée Chalamet por Marty Supremo, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra y Michael B. Jordan por Pecadores.

La ceremonia de los Oscar
La ceremonia de los Oscar 2026 se celebra el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O’Brien como anfitrión (Danny Moloshok/Invision/AP)

Entre las actrices, compiten Jesse Buckley por Hamnet y Emma Stone por Bugonia. Además, Kate Hudson aspira al Oscar a Mejor Actriz por su papel en Song Sung Blue, su segunda nominación tras haber estado en la lista por Almost Famous.

Entre los presentadores confirmados se encuentran Nicole Kidman, Pedro Pascal, Gwyneth Paltrow, Mikey Madison, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Chris Evans, Javier Bardem, Demi Moore, Sigourney Weaver, entre otros.

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