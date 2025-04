El tétrico regalo que Kurt Russell le dio a Val Kilmer tras filmar la película “Tombstone”

Kurt Russell confesó que le dio a Val Kilmer un regalo poco común. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. AP/Mark Humphrey)

En una entrevista con la revista GQ en enero de 2024, Kurt Russell reveló que él y Val Kilmer, quien falleció el 1 de abril a los 65 años, intercambiaron obsequios poco convencionales tras finalizar el rodaje del western Tombstone en 1993.

Asimismo, el famoso de 74 años, explicó que, aunque no era un “gesto obligatorio”, algunos actores solían intercambiar regalos al finalizar una filmación.

“En aquellos tiempos, sobre todo cuando trabajabas con gente, a veces al final del espectáculo les dabas regalos o intercambiabas regalos. No es obligatorio, no es algo que tengas que hacer ni que ellos tengan que hacer”, dijo.

Kurt Russell aseguró que después de grabar 'Tombstone' con Val Kilmer planeó un regalo para él. (Escena de 'Tombstone')

Sin embargo, el actor aseguró que trabajar con Val Kilmer fue una gran experiencia: “Si me preguntas si fue genial trabajar con Val Kilmer, quien interpretó a Doc Holliday en Tombstone, la respuesta es absolutamente sí”, afirmó el actor, quien dio vida a Wyatt Earp en la película.

Como parte de la tradición de obsequios, Kurt Russell decidió hacerle un regalo muy peculiar a su compañero de reparto.

Le pidió a su asistente que consiguiera el revólver, la cartuchera, el sombrero y la silla utilizados durante el rodaje por Kilmer. Además, solicitó que la silla de montar tuviera grabado su nombre en el respaldo.

Luego, Russell contó que tomó una fotografía con esos elementos y se la entregó al actor junto con su verdadero regalo: una tumba en el legendario cementerio Boothill Graveyard en Tombstone, Arizona, donde descansan muchas figuras icónicas del Viejo Oeste.

Kurt Russell le regaló a Val Kilmer un terreno en un cementerio. (Escena de 'Tombstone')

“Doc Holliday era todo sobre la muerte, pero Wyatt Earp era todo sobre la vida. Supongo que eso lo dice todo”, comentó Russell con una carcajada.

Sin embargo, Val Kilmer, lejos de sorprenderse, respondió con el mismo ingenio. Tras recibir el obsequio, miró a su asistente y le pidió que le entregara el regalo que él había preparado para su colega: un terreno de una acre con vista a Boothill.

“Le di este regalo a Val y él me miró, se giró hacia su chófer y dijo: ‘Dámelo’. Porque lo que yo le había regalado a Val era un terreno en Boothill, y lo que Val me había regalado era un acre de terreno con vistas a Boothill”, relató.

Kurt Russell contó que Val Kilmer no se sorprendió por su regalo y le dio un terreno con vista al cementerio. (REUTERS/Alisha Jucevic. AP)

Lo que se sabe de la muerte de Val Kilmer

Val Kilmer falleció a causa de una neumonía el 1 de abril, según confirmó su hija Mercedes al The New York Times.

El actor fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2014, aunque lo reveló públicamente por primera vez en 2017 durante una sesión de preguntas y respuestas en la plataforma Reddit.

Pese a que la estrella de Hollywood logró recuperarse, en los últimos años su salud siguió siendo frágil, además de que afectó su voz, pues tuvo algunas complicaciones durante su tratamiento, el cual incluyó quimioterapia, radioterapia y una traqueotomía, un procedimiento invasivo que le permitió respirar pero le quitó su voz distintiva.

En conversación con ABC News en 2020, el famoso explicó un poco más sobre su situación: “Me siento mucho mejor de lo que sueno, pero me siento maravilloso. Lo que extraño de tener voz es... ¡que tenía una! Y que no me reía como un pirata”, comentó.

Val Kilmer afirmó que el cáncer de garganta afectó totalmente su tono de voz. (Foto Paul A. Hebert/Invision/AP, archivo)

Desde la noticia de su fallecimiento, varias estrellas han rendido homenaje al icónico actor. Josh Gad, Josh Brolin y Matthew Modine fueron algunos de los colegas que expresaron su tristeza en redes sociales.

Brolin publicó una foto junto a Kilmer en Instagram con el mensaje: “Nos vemos, amigo. Te voy a extrañar. Eras un genio creativo, valiente y desafiante”.

Por su parte, Modine escribió en X: “Si no hubiera sido por mi encuentro casual con Val en 1985, tal vez nunca habría sido elegido para Full Metal Jacket. Gracias, Val”.

Matthew Modine afirmó que no habría sido parte de Full Metal Jacket si no hubiera conocido a Val Kilmer (X/Matthew Modine)