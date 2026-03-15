El reencuentro de Dove Cameron y Avan Jogia: los secretos detrás de la pareja sensación de 56 Days

Dove Cameron y Avan Jogia en la portada de la serie original de Prime Video, 56 Days

El estreno de 56 Days en Prime Video ha significado el reencuentro profesional de Dove Cameron y Avan Jogia, dos intérpretes cuyas trayectorias en la industria del entretenimiento comenzaron en la infancia y han evolucionado hasta convertirlos en referentes adultos.

La serie, un thriller psicológico romántico, se centra en la relación de sus personajes, Ciara Wyse y Oliver Kennedy, cuya vida cambia radicalmente tras el hallazgo de un cadáver en su apartamento.

La química entre ambos protagonistas ha sido uno de los aspectos más destacados por la crítica y el público desde el lanzamiento, generando interrogantes sobre el origen de esa conexión tan convincente.

En una entrevista exclusiva con PEOPLE, Jogia explicó que este resultado no es casualidad, sino el fruto de una combinación de factores personales y profesionales que los equipos de casting buscan deliberadamente.

Dove Cameron y Damiano David, su pareja actual

“La química también depende mucho del reparto. Por eso existen los directores de casting. Ellos adivinan cuándo funcionará”, afirmó el actor. La construcción de confianza durante el rodaje y el cuidado mutuo fueron elementos clave, según su experiencia en el set.

Cameron coincidió en la importancia de generar un ambiente relajado fuera de cámara. Ambos intérpretes aseguraron que el sentido del humor compartido resultó fundamental para sobrellevar la intensidad de las grabaciones.

Jogia resumió: “También somos muy poco serios”, mientras que Cameron describió a los dos como “personas muy tontas y divertidas”, aunque capaces de enfocarse y adoptar una actitud seria en cuanto se encendían las cámaras. Ese equilibrio entre profesionalismo y camaradería fuera de escena se convirtió en una de las fortalezas del proyecto.

Un trabajo que combina profesionalismo, sentido del humor y vivencias personales que trascienden la pantalla.

La afinidad que se percibe en pantalla tiene raíces profundas: tanto Cameron como Jogia crecieron bajo los reflectores y enfrentaron la presión de la fama desde jóvenes. Cameron saltó a la popularidad en la serie Liv & Maddie de Disney Channel, y Jogia se consolidó como Beck Oliver en Victorious de Nickelodeon.

Esta experiencia compartida permitió que, al coincidir en 56 Days, la confianza y la empatía surgieran de manera natural. Cameron relató que, junto a la directora Alethea Jones, aprovecharon los ensayos previos para leer el guion y dialogar sobre la historia, algo poco frecuente en otras producciones. “No ser desconocidos ayuda mucho”, confesó la actriz, destacando la importancia de esos momentos de familiaridad.

Por su parte, Jogia valoró el hecho de poder compartir historias laborales similares y encontrar puntos de contacto en el recorrido profesional de ambos. Esa naturalidad se refleja en cada escena, donde la relación entre sus personajes fluye con credibilidad y logra renovar la narrativa de los thrillers románticos en plataformas de streaming.

El interés en la vida de Cameron y Jogia no se limita al ámbito profesional. Sus historias sentimentales han sido objeto de atención por parte de la prensa internacional.

Avan Jogia y Halsey, su pareja actual

En el caso de Cameron, su romance más mediático fue con Ryan McCartan, compañero en Liv & Maddie, con quien se comprometió en 2016 y se separó ese mismo año. Más tarde, mantuvo una relación con el actor escocés Thomas Doherty, a quien conoció durante la grabación de Descendants 2, vínculo que concluyó en 2020.

Desde fines de 2023, Cameron mantiene una relación con el cantante italiano Damiano David, líder de la banda Måneskin y ganador de Eurovisión 2021. La pareja oficializó su compromiso en octubre de 2025 y, según fuentes cercanas, planea casarse en Italia en 2026. La actriz no ha dudado en compartir su felicidad en redes sociales, llegando a declarar: “Me emociono hasta las lágrimas al menos una vez por semana porque la vida se ha vuelto tan hermosa contigo en ella.”

En cuanto a Jogia, la discreción ha marcado su vida sentimental, aunque sus vínculos han generado titulares. Entre 2011 y 2016 mantuvo una relación con la actriz Zoey Deutch y, posteriormente, se le vinculó con Victoria Justice, su compañera de Victorious.

Dove Cameron durante su protagónico en Disney

Desde 2023, el actor mantiene una relación con la cantante Halsey, con quien se comprometió en septiembre de 2024. Jogia ha manifestado en entrevistas recientes que el apoyo de su pareja ha sido fundamental y ambos contemplan una boda íntima para el futuro próximo.

Detrás de la armonía que exhiben en 56 Days, se encuentran dos historias paralelas marcadas por la exposición mediática, el aprendizaje constante y la capacidad de reinventarse en un medio siempre cambiante.

La serie, alabada por el equilibrio entre misterio e intimidad, pone en primer plano la autenticidad de la relación entre sus protagonistas, resultado de un trabajo que combina profesionalismo, sentido del humor y vivencias personales que trascienden la pantalla.