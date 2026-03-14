Escándalos, recaídas y encuentros con la realeza: la biografía más íntima de Liza Minnelli

La autobiografía de Liza Minnelli revela detalles íntimos sobre sus matrimonios, amistades y lucha contra las adicciones en el mundo del espectáculo

La publicación de la autobiografía “Kids, Wait Till You Hear This!” marca un hito para los secretos íntimos de Liza Minnelli y revela detalles pocas veces compartidos sobre su vida bajo el foco público.

Según PEOPLE, la actriz y cantante, con ochenta años y una carrera legendaria, ofrece un testimonio directo sobre sus relaciones amorosas, amistades célebres y la lucha con las adicciones, confirmando su relevancia como figura histórica en el mundo del espectáculo.

Entre los momentos más impactantes, la autobiografía expone confesiones sobre matrimonios y relaciones simultáneas, acercamientos con la familia real británica y figuras icónicas como Princess Diana y Lady Gaga, experiencias de recaída por adicción y reflexiones sobre la vejez y su papel actual en la industria. El libro recorre su trayectoria mostrando episodios desconocidos y da voz a vivencias de gran impacto emocional.

“Kids Wait Till You Hear This” es la primera canción de Liza Minnelli desde 2013. (Facebook/Liza Minnelli)

Revelaciones sobre sus relaciones sentimentales

De acuerdo con PEOPLE, Minnelli cuenta que en 1973 estuvo comprometida simultáneamente con Peter Sellers y Desi Arnaz Jr., mientras seguía casada con Peter Allen. Sobre ese periodo, reflexiona: “¿En qué estaba pensando cuando convoqué una rueda de prensa para anunciar el final de un compromiso y el comienzo de otro? Con un hombre que apenas conocía”. Más adelante, la artista reconoce que su vínculo con Sellers estuvo marcado por desencuentros.

Después de casarse con Jack Haley Jr. en 1974, Minnelli inició una relación con Martin Scorsese durante el rodaje de “New York, New York” en 1976. “La relación con Marty tenía más capas que una lasaña”, escribió. Varios años después, en una gala de los Oscar, narró su decepción tras el distanciamiento con Scorsese.

Sobre su matrimonio con David Gest en 2002, el relato documenta episodios de control y pérdida de independencia. En palabras de Minnelli, Gest controló su entorno y “me convertí en su prisionera”. La pareja se separó en 2003 y su divorcio se concretó en 2007.

Liza Minnelli expone en su libro cómo convivió con el escrutinio público y las presiones derivadas de sus relaciones con figuras icónicas y la familia real británica - (Créditos: Instagram/Liza Minnelli)

Su vínculo con figuras icónicas y la familia real británica

Minnelli y Princess Diana construyeron una amistad tras coincidir en eventos públicos y compartir una larga conversación tras la premiere londinense de “Stepping Out” en 1991. Diana le habló de las presiones que afrontaba dentro de la familia real británica, mientras Minnelli compartió sus propias luchas. “Lo que más recuerdo es el rostro de una amiga que me escuchaba con atención”, evocó la intérprete, según recogió People.

Aunque sus encuentros fueron esporádicos, ese lazo le ofreció a Minnelli comprensión y refugio en medio de la atención mediática. La autobiografía recalca el impacto de esas amistades en su bienestar y su visión del mundo.

La biografía relata el amor entre Liza Minnelli y Martin Scorsese durante la filmación de 'New York, New York', etapa marcada por emociones complejas y distanciamiento - REUTERS/Brian Snyder

Su experiencia con la adicción y la superación personal

Uno de los episodios más difíciles relatados en la autobiografía, según People, fue cuando Minnelli cayó inconsciente en una acera de Manhattan después de una noche de ebriedad. “¿Qué pensarían quienes pasaban? ¿Verían a una persona más sin hogar, o a Liza Minnelli tendida, ajena a todo?”, escribió. Describe ese momento como más humillante que sus ingresos en rehabilitación.

El relato sirve para ilustrar la fragilidad que atraviesa cualquier persona que enfrenta problemas de adicción. Minnelli subraya que muchos comparten “el mismo riesgo de recaída” y destaca que la recuperación es posible, alentando a hablar abiertamente de estas experiencias.

La publicación cierra con un mensaje inspirador sobre la reinvención personal de Liza Minnelli, alentando la superación y la esperanza más allá de los fracasos

Vida reciente, recuerdos y nuevo capítulo

En su libro, Minnelli recuerda la gala de los premios de la Academia de 2022, donde, junto a Lady Gaga, entregó el Oscar a la mejor película. Narra que esperaba utilizar su tradicional silla de directora, pero fue obligada a salir en una silla de ruedas, lo que la hizo sentirse vulnerable y frustrada por no poder leer el teleprompter. “Fui tratada muy mal en una de las noches más importantes de mi vida”, lamentó.

A pesar de las dificultades y los años, Minnelli afirma que cada etapa de la vida es una ocasión para reinventarse. La autobiografía concluye con un mensaje de esperanza y superación, defendiendo la idea de que el cambio es posible y que incluso los fracasos pueden transformarse en fuerza para avanzar.