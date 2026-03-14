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De Los Ángeles a Oslo: cómo el mundo redescubrió el cine más allá de Hollywood

Directores, actores y narrativas de Europa y Asia asumen protagonismo, desplazando a la meca tradicional del espectáculo y mostrando cómo la diversidad cultural redefine el mapa creativo del séptimo arte

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El cine internacional desplaza a
El cine internacional desplaza a Hollywood del centro de la cultura audiovisual mundial impulsado por la demanda de historias diversas - REUTERS/Mike Blake

Hollywood, durante décadas sinónimo de tendencias del cine global, perdió el puesto central que ocupaba en la cultura audiovisual internacional. En los últimos años, el cine internacional ganó protagonismo en los premios, la taquilla y el prestigio creativo, desafiando los patrones dominantes del séptimo arte en el último siglo.

Hollywood ya no marca tendencias porque la demanda global de historias diversas y nuevos estilos potenció a cinematografías extranjeras. El impulso se aceleró tras el triunfo de Parásito en 2019 y hoy se refleja en un aumento récord de películas en lengua no inglesa nominadas al Oscar, la reubicación de producciones y la transformación de los perfiles estadounidenses en relatos foráneos. Además, estudios emblemáticos como Paramount experimentan menos rodajes y una atmósfera cargada de nostalgia.

Estudios históricos de Hollywood, como
Estudios históricos de Hollywood, como Paramount, redujeron drásticamente su producción anual y mudaron rodajes fuera de Los Ángeles - REUTERS/Mike Blake

El cine internacional desplazó a Hollywood del centro de la cultura audiovisual porque la demanda mundial de historias diversas provocó que estudios como Paramount redujeran sus producciones, mientras que películas extranjeras en otros idiomas aumentaron su presencia y reconocimiento en los premios de la industria, según la cobertura de The New York Times.

La industria cinematográfica estadounidense enfrentó tanto un descenso en producción como un cambio simbólico en sus estudios históricos. De acuerdo con el diario neoyorkino, los estudios de Hollywood atraviesan una transformación visible y profunda. Paramount, por ejemplo, estrenó solo ocho películas el último año, una reducción considerable frente a las 90 anuales en sus primeras décadas, y ninguna se filmó en Los Ángeles.

El 22% de los votantes
El 22% de los votantes de la Academia reside fuera de Estados Unidos, promoviendo la diversidad en los Oscar y en las producciones seleccionadas - REUTERS/Daniel Cole

El ascenso del cine internacional y el fin de la hegemonía estadounidense

La transformación global se reflejó en los premios Oscar, termómetro de la apertura internacional del cine. El cambio se consolidó en 2019 con la victoria de Parásito, de Bong Joon Ho, primera película en lengua no inglesa en ganar el mayor galardón.

Desde entonces, al menos un filme internacional resultó nominado cada año a mejor película, frente a las apenas ocho películas extranjeras reconocidas en toda la historia de los Oscar antes de este ciclo reciente.

Hoy, el 22% de los votantes de la Academia reside fuera de Estados Unidos. Esta diversidad impulsó la entrada de nuevos talentos y la reinterpretación de motivos estadounidenses en el cine internacional, desde bandas sonoras clásicas como Tiburón hasta guiños culturales dirigidos al público estadounidense. Anatomía de una caída, ganadora del Oscar, integró una versión peculiar de “P.I.M.P.” de 50 Cent, mientras que la cinta brasileña El agente secreto incorporó elementos de thrillers estadounidenses en contextos locales.

La mayoría de las producciones
La mayoría de las producciones de Hollywood se trasladó a locaciones con incentivos fiscales fuera de California debido a altos costos y regulaciones - REUTERS/Daniel Cole

Emergió un nuevo arquetipo: los “estadounidenses complicados” en películas extranjeras. Ya no son solo héroes ni villanos, sino catalizadores de crisis de identidad o introspección cultural en relatos europeos, asiáticos o latinoamericanos.

Obras como Valor sentimental —con Elle Fanning—, Vidas pasadas o No hay otra opción exploran la relación de Estados Unidos con el mundo y la forma en que el cine internacional reinterpreta los mitos estadounidenses.

Aunque la fuerza innovadora del cine migró a nuevas regiones, la estructura de distribución y plataformas permaneció dominada por empresas de Estados Unidos, observó The New York Times. Sin embargo, la creatividad y la diversidad de puntos de vista desplazaron el centro de gravedad de la industria.

El triunfo de Parásito en
El triunfo de Parásito en 2019 marcó un antes y un después para las películas en lengua no inglesa en los premios Oscar - REUTERS/Lucas Jackson

El auge del cine escandinavo y su influencia en las tendencias globales

El norte de Europa se consolidó como una de las regiones más influyentes en esta etapa. El cine escandinavo, procedente de Dinamarca, Noruega y Suecia, se distingue por un enfoque sobrio e introspectivo, apoyado en sistemas de financiamiento público que favorecen la experimentación sin depender de ventas millonarias ni de figuras internacionales.

Pilou Asbaek, actor danés, sintetizó el enfoque regional con la frase: “La psicología supera a la brutalidad cualquier día de la semana”. Nikolaj Coster-Waldau, intérprete también de Dinamarca, destacó el respaldo estatal en su país: “Tenemos un teatro fuertemente financiado con fondos públicos”, lo que sitúa la profesión actoral al nivel de otras y permite recorrer caminos independientes de la industria estadounidense.

El cine escandinavo destaca por
El cine escandinavo destaca por su minimalismo, humor oscuro y sistemas de financiamiento público que fomentan la experimentación creativa

Figuras como Stellan Skarsgard, Renate Reinsve o Inga Ibsdotter Lilleaas muestran la resonancia internacional de estas propuestas. Para Lilleaas, “no somos tan expresivos; nuestros sentimientos están muy reprimidos. Y creo que eso también influye en cómo actuamos”. El minimalismo, el humor oscuro y el tratamiento de personajes cotidianos distinguen a las películas escandinavas en la escena global.

Este modelo contrastó con Hollywood, no solo en gestión artística—donde las casas familiares modestas reemplazan a los escenarios lujosos—, sino en una actitud cultural que privilegia la humildad colectiva sobre el culto individual a la celebridad.

Películas extranjeras reinterpretan arquetipos estadounidenses
Películas extranjeras reinterpretan arquetipos estadounidenses mostrando personajes complejos y explorando la crisis de identidad cultural

Transformaciones en los estudios de Hollywood y nuevas estrategias de la industria

El reacomodo de la industria resultó visible en las decisiones de los estudios. Ante costos elevados y nuevas regulaciones, buena parte de las filmaciones de Hollywood se trasladaron a lugares con incentivos fiscales como Georgia, Nueva York, Reino Unido o Hungría. Ni Paramount ni sus competidores lograron mantener la producción local; el año pasado, Paramount estrenó ocho filmes, pero ninguno se rodó en Los Ángeles.

Actualmente, muchos estudios históricos se emplean para rodajes de plataformas de streaming o eventos ajenos al cine tradicional. El antiguo ecosistema de decorados multitudinarios dio paso a escenarios frecuentemente vacíos, muestras de objetos históricos o visitas nostálgicas. La turista canadiense Ali McKay opinó para The New York Times que los estudios desprenden “un aire de cansancio, como el final de algo”.

Pese al declive de la
Pese al declive de la producción local, la innovación y el espíritu del cine permanecen vivos en la transformación global de la industria audiovisual

La estrategia del sector consistió en diversificar contenidos y abrirse a proyectos internacionales o series. Pese a intenciones de reactivar la producción local, el valor simbólico de Hollywood se encuentra hoy repartido entre creadores y eventos de alcance global.

Más allá de la transformación material, quienes continuaron ligados al cine mantuvieron intactos el interés y la capacidad de soñar. El espíritu de innovación siguió presente allí donde el arte mantuvo su fuerza, a pesar de que el control del mercado ya no recae solo en una ciudad o una industria.

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