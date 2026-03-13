The Mandalorian and Grogu: así será el debut cinematográfico que revelará al héroe detrás del casco

Pedro Pascal muestra su rostro por primera vez en The Mandalorian and Grogu, revolucionando el universo Star Wars para la gran pantalla

El salto del personaje de Pedro Pascal a la pantalla grande en The Mandalorian and Grogu reconfigura las reglas del universo Star Wars al mostrar, por primera vez, el rostro del protagonista y ampliar la conexión directa con la audiencia. Según la revista cinematográfica Empire, Pascal dejará atrás el anonimato del casco, abriendo una nueva etapa para Din Djarin y su vínculo con Grogu.

Ver a Din Djarin sin su casco en la película redefine la relación del público con el héroe central y busca atraer tanto a nuevos espectadores como a quienes no siguieron la serie. Esta apuesta de revitalización responde a una estrategia conjunta de Lucasfilm, estudio creador de Star Wars, y Disney, distribuidora principal, que marcan así su esfuerzo más reciente por reconquistar el espacio de los grandes estrenos cinematográficos de la saga.

Durante siete años, Grogu y Din Djarin fueron núcleo central de la narrativa desde la llegada de la serie en 2019. El fenómeno de “Baby Yoda” rebasó la televisión y ahora ambos personajes debutarán en cines luego de una producción filmada en Los Ángeles, con estreno global previsto para el 22 de mayo de 2026.

El giro argumental y la decisión detrás de quitarse el casco

La nueva película permitirá que el público se relacione más directamente con Din Djarin, al presentar al personaje sin el casco emblemático (Captura de tráiler oficial)

La revelación del rostro de Din Djarin está vinculada tanto a la evolución del personaje como a un cambio en la narrativa del universo galáctico. Jon Favreau, director y coguionista, detalló en Empire que los espectadores encontrarán a Pedro Pascal “tanto con casco como sin él”, y que la película trasciende lo mostrado en la serie para permitir descubrir al actor fuera de la armadura.

El motivo por el cual Din Djarin revela su rostro permanece bajo reserva, pero Favreau y Pascal insisten en que no es solo un recurso visual.

Pascal explicó que la decisión ocurre en un contexto donde “se combinan habilidad y moralidad”, dado que ahora el cazador de recompensas se une únicamente a los “buenos”: “A través de su relación con Grogu, hay una expansión de su corazón y una desactivación de su armadura, de algún modo, que lo lleva a luchar por lo que considera correcto”.

Lucasfilm y Disney buscan revitalizar la saga Star Wars apostando por estrenos cinematográficos protagonizados por Pedro Pascal y Grogu (Captura de tráiler oficial)

Después de la adopción oficial de Grogu al final de la tercera temporada y con varias tramas resueltas, la película retoma la historia en ese punto. La misión que asumen Din Djarin y Grogu les es encomendada por la coronel Ward —interpretada por Sigourney Weaver, actriz ganadora del Globo de Oro—, quien deposita su confianza en ambos para una misión estratégica dentro de la Nueva República.

Pedro Pascal y el esfuerzo físico en la nueva película

La transición de Pedro Pascal de una actuación predominantemente vocal a una presencia más física se convierte en otro cambio relevante bajo la dirección de Favreau. El director señaló que el papel requiere un esfuerzo físico mayor: “Es un intérprete muy físico. Por eso fuimos más lejos que antes respecto a lo que hace sin el casco”.

Continúa el trabajo con los dobles de acción Brendan Wayne y Lateef Crowder, pero en esta ocasión el público identificará a Pascal tanto cubierto como descubierto, reforzando la autenticidad y visibilidad del actor en pantalla.

La película de The Mandalorian se sitúa tras la tercera temporada, retomando la historia con nuevas amenazas del remanente imperial en el universo galáctico

La película suma la participación de Jeremy Allen White como voz de Rotta, el hijo de Jabba the Hutt, figura central en la saga, junto a la incorporación de Weaver. Weaver expresó a Empire su entusiasmo por enlazar su papel con referentes femeninos de la franquicia y manifestó: “Pude sostener a Grogu. Es una creación asombrosa”.

Un punto de inflexión para la saga: creativos y elenco

Con The Mandalorian and Grogu, la franquicia regresa a la gran pantalla tras su desarrollo en streaming. Dave Filoni, cocreador y CO-CEO de Lucasfilm, declaró a Empire: “La película está diseñada como una celebración de los protagonistas” y recalcó que, a diferencia de intentos anteriores, no carga con la presión de iniciar una nueva trilogía.

El objetivo declarado por Filoni y el equipo guionista es que cualquier público —incluido quien desconozca la serie— pueda disfrutar la trama, ampliando su atractivo a más generaciones.

La participación de Jeremy Allen White como voz de Rotta y Sigourney Weaver amplía la conexión intergeneracional de la saga Star Wars (Captura de tráiler oficial)

La presencia de Weaver y White busca ampliar la conexión intergeneracional de la saga, mientras que la historia, ambientada después de la tercera temporada, enfrenta a los protagonistas a nuevas amenazas del remanente imperial y una paz aún frágil en el mundo de Star Wars.

El impacto para Pedro Pascal y la conexión con el público

Pedro Pascal compartió a Empire la marca personal que le dejó trabajar junto a su ídolo de infancia, Sigourney Weaver, describiendo la experiencia de conocerla como especial. Filoni remarcó que ese sentimiento colectivo de vínculo y renovación es lo que esperan transmitir con esta etapa de la franquicia.