La artista Doja Cat se retractó tras cuestionar a Timothée Chalamet por sus dichos sobre ópera y el ballet

Doja Cat se retracta públicamente tras criticar sin conocimiento a Timothée Chalamet por sus dichos sobre ópera y ballet REUTERS/Mario Anzuoni

La cantante estadounidense Doja Cat se retractó de sus críticas hacia Timothée Chalamet, luego de que inicialmente cuestionara al actor por sus declaraciones sobre la ópera y el ballet. En un nuevo video, la artista, cuyo nombre real es Amala Dlamini y quien fue galardonada con un premio Grammy, admitió que no tiene experiencia personal en estas disciplinas y que su reacción anterior respondió más a la tendencia de sumarse a debates en redes sociales que a un conocimiento real sobre el tema, según informó la revista especializada Variety.

Durante un Town Hall organizado por la cadena de noticias CNN y Variety, Timothée Chalamet, nominado al Oscar por la película Marty Supreme, participó en una conversación con Matthew McConaughey. En ese contexto, Chalamet manifestó su preocupación de que el cine termine como la ópera o el ballet, donde los artistas intentan mantener viva la tradición aunque ya nadie se interese.

Estas palabras generaron una ola de críticas en redes sociales y entre figuras del espectáculo, incluidos la bailarina Misty Copeland y el tenor Andrea Bocelli. La repercusión fue inmediata, con pronunciamientos de instituciones como la Metropolitan Opera y una discusión pública amplia sobre el valor y la vigencia de las artes escénicas en la cultura contemporánea.

Las declaraciones de Timothée Chalamet, comparando el cine con la ópera y el ballet, generaron controversia en redes sociales y el mundo artístico (CUARTOSCURO/Captura de pantalla)

La crítica de Doja Cat a Timothée Chalamet

La cantante y rapera estadounidense galardonada con un premio Grammy, Amala Dlamini, conocida como Doja Cat, se sumó a las críticas tras los dichos de Chalamet, al defender la vigencia de la ópera y el ballet y cuestionar el desconocimiento del actor sobre la historia y la etiqueta propias de estas artes, según reportó la revista People.

En un video, subrayó que se trata de expresiones artísticas centenarias, “la ópera tiene 400 años, el ballet 500 años...”, que mantienen público y compromiso diario de parte de bailarines y espectadores.

Además, destacó que alcanza con entrar a un teatro para ver “salas llenas y audiencias silenciosas” como muestra de respeto hacia los artistas, y sostuvo que, aunque la industria atraviese dificultades, la dedicación y el interés persisten tanto en quienes actúan como en quienes asisten a las funciones. Según su visión, es fundamental que las figuras públicas muestren mayor respeto en sus declaraciones sobre el valor de estas disciplinas.

Poco después de publicar su mensaje, Doja Cat eliminó el video de TikTok. Esta decisión coincidió con una mayor expansión del debate en redes sociales y con la multiplicación de reacciones entre artistas y espectadores, lo que intensificó la atención sobre sus declaraciones y la discusión sobre la vigencia de las artes escénicas.

La cantante y rapera estadounidense Doja Cat, se sumó a las críticas tras los dichos de Timothée Chalamet

Doja Cat se arrepintió tras las críticas

En su video más reciente, Doja Cat reconoció: “No sé nada sobre ópera ni ballet”. También afirmó: “Nunca he ido a una función en vivo”. Explicó que su reacción inicial obedeció a la búsqueda de aceptación y pertenencia en internet: “Quería conectar y sabía que el error de Timothée era algo que podía aprovechar para que la gente se identificara conmigo”, indicó, al reformular la idea de señalización de virtud sin usar el anglicismo.

La cantante remarcó que no tenía bases para criticar a Chalamet y que su intervención ocurrió por la presión de participar en debates virales. “Solo quería sentirme parte de algo más grande que yo. Quería que me felicitaran, como todos lo hacen en los comentarios. Y cuando lo conseguí, no me gustó tanto”, admitió.

Chalamet, hasta el momento, no ha respondido públicamente a la reacción de Doja Cat ni a las críticas que sus palabras suscitaron entre artistas y personalidades ligadas a las artes escénicas, según Variety. La polémica impulsa el debate sobre la percepción y el lugar de la ópera y el ballet en la cultura popular contemporánea.