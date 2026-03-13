Timothée Chalamet, entre la polémica y la eterna “lista de espera” del Oscar a mejor actor

Timothée Chalamet suma tres nominaciones al Oscar a mejor actor y aún no recibe la estatuilla dorada de la Academia

Cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas intentó por primera vez entregarle un trofeo a Peter O’Toole, el ícono del cine de 70 años tomó la pluma y el papel para declinar cortésmente.

Sabía que este premio de 2003 no era para un papel cinematográfico en particular: era un Oscar honorífico que reconocería toda su trayectoria, tras siete nominaciones previas a mejor actor y ninguna victoria anterior. Como “todavía estaba en la pelea y podría ganar el premio directamente”, O’Toole suplicó: “¿Podría la Academia aplazar el honor hasta que tenga 80 años?”.

Puede que sonara un poco triste —¿cuántos papeles protagónicos más imaginaba realistamente que le quedaban por delante?—, pero demostró que O’Toole comprendía la esencia de los Oscar: a veces los votantes eligen al hombre que realmente ofreció la mejor interpretación. Sin embargo, a menudo es simplemente quien ha esperado más.

Timothée Chalamet, Leonardo Di Caprio, Wagner Moura, Michael B. Jordan y Ethan Hawke, los nominados a "mejor actor" de los Oscar

Esa dinámica está en juego nuevamente en la carrera a mejor actor inusualmente competitiva de este año, donde los tres principales contendientes (de un total de cinco nominados) saben un par de cosas sobre esperar su turno:

Leonardo DiCaprio, de 51 años, era considerado el más esperado de su generación cuando, veintidós años después de su primera nominación, finalmente, ganó en 2016 por El renacido. Francamente, no era la película favorita de Leonardo, pero tras perder ante actores veteranos como Tommy Lee Jones y Matthew McConaughey, ¡era su turno, caramba! Ahora, su entrañable papel semicómico como un radical fracasado en Una batalla tras otra ha hecho que muchos piensen que uno de los favoritos de los mejores directores de Hollywood, merece otra estatuilla tarde o temprano.

Timothée Chalamet, de 30 años y ya en su tercera nominación, también podría ganar por su actuación frenética en la épica de ping-pong Marty Supremo, aunque muchos lo considerarían un premio consuelo después de que los votantes de la Academia pasaran por alto su extraña canalización de Bob Dylan en la película biográfica Un completo desconocido el año pasado.

Michael B. Jordan ya ha pasado doce años desde su papel revelación en Estación Fruitvale, que lo catapultó a la fama; su trabajo en Creed lo mantuvo en la cima. Ahora, a sus 39 años, está nominado por primera vez por la película más nominada de 2025, Pecadores, y las casas de apuestas lo han posicionado en la cima tras sus victorias en los premios del Sindicato de Actores de Cine y otros premios cinematográficos.

Peter O'Toole con su consagratoria interpretación en 'Lawrence de Arabia' no obtuvo el Oscar a mejor actor

En promedio, los actores masculinos ganan sus Oscars cuando son significativamente mayores que las actrices. Los votantes de la Academia se deslumbran ante la visión de una bella ingenua llevándose a casa un trofeo dorado: Gwyneth Paltrow a los 26, Grace Kelly a los 25, Audrey Hepburn a los 24, Jennifer Lawrence a los 22. Les gusta que sus mejores actores tengan algo de experiencia; ningún hombre ha ganado un Oscar por un papel protagonista antes de los 29 años, y la mayoría ya están bien entrada la mediana edad.

Este parece haber sido el problema para Peter O’Toole, quien lucía una mirada y un cabello sorprendentemente claros en su papel revelación a los 30 años en Lawrence de Arabia. La película de 1962 ganó el Oscar a la mejor película la primavera siguiente y lo convirtió en una superestrella de la noche a la mañana, pero nunca tuvo la oportunidad de ganar el premio al mejor actor ese año, al menos cuando Gregory Peck estaba en la contienda.

Peck no solo había arrasado como Atticus Finch en la emblemática Matar a un ruiseñor, sino que era un favorito de la época dorada de Hollywood que había sido ignorado cuatro veces antes durante una increíble racha de actuaciones nominadas dos décadas antes, cuando tenía treinta y tantos. Seguramente, O’Toole tendría toda una vida de Oscars por delante.

John Wayne en 'Río Bravo', de Howard Hawks. (Foto: Warner Bros)

Pero dos años después perdió contra Rex Harrison, quien fue prácticamente indiscutible para Henry Higgins en Mi bella dama, un éxito de público mucho mayor que Becket de O’Toole. Y Harrison era casi un cuarto de siglo mayor, y se entendía que le quedaban menos años para ganar.

Lo mismo ocurrió cuando John Wayne, fanfarroneando por el Viejo Oeste de Temple de acero como un alguacil estadounidense borracho y tuerto, ganó el Oscar en 1970. ¿Fue más difícil que Adiós, Mister Chips de O’Toole? A quién le importa, todos sabían que esta era obviamente la única oportunidad de Wayne para obtener el título. La siguiente nominación de O’Toole, en 1973, lo enfrentaría a Marlon Brando en El Padrino, así que olvídense, pero aún tenía poco más de 40 años y seguramente tendría más oportunidades...

El problema es que, después de tantos años de inacción, la Academia a veces deja que estrellas de cine queridas mueran con las manos vacías (el pobre Richard Burton, siete veces nominado, otro de los talentos generacionales bloqueados por Wayne) o, peor aún, entra en pánico y las recompensa por actuaciones lamentables.

Más de treinta años después, todavía hay muchos resentimientos hacia Al Pacino, con su exagerada actuación como un teniente coronel retirado ciego y de mal genio en Perfume de mujer (1992), que superó la actuación que definió la carrera de Denzel Washington en Malcolm X. Pero Pacino, que previamente había acumulado siete nominaciones no premiadas tanto en las categorías de actor principal como de reparto, tuvo la desgracia de nacer en la generación repleta de talento de actores que redefinirían el cine en la década de 1970, cuando estaría destinado a perder ante colegas de la élite como Dustin Hoffman y Jack Nicholson, así como ante veteranos como Jack Lemmon y Art Carney.

Al Pacino, luego de varias décadas, finalmente ganó el Oscar por su personaje en 'Perfume de Mujer'

A veces, parece que nunca saldrás de la lista de espera del Oscar. Observemos la expresión de Paul Newman: una sonrisa irónica que ahogaba la leve chispa de anticipación en sus ojos cuando la cámara lo enfocó al anunciar su nombre entre los nominados de 1983. Ya había perdido por todos sus papeles más icónicos hasta la fecha: Un gato sobre el tejado caliente (era el turno del veterano David Niven), El audaz (a su emocionante nuevo contemporáneo Maximilian Schell), Hud (cuando Sidney Poitier se convertiría en el primer hombre negro en ganar el premio), La leyenda del indomable (el año de Rod Steiger).

Uno podría imaginarse su monólogo interior: No quería ir, pero probablemente Joanne Woodward lo convenció. Claro, Gandhi es la película estrella de este año, pero ni siquiera conocen a Ben Kingsley, ¡y te ADORAN! ¿Quizás tenía razón? Henry Fonda había ganado por primera vez un año antes —un anciano interpretando a otro anciano en la sentimental La laguna dorada— y falleció unos meses después a los 77 años. ¿Será así como funciona?

Pero a estas alturas de la noche, la rápida acumulación de Oscars menores de Gandhi había dejado claro el rumbo de las cosas (Será justicia de Newman, una obra maestra que merece muchas repeticiones, no ganó ninguno), y ahora estaba atrapado: comprometido con el traje de mono, el asiento del pasillo central y, por supuesto, iba a perder, otra vez. Y así fue.

Cuatro años después, finalmente, le llegó el turno en una película mediocre de Martin Scorsese, El color del dinero. Pero cuando hicieron una panorámica hacia el público, Newman no estaba allí. El director Robert Wise, entonces presidente de la Academia, aceptó el premio en nombre de la estrella. “Hablé con él esta mañana”, declaró Wise a los periodistas después del programa. “Y me dijo que, tras haber estado aquí siete años antes, siete veces, sentía que volver era casi una forma de castigo cruel e inusual. Invocó una especie de protección constitucional y dijo: ‘Creo que la gente lo entenderá’”.

Afortunadamente, ningún actor joven más merecedor se vio eclipsado por la victoria de Paul Newman ese año. Pero sucede, y volverá a suceder. El siempre juvenil Matt Damon tiene 55 años y aún no ha ganado un Oscar como actor. Lo mismo le ocurre a Edward Norton, que ya tiene 56. Antes de que nos demos cuenta, tendrán la edad que tenía John Wayne cuando recibió su merecido Oscar o Martin Landau cuando ganó como actor de reparto, superando a Samuel L. Jackson, quien ahora tiene 77 años y aún no ha ganado un premio.

Paul Newman recibió el Oscar tarde en su carrera y un papel menos emblemático del que le dio fama (Foto: archivo REUTERS/Jim Ruymen)

Peter O’Toole aceptó a regañadientes, pero con gracia, su Oscar a la trayectoria en 2003, después de que la organización le recordara que otros actores, incluyendo a Paul Newman, habían ganado Oscars competitivos tras los honorarios. Y, efectivamente, O’Toole recibió otra nominación cuatro años después por una peculiar película británica titulada Venus. Pero ese mismo año, Forest Whitaker desataría su explosiva interpretación de Idi Amin en El último rey de Escocia. Y O’Toole, de 74 años, se quedó en su asiento, aplaudiendo a Whitaker con la mirada perdida. Falleció en 2013 a los 81 años.

Siendo justos, a veces no lo vemos hasta que es demasiado tarde. Siempre pensamos que habrá muchas más oportunidades. ¿Quién iba a decir entonces que Pulp Fiction, allá por 1994, era la cumbre de Samuel L. Jackson? Ese fue su momento de triunfo, igual que Lawrence de Arabia lo fue para Peter O’Toole, el Timmy C. de su época, tan fino y exótico, con esos penetrantes ojos azules.

Lamentamos informar a la Academia que probablemente ya perdieron su oportunidad con Timothée Chalamet. Deberían haberle otorgado el premio por la película biográfica de Bob Dylan, sin duda un papel aún más desafiante que Mahatma Gandhi. Ese fue su momento.

Seguramente no será su momento dentro de 40 años, en unos Premios de la Academia que hace tiempo se fusionaron con los Emmy, los Grammy y el Premio Nobel de la Paz, comprados por los saudíes y rebautizados como “los Ivanka”. Entonces será Chalamet, sentado entre el público con las mejillas hundidas y los ojos vidriosos, aplaudiendo débilmente mientras alguien que aún no ha nacido se abalanza sobre su última oportunidad de ganar el premio.

Fuente: The Washington Post

Fotos: Reuters/ Mario Anzuoni; Reuters/ Mike Blake; Reuters/ Aude Guerrucci.